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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10741107421074310744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:36

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:.........
мне интересны возражения на мой пост viewtopic.php?p=5785264#p5785264.
Или их нет?
А то все пишут о чём угодно, только не о действительно важном именно сегодня.
А "помилки", "Грузия", автономии... интересные вопросы, но не животрепещущие.

Яж вам писав, але ви не читаєте. Шо особисто ви пропонуєте віддать москалям, Харків та Закарпаття?

Это вы не читаете.
Или я должен каждому отдельно повторять то, что написал thenewepic"у?
Так и быть, персонально для вас:
"Варіант поступок" устанавливается в процессе переговоров.
Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция? И перед этим будет ещё масса погибших и масса разрушений.
Такой "вариант" вам понравится?

Якраз я це і читав. Які ваші умови, Харків та Закарпаття згодні віддать?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:46

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Стара платівка. Ніби історія почалася в 1939.
Про створення срср взагалі нема сенсу сенсу згадувати, сам процес був суцільна фікція.

Аргументы очень убедительные. :)
История почалася не в 1939. И что?
И о том, что Абхазия сначала была не АССР, а в федерации с Грузией тоже "нема сенсу сенсу згадувати"?
"Сначала" були ще багато років воїн і геноциду, що влаштовувала ще рі, а мапа розселення картвелів з абхазами настільки картата, що окреслити весь регіон як абхазький є чистою маніпуляцією. В будь-якому випадку це внутрішні справи Сакартвело, яка в той час налаштувалася віддалятися від рф, і рф влаштувала дуже схожий з днр/лнр сценарій: перекинула туди війська, забезпечила фінансову і матеріальну підтримку сепаратистів для поглиблення кризи. Потім погралася в "мирного посередника" змусивши картвелів піти на поступки, але той "мирний план" миттєво був порушений, знову ж таки підтримкою сепаратистів з боку рф. В результаті утворилося два гнійника, ні абхази, ні осетини не отримали ніякої самостійності, на додачу Сакартвело на довгі роки потрапило під тісний контроль рф, за Шеварнадзе рф безпосередньо втручалася навіть у формування уряду.

Я вас просил обратить внимание на даты. Вы этого почему-то упорно сделать не хотите. Абхазия и Ю. Осетия провозгласили независимость практически сразу при развале Союза, ещё до всяких столкновений с Грузией.
Это очень не стандартная ситуация развала государства. И тут не действуют никакие законы. И это были такие же гнойники, как в РФ, например, Чечня. За чеченскую войну мы РФ вполне справедливо осуждаем. А здесь, по вашему мнению, "гнойники". Чем они хуже Чечни?
В 1991 не стоял вопрос о республиках, автономиях и пр. Как говорил тогда Ельцин: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» (в действительности фраза звучала не совсем так, но по сути верно).
При распаде Австро-Венгрии процесс регулировался странами-победителями в 1 МВ. При распаде Союза регуляторов не было.
Прапорщику этого не понять, он только умеет, что "брехать", но вы-то не прапорщик.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:48

  budivelnik написав:До речі ти можеш плюнути на лендлордів і все зробити самостійно(там паливо зробити,трактор склєпати , лопату зробити) ... ото заживеш...Отримаєш цілих 2500-3000грн/місяць.... з яких ще повинен будеш або податки заплатити , або купити право на переміщеннями дорогами(які ти не робив у випадку відмови від сплати податків)


прекрасно в 90і обробляв 30 соток і хватало харчів на сім’ю.
а хто хотів - то садив більше і ще й продавав.
і заміть - ще й на основну роботу ходили.
так що будеш заливати про свою бізнес особливість та важливість без якої інші не проживуть комусь іншому.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:54

  budivelnik написав:2 З іншого боку - моїх знань як мінімум трошки більше ніж твоїх , тому й описую речі які знаю досить добре, при чому стараюсь сам опис примітизувати щоб навіть ти зрозумів


сказав чувак який не дивився статистику середнього материнського віку або не товаришує з калькулятором визначаючи що з 45 років починають кормити батьків через податки (тобто батькам стало 60 і вони пішли на пенсію)

де ти побачив середній материнській вік 15 років знавець ???

і ти весь такий - якусь хрінь вигадав і задвигаєш.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:01

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Є в Україні 30 млн орних земель - але якщо їх не обробляти то їх не те що на 40%..їх на 5% прохарчуватись не вистарчить
всю історію хватало і продавали а тут опа - і будівельник вигадав що не хвате.
Ти тільки дивишся-чи деколи пробуєш зрозуміти прочитане
Це читав?
якщо їх не обробляти
Для того щоб ті хто пропустив - зрозуміли що тестер це або кінчений троль , або повний неадекват - ще раз скину все повідомлення , яке цей примітив пробує вибірково цитувати
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:НЯкщо вважати що хороше життя це виключно зовнішні інвестиції - то досягнути хорошого життя на всій планеті Земля до моменту поки з інших планет Сонячною системи не прийдуть інвестиції - не доводиться.

Насправді реальність проста як двері.
Є середньостатистичний громадянин
Життя якого поділено на Чотири відрізки
0-18 років - його годують/вчать батьки з своїх доходів і податків
18-45 років - він годує себе і своїх дітей(як з власних доходів так і через податки)
45-60 років - він годує себе і своїх батьків(власні доходи+податки)
60-75 років - його годують діти з сплачених ними податків
І є ще одна, дуже не приємна для нас інформація
Офіційно в працездатному віці працює тільки 50-60%.....
От і виходить
Ті хто працюють -повинні працювати за себе і того хто не працює
А ті хто не працюють офіційно - крадуть в тих хто працює( і у всіх інших) приблизно 300-400 млрд грн не сплачених податків.

Тому можна довго плакати про засранців прокурорів які крадуть 1 млрд грн/рік незаконних пенсій по інвалідності, чи якихось там олігархів ( сукупний статок першої сотні Форбсу(вкраденої/зароблоеної за 30 років незалежності) в 3 разів менший ніж несплата податків населенням за цей самий період
Тобто
Найбільшим ЗЛОДІЄМ в самого себе є НАЕЛЕННЯ України яке приховує свої доходи ..і таких 25% від загальної кількості.

ПС
А ви й далі мрійте про зовнішнє фінансування....
сам щось вигадав і задвигає як істину останньої інстанції.
1 Я не Господь Бог тому не можу бути істиною в останній інстанції
2 З іншого боку - моїх знань як мінімум трошки більше ніж твоїх , тому й описую речі які знаю досить добре, при чому стараюсь сам опис примітизувати щоб навіть ти зрозумів
3 До речі - з розрахунком по земельним ресурсам які ти вважаєш що тобі належать - ти ознайомився?
  budivelnik написав:Є в Україні 30 млн орних земель - але якщо їх не обробляти то їх не те що на 40%..їх на 5% прохарчуватись не вистарчить

Хочеш простий приклад
Ти з фоксом дуже переживав що ресурси України розділені не вірно
От уяви , все зробили так як ви хотіли..і ти отримав 0,7 га орних земель
Продати їх не можеш( це ж для чого в одних бариг землю забирали? для того щоб ти їх іншим баригам продав...
Ні, ви обоє повинні будете або плюнути на актив(землю) і тоді ніхто не буде нагодований
або самостійно обробляти...
урожайність(середня по Україні)
зернові - 4 тонни/га_______ *10000 грн/тонна
ріпак/сонячник - 2 тонни/га *26000 грн/тонна

То як-будеш вимагати бонусів від ленд-лордів які на теоретично твоєму участку вирощують товарної маси на 30000-35000 грн/рік , з яких собівартість 15000-20000 грн...
До речі ти можеш плюнути на лендлордів і все зробити самостійно(там паливо зробити,трактор склєпати , лопату зробити) ... ото заживеш...Отримаєш цілих 2500-3000грн/місяць.... з яких ще повинен будеш або податки заплатити , або купити право на переміщеннями дорогами(які ти не робив у випадку відмови від сплати податків)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:05

скоро одни коты в сёлах останутся. Людей вапще нет
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:17

  budivelnik написав:Ти тільки дивишся-чи деколи пробуєш зрозуміти прочитане
Це читав?
якщо їх не обробляти
Для того щоб ті хто пропустив - зрозуміли що тестер це або кінчений троль , або повний неадекват - ще раз скину все повідомлення , яке цей примітив пробує вибірково цитувати
  budivelnik написав:НЯкщо вважати що хороше життя це виключно зовнішні інвестиції - то досягнути хорошого життя на всій планеті Земля до моменту поки з інших планет Сонячною системи не прийдуть інвестиції - не доводиться.
[/quote]

нащо ти даєш посилання на ВЛАСНІ ВИГАДКИ ?
а якщо впаде метеорит то взагалі всі загинуть
то на кінченого троля і неадеквата подивися в дзеркало.

ЗІ
з середнім материнським віком розібрався базікало?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 04 лис, 2024 00:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:28

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:30 років у Азербайджана не хватало сил
так
  ЛАД написав:была другая международная обстановка
а з цим не згоден. Обстановка не змінювалася. І ніяка Туреччина не змогла б росії завадити захистити Карабах, якби тій цього захотілося.
Вы меня слишком прямолинейно поняли.
Согласен, "Туреччина не змогла б росії завадити", но Иран сдуру и мог бы. А если бы даже они обе не могли "завадити", то их интересы пересекались не только там, а, например, в той же Сирии. Да и вообще, в это время РФ не с руки было портить отношениями с этими странами или даже просто рисковать этим.

  ЛАД написав:О Грузии и Казахстане спорить не буду, вам всё равно ничего не докажешь
без доказів, звісно.

Ну, у вас докази тоже так себе. Но просто не хочу отвлекаться от основного вопроса.

  ЛАД написав:Не хотели, но и ничего не сделали, чтобы её избежать
тобто? А що такого ми мали зробити? Погодитися на всі вимоги Мінських домовленостей, тобто прийняти Донбас як автономію, яка б не управлялася з Києва і мала право вето на всі зовнішньополітичні і не тільки рішення? Іншими словами, рука Москви би була в уряді і парламенті України? Так скажіть це прямо, навіщо тут вихляти, ніби ви за суверенну Україну. Ви зараз виступаєте за Малоросію - російську колонію. Загалом, така думка теж має право на життя. Ну є люди, котрі люблять жерти лайно, вони його жерли з дитинства і нічого іншого собі не уявляють. Але заявляйте про це прямо, а не намагайтеся замаскуватися під українського патріота, котрому просто болить за державу.
1. Я вас, вроде, не обвиняю, что вы "вихляєте","любите жерти лайно" и "намагаєтеся замаскуватися під українського патріота".
Почему вы позволяете себе такое?
2. Я не буду сейчас проверять, что точно записано в Минске, по-моему, там о праве вето не было. Но мне уже надоело гуглить и проверять слова, когда это не личное мнение, а отсылка к конкретным событиям или документам. Достаточно часто оказывается, что было в действительности не совсем так. Или даже совсем не так. Если вы это утверждаете, то должны привести цитату из документа. Но можно было, например, не настаивать на возвращении Донбасса. а предоставить ему полную независимость и официально признать это. Если бы потом, когда-нибудь они захотели обратно Украину, можно было бы рассмотреть их просьбу. Это как пример решения. Можно было искать и другие варианты.
3. Надоело повторять - давайте обсуждать сегодняшние вопросы, в истории будем разбираться потом. А то пока будем спорить о прошлом, можно потерять будущее.

  ЛАД написав:Финны "були у сфері впливу, підтримували в голосуваннях ООН" и их это устраивало и неплохо жили
так, але це фіни. Ми не фіни, вам не 15 років, маєте це розуміти. У нас так не вийде. У нас обовʼязково зʼявиться якийсь царьок, який не захоче кидати владу і підтримка російського диктатора йому в цьому допоможе.
Если так и "Ми не фіни", то кто нам доктор?

  ЛАД написав:Или вы хотите дождаться момента, когда вариантов не будет, а останется только капитуляция?
ні, звичайно. Якщо шансів нема, то краще хай капітуляція відбудеться раніше, принаймні збережуться життя людей. А після капітуляції вже хай кожен для себе вирішує, хоче він тут залишатися, в Малоросійській колонії, чи виїхати в країни з розвиненою демократією. Мертва людина вже нікуди не поїде.
Наконец разговор по теме.
Верно.
Но интересно, вы согласны со мной, пора вести переговоры?
Или я не прав и ещё рано, надо подождать?
Тогда чего? И когда будет не рано, а пора?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:44

  thenewepic написав:Я просто ще раз нагадаю вам, ЛАД, що саме пуйло про Україну думає, завжди думав і буде думати до самої смерті. Для нього навіть Грузія - більше держава, ніж Україна. Про що з такою людиною можна домовитися, скажіть? Я серйозно, хочу отримати відповідь на це питання від конкретно вас.
https://web.archive.org/web/20080510085 ... &NodesID=5
"Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом,— рассказывает источник "Ъ" в делегации одной из стран НАТО.— Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"

Это слова, причём в передаче от неизвестного источника. Но, может быть, и так.
Но о НАТО я уже тоже много раз писал. Не надо было поднимать шум и бить себя кулаком в грудь, можно было вести тихо и спокойно подготовительную работу, перевооружать армию. внедрять "стандарты НАТО" - "просто перенимаем передовой опыт". А когда всё готово, объявить об этом, получив гарантии США на время полного вступления, как получили финны. Толку, что мы шумели, если нас всё равно не приняли тогда и не рвутся принимать сейчас?
А мнение Путина... С этим ничего не поделаешь. Но тогда нам, тем более, надо было вести себя сверхосторожно.
А если вы считаете, что "Про що з такою людиною можна домовитися", то какой выход?
Только война?
Тогда надо было начинать подготовку ещё в 2008 и не разрушать промышленность. Простите, вы зарегились недавно, а я об этом писал годами и на политветке, и иногда на валютной. Тогда это, правда, очень часто удалялось, а меня банили как "совка". Мне уже просто надоело всё это в сотый раз повторять.
ЛАД
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