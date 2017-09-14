RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1074010741107421074310744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:12

  Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)

Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма?
Тоді чому fler шось має проти?
Water
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:14

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать.
Грузины не хотят повторять наших ошибок.

Наприклад, які наші помилки шо москалі на нас напали?

Я уже много раз писал, надоело повторяться.
Но мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264.
Или их нет?
А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня.
А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.

Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?
Water
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:30 років у Азербайджана не хватало сил
так
  ЛАД написав:была другая международная обстановка
а з цим не згоден. Обстановка не змінювалася. І ніяка Туреччина не змогла б росії завадити захистити Карабах, якби тій цього захотілося. Те, що відбулося у 2020, було зрежисовано. Азербайджан наперед домовився, а росія не заперечувала, бо побачила в цьому вигоду - після поразки народ Вірменії мав би скинути уряд Пашиняна і повернути стару дружню владу. Але і в цьому кремль прорахувався.
  ЛАД написав:О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь
без доказів, звісно.
  ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать
тобто? А що такого ми мали зробити? Погодитися на всі вимоги Мінських домовленостей, тобто прийняти Донбас як автономію, яка б не управлялася з Києва і мала право вето на всі зовнішньополітичні і не тільки рішення? Іншими словами, рука Москви би була в уряді і парламенті України? Так скажіть це прямо, навіщо тут вихляти, ніби ви за суверенну Україну. Ви зараз виступаєте за Малоросію - російську колонію. Загалом, така думка теж має право на життя. Ну є люди, котрі люблять жерти лайно, вони його жерли з дитинства і нічого іншого собі не уявляють. Але заявляйте про це прямо, а не намагайтеся замаскуватися під українського патріота, котрому просто болить за державу.
  ЛАД написав:Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили
так, але це фіни. Ми не фіни, вам не 15 років, маєте це розуміти. У нас так не вийде. У нас обовʼязково зʼявиться якийсь царьок, який не захоче кидати владу і підтримка російського диктатора йому в цьому допоможе. Це те саме, що казати "от в Сингапурі авторитаризм і вони гарно з цим живуть". Так, але на 1 Сингапур є 100 країн, де авторитарний устрій призводить лише до збагачення верхівки за рахунок решти населення.
  ЛАД написав:Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция?
ні, звичайно. Якщо шансів нема, то краще хай капітуляція відбудеться раніше, принаймні збережуться життя людей. А після капітуляції вже хай кожен для себе вирішує, хоче він тут залишатися, в Малоросійській колонії, чи виїхати в країни з розвиненою демократією. Мертва людина вже нікуди не поїде.
thenewepic
 
Повідомлень: 155
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:21

  Water написав:
  Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)

Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма?
Тоді чому fler шось має проти?

Не во всём.
В Непале, в Африке, может, ещё где. Они сильнее и, возможно, сильнее большинства наших мужчин. Но там они не обладают и десятой долей знаний и умений, необходимых в сегодняшних цивилизованных странах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:23

  Water написав:
  Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)

Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма?
Тоді чому fler шось має проти?

Мені байдуже, які там у вас лє(я)ді та які норми в усьому іншому світі. Просто висловила свою думку щодо слабких чоловіків.
Надобраніч))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я просто ще раз нагадаю вам, ЛАД, що саме пуйло про Україну думає, завжди думав і буде думати до самої смерті. Для нього навіть Грузія - більше держава, ніж Україна. Про що з такою людиною можна домовитися, скажіть? Я серйозно, хочу отримати відповідь на це питання від конкретно вас.
https://web.archive.org/web/20080510085 ... &NodesID=5
"Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом,— рассказывает источник "Ъ" в делегации одной из стран НАТО.— Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"
thenewepic
 
Повідомлень: 155
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:30

  Water написав:
  ЛАД написав:.........
мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264.
Или их нет?
А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня.
А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.

Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?

Это вы не читаете.
Или я должен каждому отдельно повторять то, что написал thenewepic"у?
Так и быть, персонально для вас:
"Варіант поступок" устанавливается в процессе переговоров.
Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? И перед этим будет ещё масса погибших и масса разрушений.
Такой "вариант" вам понравится?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:30

  fler написав: Просто висловила свою думку щодо слабких чоловіків.
Надобраніч))

у вас гендерні стереотипи, а не "своя" думка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37124
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:33

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)

Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма?
Тоді чому fler шось має проти?

Не во всём.
В Непале, в Африке, может, ещё где. Они сильнее и, возможно, сильнее большинства наших мужчин. Но там они не обладают и десятой долей знаний и умений, необходимых в сегодняшних цивилизованных странах.

США, знайома працює трак драйвершою. В Україні особисто не знаю ні одної жінки, але можливо вони існують. Там хтось Сканія чи Вольво навчали 150 жінок, але не знаю чим все завершилось.
Water
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:34

  fler написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Майже по всій Африці жінка несе щось важке на голові, і дитя в хустці на поясі. А чоловік під деревом пʼє чай. Бо «а вдруг война , а я не отдохнувший»)) Але ж коли війна, то це дійсно чоловіки хватаються за зброю)

Тобто це наші лє(я)ді зніжені, а в усьому іншому світі це норма?
Тоді чому fler шось має проти?

Мені байдуже, які там у вас лє(я)ді та які норми в усьому іншому світі. Просто висловила свою думку щодо слабких чоловіків.
Надобраніч))

Так нам неж нас_рать на вашу думку стосовно слабких чоловіків, бо це особисто ваша думка.
Water
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1074010741107421074310744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73510
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1372)
04.11.2024 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.