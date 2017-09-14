Тобі відомо , що спочатку встановлюють тимчасові протези , які постійно підганяють під культю , які потім змінюють на постійний....
Тому протез-це штука індивідуальна і той хто цей протез продає - не пробує заробити, він просто хоче щоб праця протезистів не пропала, хоча ймовірність того що цей протез без спеціалізованої підгонки комусь підійде - ймовірність 5% Я думаю ти побачив що там ще пяток фото з розмірами , глибина/ширина/від коліна...
Тому не пробуй розганяти зраду там де її точно немає.
fler написав:Вказувати "що робити" та "куди йти" будете своїй жінці та вашим дітям. Ми (моя сім'я) якось розберемось самостійно з нашими завданнями та їх виконанням.
опача. шо такоє? а як же турбопатріотизм та ганьба іншим?
Не треба перекручувати. Ганьба була і є лише Детройту, тому що професійний військовий за 10 років війни мав бути на фронті хоча б як успіх. А лізти у сім'ї форумчан із вказівками "що їм робити" мені ніколи не спадало на думку.
О, як доктор наук співає. Лише, Детройту, професійний війський, як Успіх. Мав бути.
Та ні, дамочко, під, як Успіх, на 100% підпадає ваш чоловік -- такий же самий цивільний. До нього ваше "мав бути" підходить за цим параметром (як Успіх).
Критеріїв треба притримуватись. Своїх же. А не будувати на вигадках.
Так про Тыву. Почитайте http://surl.li/kwadmv раздел "История". Тоже их укр. Вики. Была бы не в Союзе, была бы в Китае.
23 листопада 1943 року Франклін Делано Рузвельт під час бесіди з Чан Кайші на Каїрській конференції порушив тему статусу Зовнішньої Монголії[4] і Танну-Туви[5] та їхні стосунки зі своїми сусідами. Чан Кайші зазначив, що ці землі є невід'ємною частиною китайської Зовнішньої Монголії і анексовані Росією силою. Він сказав, що питання про Танну-Туву та Зовнішню Монголію повинно бути врегульоване з Радянською Росією. Деякі дослідники вважають, що саме зацікавленість у цьому питанні президента США підштовхнула Й. Сталіна до вирішення цього питання ще до кінця війни[6]. 11 жовтня 1944 року Туву включили до складу СРСР
Если считаете, что это было бы лучше, почитайте, например, о тибетцах или уйгурах в Китае.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лис, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если считаете, что это было бы лучше, почитайте, например, о тибетцах или уйгурах в Китае.
Ше мені камбоджу покажи.... Ти вперся що педерація мала право розвалити Грузію відєднавши від неї осетію і абхазію.. При цьому ти чомусь забуваєш що в самій педерації було спочатку 17 а потім 16 АВТОНОМНМХ РЕСПУБЛІК, але чогось та ж твоя кохана педерація ЗАБОРОНИЛА мешканцям ЦИХ республік розглядати ЇХ ПРАВО на незалежність Так де в тебе (неї) труси а де хрестик можна автономіям виходити чи все таки не можна?
АндрейМ написав:Нет ничего стыдного в том, что папы возятся со своими детьми. Это - отлично. Так и должно быть.
это единичная вариабельность, которая не отменяет заложенного природой. В единичных случаях действительно ничего стыдного или плохого. Но если все мужики начнут нянчить детей, общество много чего потеряет. Прежде всего в обороне и в других традиционно мужских отраслях (строительство, СТО, машинисты электровоза).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 03 лис, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.