Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)
Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма? Тоді чому fler шось має проти?
ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать. Грузины не хотят повторять наших ошибок.
Наприклад, які наші помилки шо москалі на нас напали?
Я уже много раз писал, надоело повторяться. Но мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264. Или их нет? А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня. А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.
Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?
ЛАД написав:30 років у Азербайджана не хватало сил
так
ЛАД написав:была другая международная обстановка
а з цим не згоден. Обстановка не змінювалася. І ніяка Туреччина не змогла б росії завадити захистити Карабах, якби тій цього захотілося. Те, що відбулося у 2020, було зрежисовано. Азербайджан наперед домовився, а росія не заперечувала, бо побачила в цьому вигоду - після поразки народ Вірменії мав би скинути уряд Пашиняна і повернути стару дружню владу. Але і в цьому кремль прорахувався.
ЛАД написав:О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь
без доказів, звісно.
ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать
тобто? А що такого ми мали зробити? Погодитися на всі вимоги Мінських домовленостей, тобто прийняти Донбас як автономію, яка б не управлялася з Києва і мала право вето на всі зовнішньополітичні і не тільки рішення? Іншими словами, рука Москви би була в уряді і парламенті України? Так скажіть це прямо, навіщо тут вихляти, ніби ви за суверенну Україну. Ви зараз виступаєте за Малоросію - російську колонію. Загалом, така думка теж має право на життя. Ну є люди, котрі люблять жерти лайно, вони його жерли з дитинства і нічого іншого собі не уявляють. Але заявляйте про це прямо, а не намагайтеся замаскуватися під українського патріота, котрому просто болить за державу.
ЛАД написав:Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили
так, але це фіни. Ми не фіни, вам не 15 років, маєте це розуміти. У нас так не вийде. У нас обовʼязково зʼявиться якийсь царьок, який не захоче кидати владу і підтримка російського диктатора йому в цьому допоможе. Це те саме, що казати "от в Сингапурі авторитаризм і вони гарно з цим живуть". Так, але на 1 Сингапур є 100 країн, де авторитарний устрій призводить лише до збагачення верхівки за рахунок решти населення.
ЛАД написав:Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция?
ні, звичайно. Якщо шансів нема, то краще хай капітуляція відбудеться раніше, принаймні збережуться життя людей. А після капітуляції вже хай кожен для себе вирішує, хоче він тут залишатися, в Малоросійській колонії, чи виїхати в країни з розвиненою демократією. Мертва людина вже нікуди не поїде.
Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)
Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма? Тоді чому fler шось має проти?
Не во всём. В Непале, в Африке, может, ещё где. Они сильнее и, возможно, сильнее большинства наших мужчин. Но там они не обладают и десятой долей знаний и умений, необходимых в сегодняшних цивилизованных странах.
Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)
Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма? Тоді чому fler шось має проти?
Мені байдуже, які там у вас лє(я)ді та які норми в усьому іншому світі. Просто висловила свою думку щодо слабких чоловіків. Надобраніч))
Я просто ще раз нагадаю вам, ЛАД, що саме пуйло про Україну думає, завжди думав і буде думати до самої смерті. Для нього навіть Грузія - більше держава, ніж Україна. Про що з такою людиною можна домовитися, скажіть? Я серйозно, хочу отримати відповідь на це питання від конкретно вас. https://web.archive.org/web/20080510085 ... &NodesID=5
"Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом,— рассказывает источник "Ъ" в делегации одной из стран НАТО.— Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"
ЛАД написав:......... мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264. Или их нет? А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня. А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.
Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?
Это вы не читаете. Или я должен каждому отдельно повторять то, что написал thenewepic"у? Так и быть, персонально для вас:
"Варіант поступок" устанавливается в процессе переговоров. Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? И перед этим будет ещё масса погибших и масса разрушений. Такой "вариант" вам понравится?
Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)
Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма? Тоді чому fler шось має проти?
Не во всём. В Непале, в Африке, может, ещё где. Они сильнее и, возможно, сильнее большинства наших мужчин. Но там они не обладают и десятой долей знаний и умений, необходимых в сегодняшних цивилизованных странах.
США, знайома працює трак драйвершою. В Україні особисто не знаю ні одної жінки, але можливо вони існують. Там хтось Сканія чи Вольво навчали 150 жінок, але не знаю чим все завершилось.
Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)
Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма? Тоді чому fler шось має проти?
Мені байдуже, які там у вас лє(я)ді та які норми в усьому іншому світі. Просто висловила свою думку щодо слабких чоловіків. Надобраніч))
Так нам неж нас_рать на вашу думку стосовно слабких чоловіків, бо це особисто ваша думка.