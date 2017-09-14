ЛАД написав:......... мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264. Или их нет? А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня. А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.
Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?
Это вы не читаете. Или я должен каждому отдельно повторять то, что написал thenewepic"у? Так и быть, персонально для вас:
"Варіант поступок" устанавливается в процессе переговоров. Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? И перед этим будет ещё масса погибших и масса разрушений. Такой "вариант" вам понравится?
Якраз я це і читав. Які ваші умови, Харків та Закарпаття згодні віддать?
Faceless написав:....... Стара платівка. Ніби історія почалася в 1939. Про створення срср взагалі нема сенсу сенсу згадувати, сам процес був суцільна фікція.
Аргументы очень убедительные. История почалася не в 1939. И что? И о том, что Абхазия сначала была не АССР, а в федерации с Грузией тоже "нема сенсу сенсу згадувати"?
"Сначала" були ще багато років воїн і геноциду, що влаштовувала ще рі, а мапа розселення картвелів з абхазами настільки картата, що окреслити весь регіон як абхазький є чистою маніпуляцією. В будь-якому випадку це внутрішні справи Сакартвело, яка в той час налаштувалася віддалятися від рф, і рф влаштувала дуже схожий з днр/лнр сценарій: перекинула туди війська, забезпечила фінансову і матеріальну підтримку сепаратистів для поглиблення кризи. Потім погралася в "мирного посередника" змусивши картвелів піти на поступки, але той "мирний план" миттєво був порушений, знову ж таки підтримкою сепаратистів з боку рф. В результаті утворилося два гнійника, ні абхази, ні осетини не отримали ніякої самостійності, на додачу Сакартвело на довгі роки потрапило під тісний контроль рф, за Шеварнадзе рф безпосередньо втручалася навіть у формування уряду.
Я вас просил обратить внимание на даты. Вы этого почему-то упорно сделать не хотите. Абхазия и Ю. Осетия провозгласили независимость практически сразу при развале Союза, ещё до всяких столкновений с Грузией. Это очень не стандартная ситуация развала государства. И тут не действуют никакие законы. И это были такие же гнойники, как в РФ, например, Чечня. За чеченскую войну мы РФ вполне справедливо осуждаем. А здесь, по вашему мнению, "гнойники". Чем они хуже Чечни? В 1991 не стоял вопрос о республиках, автономиях и пр. Как говорил тогда Ельцин: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» (в действительности фраза звучала не совсем так, но по сути верно). При распаде Австро-Венгрии процесс регулировался странами-победителями в 1 МВ. При распаде Союза регуляторов не было. Прапорщику этого не понять, он только умеет, что "брехать", но вы-то не прапорщик.
budivelnik написав:До речі ти можеш плюнути на лендлордів і все зробити самостійно(там паливо зробити,трактор склєпати , лопату зробити) ... ото заживеш...Отримаєш цілих 2500-3000грн/місяць.... з яких ще повинен будеш або податки заплатити , або купити право на переміщеннями дорогами(які ти не робив у випадку відмови від сплати податків)
прекрасно в 90і обробляв 30 соток і хватало харчів на сім’ю. а хто хотів - то садив більше і ще й продавав. і заміть - ще й на основну роботу ходили. так що будеш заливати про свою бізнес особливість та важливість без якої інші не проживуть комусь іншому.
budivelnik написав:2 З іншого боку - моїх знань як мінімум трошки більше ніж твоїх , тому й описую речі які знаю досить добре, при чому стараюсь сам опис примітизувати щоб навіть ти зрозумів
сказав чувак який не дивився статистику середнього материнського віку або не товаришує з калькулятором визначаючи що з 45 років починають кормити батьків через податки (тобто батькам стало 60 і вони пішли на пенсію)
де ти побачив середній материнській вік 15 років знавець ???
і ти весь такий - якусь хрінь вигадав і задвигаєш.
budivelnik написав:Є в Україні 30 млн орних земель - але якщо їх не обробляти то їх не те що на 40%..їх на 5% прохарчуватись не вистарчить
всю історію хватало і продавали а тут опа - і будівельник вигадав що не хвате.
Ти тільки дивишся-чи деколи пробуєш зрозуміти прочитане Це читав? якщо їх не обробляти Для того щоб ті хто пропустив - зрозуміли що тестер це або кінчений троль , або повний неадекват - ще раз скину все повідомлення , яке цей примітив пробує вибірково цитувати
tester7336 написав:
budivelnik написав:НЯкщо вважати що хороше життя це виключно зовнішні інвестиції - то досягнути хорошого життя на всій планеті Земля до моменту поки з інших планет Сонячною системи не прийдуть інвестиції - не доводиться.
Насправді реальність проста як двері. Є середньостатистичний громадянин Життя якого поділено на Чотири відрізки 0-18 років - його годують/вчать батьки з своїх доходів і податків 18-45 років - він годує себе і своїх дітей(як з власних доходів так і через податки) 45-60 років - він годує себе і своїх батьків(власні доходи+податки) 60-75 років - його годують діти з сплачених ними податків І є ще одна, дуже не приємна для нас інформація Офіційно в працездатному віці працює тільки 50-60%..... От і виходить Ті хто працюють -повинні працювати за себе і того хто не працює А ті хто не працюють офіційно - крадуть в тих хто працює( і у всіх інших) приблизно 300-400 млрд грн не сплачених податків.
Тому можна довго плакати про засранців прокурорів які крадуть 1 млрд грн/рік незаконних пенсій по інвалідності, чи якихось там олігархів ( сукупний статок першої сотні Форбсу(вкраденої/зароблоеної за 30 років незалежності) в 3 разів менший ніж несплата податків населенням за цей самий період Тобто Найбільшим ЗЛОДІЄМ в самого себе є НАЕЛЕННЯ України яке приховує свої доходи ..і таких 25% від загальної кількості.
ПС А ви й далі мрійте про зовнішнє фінансування....
сам щось вигадав і задвигає як істину останньої інстанції.
1 Я не Господь Бог тому не можу бути істиною в останній інстанції 2 З іншого боку - моїх знань як мінімум трошки більше ніж твоїх , тому й описую речі які знаю досить добре, при чому стараюсь сам опис примітизувати щоб навіть ти зрозумів 3 До речі - з розрахунком по земельним ресурсам які ти вважаєш що тобі належать - ти ознайомився?
budivelnik написав:Є в Україні 30 млн орних земель - але якщо їх не обробляти то їх не те що на 40%..їх на 5% прохарчуватись не вистарчить
Хочеш простий приклад Ти з фоксом дуже переживав що ресурси України розділені не вірно От уяви , все зробили так як ви хотіли..і ти отримав 0,7 га орних земель Продати їх не можеш( це ж для чого в одних бариг землю забирали? для того щоб ти їх іншим баригам продав... Ні, ви обоє повинні будете або плюнути на актив(землю) і тоді ніхто не буде нагодований або самостійно обробляти... урожайність(середня по Україні) зернові - 4 тонни/га_______ *10000 грн/тонна ріпак/сонячник - 2 тонни/га *26000 грн/тонна
То як-будеш вимагати бонусів від ленд-лордів які на теоретично твоєму участку вирощують товарної маси на 30000-35000 грн/рік , з яких собівартість 15000-20000 грн... До речі ти можеш плюнути на лендлордів і все зробити самостійно(там паливо зробити,трактор склєпати , лопату зробити) ... ото заживеш...Отримаєш цілих 2500-3000грн/місяць.... з яких ще повинен будеш або податки заплатити , або купити право на переміщеннями дорогами(які ти не робив у випадку відмови від сплати податків)
budivelnik написав:Ти тільки дивишся-чи деколи пробуєш зрозуміти прочитане Це читав? якщо їх не обробляти Для того щоб ті хто пропустив - зрозуміли що тестер це або кінчений троль , або повний неадекват - ще раз скину все повідомлення , яке цей примітив пробує вибірково цитувати
budivelnik написав:НЯкщо вважати що хороше життя це виключно зовнішні інвестиції - то досягнути хорошого життя на всій планеті Земля до моменту поки з інших планет Сонячною системи не прийдуть інвестиції - не доводиться.
[/quote]
нащо ти даєш посилання на ВЛАСНІ ВИГАДКИ ? а якщо впаде метеорит то взагалі всі загинуть то на кінченого троля і неадеквата подивися в дзеркало.
ЗІ з середнім материнським віком розібрався базікало?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 04 лис, 2024 00:25, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:30 років у Азербайджана не хватало сил
так
ЛАД написав:была другая международная обстановка
а з цим не згоден. Обстановка не змінювалася. І ніяка Туреччина не змогла б росії завадити захистити Карабах, якби тій цього захотілося.
Вы меня слишком прямолинейно поняли. Согласен, "Туреччина не змогла б росії завадити", но Иран сдуру и мог бы. А если бы даже они обе не могли "завадити", то их интересы пересекались не только там, а, например, в той же Сирии. Да и вообще, в это время РФ не с руки было портить отношениями с этими странами или даже просто рисковать этим.
ЛАД написав:О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь
без доказів, звісно.
Ну, у вас докази тоже так себе. Но просто не хочу отвлекаться от основного вопроса.
ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать
тобто? А що такого ми мали зробити? Погодитися на всі вимоги Мінських домовленостей, тобто прийняти Донбас як автономію, яка б не управлялася з Києва і мала право вето на всі зовнішньополітичні і не тільки рішення? Іншими словами, рука Москви би була в уряді і парламенті України? Так скажіть це прямо, навіщо тут вихляти, ніби ви за суверенну Україну. Ви зараз виступаєте за Малоросію - російську колонію. Загалом, така думка теж має право на життя. Ну є люди, котрі люблять жерти лайно, вони його жерли з дитинства і нічого іншого собі не уявляють. Але заявляйте про це прямо, а не намагайтеся замаскуватися під українського патріота, котрому просто болить за державу.
1. Я вас, вроде, не обвиняю, что вы "вихляєте","любите жерти лайно" и "намагаєтеся замаскуватися під українського патріота". Почему вы позволяете себе такое? 2. Я не буду сейчас проверять, что точно записано в Минске, по-моему, там о праве вето не было. Но мне уже надоело гуглить и проверять слова, когда это не личное мнение, а отсылка к конкретным событиям или документам. Достаточно часто оказывается, что было в действительности не совсем так. Или даже совсем не так. Если вы это утверждаете, то должны привести цитату из документа. Но можно было, например, не настаивать на возвращении Донбасса. а предоставить ему полную независимость и официально признать это. Если бы потом, когда-нибудь они захотели обратно Украину, можно было бы рассмотреть их просьбу. Это как пример решения. Можно было искать и другие варианты. 3. Надоело повторять - давайте обсуждать сегодняшние вопросы, в истории будем разбираться потом. А то пока будем спорить о прошлом, можно потерять будущее.
ЛАД написав:Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили
так, але це фіни. Ми не фіни, вам не 15 років, маєте це розуміти. У нас так не вийде. У нас обовʼязково зʼявиться якийсь царьок, який не захоче кидати владу і підтримка російського диктатора йому в цьому допоможе.
Если так и "Ми не фіни", то кто нам доктор?
ЛАД написав:Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция?
ні, звичайно. Якщо шансів нема, то краще хай капітуляція відбудеться раніше, принаймні збережуться життя людей. А після капітуляції вже хай кожен для себе вирішує, хоче він тут залишатися, в Малоросійській колонії, чи виїхати в країни з розвиненою демократією. Мертва людина вже нікуди не поїде.
Наконец разговор по теме. Верно. Но интересно, вы согласны со мной, пора вести переговоры? Или я не прав и ещё рано, надо подождать? Тогда чего? И когда будет не рано, а пора?
thenewepic написав:Я просто ще раз нагадаю вам, ЛАД, що саме пуйло про Україну думає, завжди думав і буде думати до самої смерті. Для нього навіть Грузія - більше держава, ніж Україна. Про що з такою людиною можна домовитися, скажіть? Я серйозно, хочу отримати відповідь на це питання від конкретно вас. https://web.archive.org/web/20080510085 ... &NodesID=5
"Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом,— рассказывает источник "Ъ" в делегации одной из стран НАТО.— Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"
Это слова, причём в передаче от неизвестного источника. Но, может быть, и так. Но о НАТО я уже тоже много раз писал. Не надо было поднимать шум и бить себя кулаком в грудь, можно было вести тихо и спокойно подготовительную работу, перевооружать армию. внедрять "стандарты НАТО" - "просто перенимаем передовой опыт". А когда всё готово, объявить об этом, получив гарантии США на время полного вступления, как получили финны. Толку, что мы шумели, если нас всё равно не приняли тогда и не рвутся принимать сейчас? А мнение Путина... С этим ничего не поделаешь. Но тогда нам, тем более, надо было вести себя сверхосторожно. А если вы считаете, что "Про що з такою людиною можна домовитися", то какой выход? Только война? Тогда надо было начинать подготовку ещё в 2008 и не разрушать промышленность. Простите, вы зарегились недавно, а я об этом писал годами и на политветке, и иногда на валютной. Тогда это, правда, очень часто удалялось, а меня банили как "совка". Мне уже просто надоело всё это в сотый раз повторять.