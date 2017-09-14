budivelnik написав:

НЯкщо вважати що хороше життя це виключно зовнішні інвестиції - то досягнути хорошого життя на всій планеті Земля до моменту поки з інших планет Сонячною системи не прийдуть інвестиції - не доводиться.Насправді реальність проста як двері.Є середньостатистичний громадянинЖиття якого поділено на Чотири відрізки- його годують/вчать батьки з своїх доходів і податків- він годує себе і своїх дітей(як з власних доходів так і через податки)- він годує себе і своїх батьків(власні доходи+податки)- його годують діти з сплачених ними податківІ є ще одна, дуже не приємна для нас інформаціяОфіційно в працездатному віці працює тільки 50-60%.....От і виходитьТі хто працюють -повинні працювати за себе і того хто не працюєА ті хто не працюють офіційно - крадуть в тих хто працює( і у всіх інших) приблизно 300-400 млрд грн не сплачених податків.Тому можна довго плакати про засранців прокурорів які крадуть 1 млрд грн/рік незаконних пенсій по інвалідності, чи якихось там олігархів ( сукупний статок першої сотні Форбсу(вкраденої/зароблоеної за 30 років незалежності) в 3 разів менший ніж несплата податків населенням за цей самий періодТобтоНайбільшим ЗЛОДІЄМ в самого себе є НАЕЛЕННЯ України яке приховує свої доходи ..і таких 25% від загальної кількості.ПСА ви й далі мрійте про зовнішнє фінансування....