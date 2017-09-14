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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:05
Shaman написав:
Іларіона зняли
чому зняли? тому що Кирилл вважаэ що Донбасс давно в росії, то треба "своїх" ставити, до того Іларіон вже старий
24 жовтня синод Російської Православної Церкви ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією Української Православної Церкви та відправити його на спокій. На його місце поставили росіянина з Далекого сходу.
За повідомленням джерел української служби BBC, усі твердять, що рушієм заяви є одеський митрополит Агафангел. І хоча серед підписантів багато впливових єпископів та митрополитів, частина учасників близька саме до нього. Чому так? Як кажуть співрозмовники, Агафангел мав давні дружні стосунки з донецьким Іларіоном, тому міг почати таку активність, коли останнього зняла Москва наприкінці жовтня, а УПЦ промовчала.
Можливо тому, як жартують у церкві, таку активність з протидії анексії РПЦ єпархії він не проявляв минулого року, коли у Сімферопольській єпархії відправили на покій митрополита УПЦ Лазаря, а замість нього поставили росіянина. Лазар також був досить поважною фігурою в УПЦ, але на його захист ніхто не став.
Сам Агафангел є постійним членом синоду УПЦ, має великий вплив на церкву і колись вважався проросійським. Проте останнім часом робив різкі заяви у бік Москви, особливо коли російська ракета знищила кафедральний собор УПЦ в Одесі.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:06
Hotab написав:
По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:15
Wirująświatła написав: Hotab написав:
По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?
роздвоєння особистості
Hotab написав:Velz
Маклауд любил ходить в лес, где издеввлся над кукушками..
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:20
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Додано: Нед 03 лис, 2024 14:22
Wirująświatła написав: Hotab написав:
По мені хай буде 10 млн, але щоб тут не було оцього кацапячого бидла, яке пре зі сходу , наче йому там тісно у себе.
херсонское быдло испугалось конкуренции? тыж во Львове собирался жить, обосрался? Для львовского вуйка шо ты шо "кацапское быдло" - одно и тоже. Когда до тебя наконец дойдёт, что для кого то ты быдло, а не 1й сорт которым ты себя почему то считаешь. Может лучше никого не считать быдлом и требовать этого от других?
Трутень, а чому тебе тригернуло «кацапське бидло»?
Ти їх чекаєш? І тому не захищаєш від нього державу ні напряму, ні економічно?
Так, я вважаю що за порєбриком викохали кацапське бидло, методично, десятки років, яке несе сюди свою «культуру» і цінності. І прекрасно розумію, чому ти їх не вважаєш такими. Саме по цій причині не утримуєш воєнну машину своєї держави, саме тому ти демонстративно не переходиш на рідну українську, якою ти з дитинства спілкувався у селі між Південноукраїнськом і Доманьовкою.
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