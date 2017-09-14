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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1073810739107401074110742 ... 10744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:43

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Стара платівка. Ніби історія почалася в 1939.
Про створення срср взагалі нема сенсу сенсу згадувати, сам процес був суцільна фікція.
Аргументы очень убедительные. :)
История почалася не в 1939. И что?
И о том, что Абхазия сначала была не АССР, а в федерации с Грузией тоже "нема сенсу сенсу згадувати"?
Звичайно що є сенс...
Особливо якщо згадати що до розвалу срср була така собі
РФСР - тобто російська ФЕДЕРАТИВНА республіка, яка складалась з різних субєктів
Адміністративний поділ та загальні відомості У 1973 до складу РРФСР входили такі одиниці: 16 автономних республік, 5 автономних областей, 10 національних округів, 6 країв і 49 областей

А що там в конституції сьогоднішньої педерації?
скільки років дають за спробу змінити територіальний устрій?
скільки чеченців загинуло в ДВОХ чеченських війнах

Тому може деколи краще жувати.. а то за такі думки про право федеративних республік на незалежність - тебе ФСБ заочно і в Україні засудить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:47

  Wirująświatła написав:На олх уже протезы продают.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prot ... Vw2hW.html
Тобі відомо , що спочатку встановлюють тимчасові протези , які постійно підганяють під культю , які потім змінюють на постійний....

Тому протез-це штука індивідуальна і той хто цей протез продає - не пробує заробити, він просто хоче щоб праця протезистів не пропала, хоча ймовірність того що цей протез без спеціалізованої підгонки комусь підійде - ймовірність 5%
Я думаю ти побачив що там ще пяток фото з розмірами , глибина/ширина/від коліна...

Тому не пробуй розганяти зраду там де її точно немає.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:54

  fler написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:Вказувати "що робити" та "куди йти" будете своїй жінці та вашим дітям.
Ми (моя сім'я) якось розберемось самостійно з нашими завданнями та їх виконанням.


опача. шо такоє? а як же турбопатріотизм та ганьба іншим?

Не треба перекручувати. Ганьба була і є лише Детройту, тому що професійний військовий за 10 років війни мав бути на фронті хоча б як успіх.
А лізти у сім'ї форумчан із вказівками "що їм робити" мені ніколи не спадало на думку.

О, як доктор наук співає.
Лише, Детройту, професійний війський, як Успіх. Мав бути.

Та ні, дамочко, під, як Успіх, на 100% підпадає ваш чоловік -- такий же самий цивільний. До нього ваше "мав бути" підходить за цим параметром (як Успіх).

Критеріїв треба притримуватись. Своїх же.
А не будувати на вигадках.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:59

Трошки позитиву з 9.20

Флер у тебя сколько денег есть?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:59


Так про Тыву.
Почитайте http://surl.li/kwadmv раздел "История". Тоже их укр. Вики.
Была бы не в Союзе, была бы в Китае.
23 листопада 1943 року Франклін Делано Рузвельт під час бесіди з Чан Кайші на Каїрській конференції порушив тему статусу Зовнішньої Монголії[4] і Танну-Туви[5] та їхні стосунки зі своїми сусідами. Чан Кайші зазначив, що ці землі є невід'ємною частиною китайської Зовнішньої Монголії і анексовані Росією силою. Він сказав, що питання про Танну-Туву та Зовнішню Монголію повинно бути врегульоване з Радянською Росією. Деякі дослідники вважають, що саме зацікавленість у цьому питанні президента США підштовхнула Й. Сталіна до вирішення цього питання ще до кінця війни[6].
11 жовтня 1944 року Туву включили до складу СРСР

Если считаете, что это было бы лучше, почитайте, например, о тибетцах или уйгурах в Китае.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лис, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если считаете, что это было бы лучше, почитайте, например, о тибетцах или уйгурах в Китае.
Ше мені камбоджу покажи....
Ти вперся що педерація мала право розвалити Грузію відєднавши від неї осетію і абхазію..
При цьому ти чомусь забуваєш що в самій педерації було спочатку 17 а потім 16 АВТОНОМНМХ РЕСПУБЛІК, але чогось та ж твоя кохана педерація ЗАБОРОНИЛА мешканцям ЦИХ республік розглядати ЇХ ПРАВО на незалежність
Так де в тебе (неї) труси а де хрестик
можна автономіям виходити чи все таки не можна?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:06

  АндрейМ написав:Нет ничего стыдного в том, что папы возятся со своими детьми. Это - отлично. Так и должно быть.
это единичная вариабельность, которая не отменяет заложенного природой. В единичных случаях действительно ничего стыдного или плохого. Но если все мужики начнут нянчить детей, общество много чего потеряет. Прежде всего в обороне и в других традиционно мужских отраслях (строительство, СТО, машинисты электровоза).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 03 лис, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:11

  АндрейМ написав:.......... Мы, вернее, вы все, сами себе придумали, что женщины - слабые. Почему-то именно в Украине они слабые, а не в других странах.

Не надоело писать чушь?
Они, в основном, слабые везде. Для армии и фронта.
Для офиса они ничем не уступают мужчинам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:13

  Hotab написав:Я буду приїздити і «трогати». ))
свой трогай а на чужой губу не раскатывай :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:15

  Shaman написав: цікаво, як відносишся до УГКЦ?

а потім дивуються - а чого у нас московські церкви забороняють? :lol:

Гкц церква а не політичний рух. Нормально відношусь. Хресників маю там семеро.
Banderlog
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