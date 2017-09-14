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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10727107281072910730

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Іларіона зняли



чому зняли? тому що Кирилл вважаэ що Донбасс давно в росії, то треба "своїх" ставити, до того Іларіон вже старий

24 жовтня синод Російської Православної Церкви ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією Української Православної Церкви та відправити його на спокій. На його місце поставили росіянина з Далекого сходу.

За повідомленням джерел української служби BBC, усі твердять, що рушієм заяви є одеський митрополит Агафангел. І хоча серед підписантів багато впливових єпископів та митрополитів, частина учасників близька саме до нього. Чому так? Як кажуть співрозмовники, Агафангел мав давні дружні стосунки з донецьким Іларіоном, тому міг почати таку активність, коли останнього зняла Москва наприкінці жовтня, а УПЦ промовчала.

Можливо тому, як жартують у церкві, таку активність з протидії анексії РПЦ єпархії він не проявляв минулого року, коли у Сімферопольській єпархії відправили на покій митрополита УПЦ Лазаря, а замість нього поставили росіянина. Лазар також був досить поважною фігурою в УПЦ, але на його захист ніхто не став.

Сам Агафангел є постійним членом синоду УПЦ, має великий вплив на церкву і колись вважався проросійським. Проте останнім часом робив різкі заяви у бік Москви, особливо коли російська ракета знищила кафедральний собор УПЦ в Одесі.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:06

  Hotab написав:По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:15

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?

роздвоєння особистості
  Hotab написав:Velz
Маклауд любил ходить в лес, где издеввлся над кукушками..
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:20

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 14:22

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?

Трутень, а чому тебе тригернуло «кацапське бидло»? :lol:
Ти їх чекаєш? І тому не захищаєш від нього державу ні напряму, ні економічно? :mrgreen:

Так, я вважаю що за порєбриком викохали кацапське бидло, методично, десятки років, яке несе сюди свою «культуру» і цінності. І прекрасно розумію, чому ти їх не вважаєш такими. Саме по цій причині не утримуєш воєнну машину своєї держави, саме тому ти демонстративно не переходиш на рідну українську, якою ти з дитинства спілкувався у селі між Південноукраїнськом і Доманьовкою.
Hotab
 
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  #<1 ... 10727107281072910730
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