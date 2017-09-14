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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107391074010741107421074310744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:20

  Wirująświatła написав:
  АндрейМ написав:Я уже писал, что мы - социальные моногамные животные, поэтому у нас половой диморфизм небольшой. Мы, вернее, вы все, сами себе придумали, что женщины - слабые
изучите жизнь обезьян, там у самок и самцов чёткое распределение ролей. То есть это не люди придумали. У самок макаки есть обязательства перед стаей давать потомство. У самцов защита территории (не самок или детенышей, а территории). https://www.youtube.com/watch?v=QWAABIxoAls

То что вы пишете это дичь. Даже не хочу встревать в дискуссию. Человеческое сообщество гораздо более вариабельное в плане соц.ролей, чем обезьяны, есть женщины всушницы есть мужчины которые работают с маленькими детьми (обычно врачи, психологи или лечебная физкультура, очень редко воспитатели). Но это не отменяет основные соц.роли. У обезьян взрослый самец не станет возиться с детенышем, для него это унижение и потеря статуса.

Я не один раз бачила, коли в сімї "мужик" - це жінка, яка тягне на собі майже все - і працює (гроші заробляє), і хатню роботу виконує за себе і за чоловіка, і дітей виховує. А чоловік є диванним барсіком у них вдома.. Однак, ніколи не чула, щоб хоч один альфонс сказав, що це нормально (тобто підтвердив, що він альфонс) або що "сами себе придумали, что женщины - слабые" чи шось типу того. Як на мене, такі вислови притаманні лише слабким чоловікам, навіть якщо вони не є альфонсами, а просто не виконують (перекладають на жінок) ту роботу, яку жінкам важче виконати по замовчуванню. Вага чи інші параметри жінки тут ні до чого. Справа лише в тому, що чоловік - слабак.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:28

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Скорее, вопрос не в "разрешении", а в нехватке сил и нежелании портить отношения с Турцией. + тяжело предсказать реакцию Ирана, несмотря на его достаточно сложные отношения с Азербайджаном

ну звичайно, 30 років сили були, а потім хлоп - і закінчилися. І сталося це акурат після революції, що скинула стару владу (яка мала з пуйлом хороші стосунки) і приходу до влади Пашиняна. Вірю, я повірив.

30 років у Азербайджана не хватало сил + была другая международная обстановка.

О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь.

  ЛАД написав:При всём недовольстве очень многие говорят о том, что лучше сегодняшняя власть, чем война как в Украине

війну свідомо ніхто не обирає. Українці не хотіли війни ні у 2014, ні у 2022.

Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать.
Грузины не хотят повторять наших ошибок.

Але якщо "старший брат" ставить питання ребром: "або я буду вирішувати все за вас, ви будете у моїй сфері впливу, будете підтримувати мене в голосуваннях ООН, допомагати обходити санкції проти мене, я буду допомагати вашій владі утриматися, якщо проти неї виникнуть протести, або я знищу вашу економіку, ваші міста, окупую території", то мені однаково не подобається жоден варіант, вибачте.

Ваше право выбирать, что вам нравится, что нет.
Только не надо решать за весь народ.
Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили.

Так, у першому варіанті зберігається певна видимість благополуччя, "мирне небо", але чи нормальне життя буде в таких умовах, чи будуть якісь перспективи реформ, робочого правосуддя, дотримання законів, боротьби з корупцією, співпраці з розвиненими західними державами?
"мирне небо" всегда лучше. А "перспективи реформ, правосуддя, дотримання законів, боротьба з корупцією, співпраця з розвиненими західними державами", как показывает опыт той же Финляндии, вполне возможны.

  ЛАД написав:Я предложил к обсуждению тему мира/перемирия с РФ. Возражений не увиде
я прошу вас запропонувати свій варіант поступок, на які може піти Україна. Поки його нема, предметної розмови не може бути.

"Варіант поступок" устанавливается в процессе переговоров.
Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? И перед этим будет ещё масса погибших и масса разрушений.
Такой "вариант" вам понравится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Стара платівка. Ніби історія почалася в 1939.
Про створення срср взагалі нема сенсу сенсу згадувати, сам процес був суцільна фікція.

Аргументы очень убедительные. :)
История почалася не в 1939. И что?
И о том, что Абхазия сначала была не АССР, а в федерации с Грузией тоже "нема сенсу сенсу згадувати"?
"Сначала" були ще багато років воїн і геноциду, що влаштовувала ще рі, а мапа розселення картвелів з абхазами настільки картата, що окреслити весь регіон як абхазький є чистою маніпуляцією. В будь-якому випадку це внутрішні справи Сакартвело, яка в той час налаштувалася віддалятися від рф, і рф влаштувала дуже схожий з днр/лнр сценарій: перекинула туди війська, забезпечила фінансову і матеріальну підтримку сепаратистів для поглиблення кризи. Потім погралася в "мирного посередника" змусивши картвелів піти на поступки, але той "мирний план" миттєво був порушений, знову ж таки підтримкою сепаратистів з боку рф. В результаті утворилося два гнійника, ні абхази, ні осетини не отримали ніякої самостійності, на додачу Сакартвело на довгі роки потрапило під тісний контроль рф, за Шеварнадзе рф безпосередньо втручалася навіть у формування уряду.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:33

  detroytred написав:
  katso написав: "у нас і так все є - нам не треба ще один золотий унітаз, нам треба гарна комфортна сильна країна навколо".

+100.
Саме за таким принципом можновладці будували потужні країни.
В першу чергу, для самих себе.
Щоб країна була інструментом їх збагачення.
За рахунок виграшу країною конкуренції в інших країн. Конкуренції за ресурси, за зовнішні ринки.

В наших же можновладців країна потрібна лише, як джерело для власного збагачення. Збагачуються за рахунок власної країни.
То звісно сильна країна і нафіг не потрібна. Навпаки.

Отчасти потому, что нет стабильности. Сегодня ты можновладець, а завтра говно. Поэтому у них психология временщиков - дорвался до власти, надо урвать побыстрее и побольше.
Олигархи в этом не заинтересованы. Им как раз нужна стабильность, чтобы развивать свои предприятия, брать кредиты, привлекать инвестиции, самим инвестировать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:42

budivelnik
Прапорщику, видимо недоступно понимание разницы между автономными республиками и областями и равноправными республиками, объединёнными в федерацию.
Кстати, в Конституции СССР было оговорено право союзных республик на отделение, но, насколько помню, не было ни слова о таком праве для автономий и, тем более, краёв и областей, которые тоже упомянуты в вашей цитате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:53

  flyman написав:...........
Ви так і не прокоментували вашого авторитета хотаба, який писав "хай буде 10млн. українців"

Ответил - viewtopic.php?p=5785290#p5785290.
Если хотите что-то уточнить, спрашивайте конкретнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:56

  ЛАД написав:budivelnik
Прапорщику, видимо недоступно понимание разницы между автономными республиками и областями и равноправными республиками, объединёнными в федерацию.
Кстати, в Конституции СССР было оговорено право союзных республик на отделение, но, насколько помню, не было ни слова о таком праве для автономий и, тем более, краёв и областей, которые тоже упомянуты в вашей цитате.
Прикольно
Брехати наш парторг навчився
от тільки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%97
й 1936 була перетворена на Північно-Осетинську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку.

тепер дивимось на назви інших республік у сладі педерації совкового періоду
Башкирская АССР ____ Уфа
Бурятская АССР ____ Улан-Удэ
Дагестанская АССР ____ Махачкала
Кабардино-Балкарская АССР ____ Нальчик
Калмыцкая АССР ____ Элиста
Карельская АССР ____ Петрозаводск
Коми АССР ____ Сыктывкар
Марийская АССР ____ Йошкар-Ола
Мордовская АССР ____ Саранск
Северо-Осетинская АССР ____ Орджоникидзе
Татарская АССР ____ Казань
Тувинская АССР ____ Кызыл
Удмуртская АССР ____ Ижевск
Чечено-Ингушская АССР ____ Грозный
Чувашская АССР ____ Чебоксары
Якутская АССР ____


АССР - АВТОНОМНА СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Знайди відмінності
лютому 1931 року цей статус був втрачений, Абхазія стала автономною республікою (Абхазька АРСР) у складі Грузинської РСР, яка входила до складу ЗСФРР

То скільки заплатили щоб ти своє чЕснЕ ІмЯ підставляв позиціонуючи себе як ретранслятора москальської пропаганди?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:59

  fler написав:Як на мене, такі вислови притаманні лише слабким чоловікам, навіть якщо вони не є альфонсами, а просто не виконують (перекладають на жінок) ту роботу, яку жінкам важче виконати по замовчуванню. Вага чи інші параметри жінки тут ні до чого. Справа лише в тому, що чоловік - слабак.

На Заході нема різниці чоловік ти чі жінка, якщо наприклад ти водій(ка) бетонозмішувача або механік.
У Непалі жінки шерпи тягають у гору такі вантажі...
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:01

  ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать.
Грузины не хотят повторять наших ошибок.

Наприклад, які наші помилки шо москалі на нас напали?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:10

  Water написав:
  ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать.
Грузины не хотят повторять наших ошибок.

Наприклад, які наші помилки шо москалі на нас напали?

Я уже много раз писал, надоело повторяться.
Но мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264.
Или их нет?
А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня.
А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.
ЛАД
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