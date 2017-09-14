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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10727107281072910730>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:26

  BeneFuckTor написав:Черги є скрізь, лікарня(навіть якщо на годину), пошта(люди туди ходять не тільки за посилками з алі), ашан/лідл взагалі маст хев.

В лікарнях та інших поштах це вирішено за допомогою електронних черг. Є талончик, є віконце, де приймають саме цей талончик. Але як саме в Польщі- не знаю, можливо там стоїть товпа бажаючих сплатить комуналку, чи потрапити до російськомовного лікаря- мнє тока спрасіть, тоді ясно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:32

  ЛАД написав:Так что если мы выберем будущее Украины

Так ви сумуєте за важким машинобудуванням, яке сільське господарство?
По с/г на Заході, наскільки я знаю, воно практично всюди дотаційне, від 40 до 70% витрат, тобто наприклад молоко фермер здає по 50 центів за літр, плюс йому держава зверху додає від 40% живих грошей. Купив сучасний трактор- 70% витрат покрила держава. Звісно там давно ніхто вручну бурячки чи картопельку не копає.
Плюс прикриті кордони від української сільгосп продукції.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:36

ЛАД
И 20 млн это много, нужно меньше. Вот только о способности противостоять кому-то

А якщо під парасолькою НАТИ? або щось подібного.
Умовна Чернігівська чи Полтавська область з точки зору с/г дійсно може легко оброблятись (ну і ті хто буде в сфері послуг) по 0,5 млн населення на область. Вже зараз фермери в райцентрах, в селі людей мінімум, села зникають.
Хай 10 районів по 20 тис населення виключно в райцентрах (сіл нема) , і в обласному центрі 300 тис.
Чим критично для Австралії, що на сотні км там моле не бути жодного н.п.?
По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:37

  Water написав:
  ЛАД написав:Так что если мы выберем будущее Украины

Так ви сумуєте за важким машинобудуванням, яке сільське господарство?
По с/г на Заході, наскільки я знаю, воно практично всюди дотаційне, від 40 до 70% витрат, тобто наприклад молоко фермер здає по 50 центів за літр, плюс йому держава зверху додає від 40% живих грошей. Купив сучасний трактор- 70% витрат покрила держава. Звісно там давно ніхто вручну бурячки чи картопельку не копає.
Плюс прикриті кордони від української сільгосп продукції.

нам розказували байки про с.г. СРСР, що дотаційне, а воно он воно як, виявляється Захід теж совок?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:виявляється Захід теж совок?

Невже до Вас тільки тепер дійшло, що Захід - це правильний совок, в якому кошти від зовнішніх джерел фінансування йдуть не на війну і збагачення олігархів, а простому народу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 03 лис, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:39

  Hotab написав:ЛАД

По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.

як тобі таке від твого любімчика хотаба (не від будівельника), товаріщ ЛАД?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:40

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:виявляється Захід теж совок?

Невже до Вас тільки тепер дійшло, що Захід - це правильний совок, в якому кошти від зовнішніх джерел фінансування йдуть не на війну і розкрадання олігархів, а простому народу

питання не за адресою, може до ЛАДа або до будівельника?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:50

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД

По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.

як тобі таке від твого любімчика хотаба (не від будівельника), товаріщ ЛАД?

Мушиний потрох, це ти тут провокуєш конфлікти, чи що? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:01

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:04

  Wirująświatła написав:

у ШІ вихідний
flyman
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  #<1 ... 10727107281072910730>
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