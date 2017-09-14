Додано: Пон 04 лис, 2024 01:43

ЛАД написав: но Иран сдуру и мог бы но Иран сдуру и мог бы

ЛАД написав: Ну, у вас докази тоже так себе Ну, у вас докази тоже так себе

ЛАД написав: Я не буду сейчас проверять, что точно записано в Минске, по-моему, там о праве вето не было. Я не буду сейчас проверять, что точно записано в Минске, по-моему, там о праве вето не было.

Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених в примітці, до кінця 2015 року.

ЛАД написав: Но можно было, например, не настаивать на возвращении Донбасса. а предоставить ему полную независимость и официально признать это. Но можно было, например, не настаивать на возвращении Донбасса. а предоставить ему полную независимость и официально признать это.

ЛАД написав: давайте обсуждать сегодняшние вопросы, в истории будем разбираться потом. А то пока будем спорить о прошлом, можно потерять будущее. давайте обсуждать сегодняшние вопросы, в истории будем разбираться потом. А то пока будем спорить о прошлом, можно потерять будущее.

ЛАД написав: Если так и "Ми не фіни", то кто нам доктор? Если так и "Ми не фіни", то кто нам доктор?

ЛАД написав: Но интересно, вы согласны со мной, пора вести переговоры?

Или я не прав и ещё рано, надо подождать?

Тогда чего? И когда будет не рано, а пора? Но интересно, вы согласны со мной, пора вести переговоры?Или я не прав и ещё рано, надо подождать?Тогда чего? И когда будет не рано, а пора?

ЛАД написав: Это слова, причём в передаче от неизвестного источника Это слова, причём в передаче от неизвестного источника

ЛАД написав: А если вы считаете, что "Про що з такою людиною можна домовитися", то какой выход? А если вы считаете, что "Про що з такою людиною можна домовитися", то какой выход?

вибачте, що? Давайте, якщо нема аргументів, то хоча б не фантазувати, ок? Іран взагалі-то не сильно дружить з Азербайджаном, бо там живе багато азербайджанців, він точно допомагати тому не буде.вибачте, шукати цитати не буду. Можете самі погуглити, якщо не вірите.звісно, таких деталей там не було. Там написано таке:звертаємо увагу на виділене. Тобто, зміни в Конституцію мали бути узгоджені з представниками ОРДЛО. Вгадайте, які там були б умови? Сподіваюсь, не будете говорити, що "невідомо, що б там було сказано, що б вони захотіли"?ви тролите, чи що? Яка влада буде добровільно відмовлятися від окупованих територій? Коли таке останній раз взагалі траплялося в історії? 70 років тому?Наступний момент - згадуємо, що сепаратисти записали до лднр всю територію Донецької і Луганської областей, навіть ту, що ними не контролювалася. І однією із головних цілей вторгнення 22 року було саме взяти під контроль всю територію цих областей. То що, нам треба було ще давно добровільно віддати всі території? Сподіваюсь, це ви не серйозно зараз.абсолютно згоден. Але,. Чи ви хочете поговорити про майбутнє України як російської колонії?ми самі винні, але чи не ви самі щойно сказали, що не треба говорити про минуле?я думаю, що переговори за зачиненими дверима ведуться постійно.До того ж зараз у нас не дуже сильна позиція для переговорів. Як мінімум треба дочекатися виборів у США, щоб зрозуміти, яка підтримка нам світить у найближчому і середньостроковому майбутньому.ніхто за всі роки ці слова не спростував, тому я схильний їм вірити.Не добровільна капітуляція, так точно. Владою раніше був вибраний проміжний варіант, але це не спрацювало. Виходить, що або за допомоги Заходу буде створено ситуацію, коли росії буде дуже дорого нападати на Україну ще раз, або доведеться капітулювати під тиском агресора. Я іншого варіанту не бачу. Але і ви не запропонували нічого. Так яка ваша відповідь? Як можна домовитися з людиною, яка відмовляє нашій державі у праві на існування?