Додано: Нед 03 лис, 2024 23:17

ЛАД написав: 30 років у Азербайджана не хватало сил 30 років у Азербайджана не хватало сил

ЛАД написав: была другая международная обстановка была другая международная обстановка

ЛАД написав: О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь

ЛАД написав: Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать

ЛАД написав: Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили

ЛАД написав: Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция?

така з цим не згоден. Обстановка не змінювалася. І ніяка Туреччина не змогла б росії завадити захистити Карабах, якби тій цього захотілося. Те, що відбулося у 2020, було зрежисовано. Азербайджан наперед домовився, а росія не заперечувала, бо побачила в цьому вигоду - після поразки народ Вірменії мав би скинути уряд Пашиняна і повернути стару дружню владу. Але і в цьому кремль прорахувався.без доказів, звісно.тобто? А що такого ми мали зробити? Погодитися на всі вимоги Мінських домовленостей, тобто прийняти Донбас як автономію, яка б не управлялася з Києва і мала право вето на всі зовнішньополітичні і не тільки рішення? Іншими словами, рука Москви би була в уряді і парламенті України? Так скажіть це прямо, навіщо тут вихляти, ніби ви за суверенну Україну. Ви зараз виступаєте за Малоросію - російську колонію. Загалом, така думка теж має право на життя. Ну є люди, котрі люблять жерти лайно, вони його жерли з дитинства і нічого іншого собі не уявляють. Але заявляйте про це прямо, а не намагайтеся замаскуватися під українського патріота, котрому просто болить за державу.так, але це фіни. Ми не фіни, вам не 15 років, маєте це розуміти. У нас так не вийде. У нас обовʼязково зʼявиться якийсь царьок, який не захоче кидати владу і підтримка російського диктатора йому в цьому допоможе. Це те саме, що казати "от в Сингапурі авторитаризм і вони гарно з цим живуть". Так, але на 1 Сингапур є 100 країн, де авторитарний устрій призводить лише до збагачення верхівки за рахунок решти населення.ні, звичайно. Якщо шансів нема, то краще хай капітуляція відбудеться раніше, принаймні збережуться життя людей. А після капітуляції вже хай кожен для себе вирішує, хоче він тут залишатися, в Малоросійській колонії, чи виїхати в країни з розвиненою демократією. Мертва людина вже нікуди не поїде.