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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10741107421074310744

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:54

  Water написав:.........
Які ваші умови, Харків та Закарпаття згодні віддать?
Очень не хотелось бы. Так же, как и остальные наши города и территории. Но пока так вопрос, вроде, не стоит.
Особенно, о Закарпатье. :)
Надеюсь, и не встанет.
Но если бы это являлось необходимым условием мира... Что ж, меня бы никто не спрашивал и я с болью вынужден был согласиться. Так же, как согласились и смирились люди, уехавшие ещё в 2014-15 из ОРДЛО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:57

  ЛАД написав:[Что ж, меня бы никто не спрашивал и я с болью вынужден был согласиться.

Якщо не питають ні вас, ні мене, то для чого ви це пишете?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:04

ЛАД
да,только война..
Мне аж легче становится,когда такое читаю. Может наш скоморох и не виноват так как я думаю. Просто подмахивает диванным да и все.Ну ворует,так а че туда идти,как не воровать?
Если еще отменит все отсрочки,брони,сделает призыв с 18 и ухилянтов начнут вытаскивать с хат-вообще хорошо будет.
Что бы ответили не словом,а делом.Глядишь и перемогу здобудут, а если нет-то попадут в Вальхаллу, с мечом в руках!!
Velz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:06

Печалька.
Меня забросали кучей вопросов, не относящихся к делу.
А по сути моего поста viewtopic.php?p=5785264#p5785264 почти никто и не высказался.
Нечего сказать?
Или понимаете, что я правильно написал, но признавать это не хочется?
Больно? Да.
Но лучше признать и начинать действовать сразу, чем дождаться, когда уже будет поздно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:27

  Water написав:
  ЛАД написав:Что ж, меня бы никто не спрашивал и я с болью вынужден был согласиться.

Якщо не питають ні вас, ні мене, то для чого ви це пишете?

Каждого по отдельности не спросят. Но когда и сегодня большинство за мир, но, как минимум, по границам22, то владе тяжело идти на переговоры. Должен быть хотя бы неофициальный мандат. Нельзя идти на переговоры, зная, что большинство народа против уступок и понимая, что такое решение может привести к непредсказуемым результатам.
Вы не помните предысторию Парижской Коммуны? Всё это произошло после поражения в войне с Пруссией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:35

Пока мы тут развлекались, по Харькову было 3 удара авиабомбами.
К счастью, без убитых. 11 пострадавших, но сообщают, что все легко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но Иран сдуру и мог бы
вибачте, що? Давайте, якщо нема аргументів, то хоча б не фантазувати, ок? Іран взагалі-то не сильно дружить з Азербайджаном, бо там живе багато азербайджанців, він точно допомагати тому не буде.
  ЛАД написав:Ну, у вас докази тоже так себе
вибачте, шукати цитати не буду. Можете самі погуглити, якщо не вірите.
  ЛАД написав:Я не буду сейчас проверять, что точно записано в Минске, по-моему, там о праве вето не было.
звісно, таких деталей там не було. Там написано таке:
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених в примітці, до кінця 2015 року.

звертаємо увагу на виділене. Тобто, зміни в Конституцію мали бути узгоджені з представниками ОРДЛО. Вгадайте, які там були б умови? Сподіваюсь, не будете говорити, що "невідомо, що б там було сказано, що б вони захотіли"?
  ЛАД написав:Но можно было, например, не настаивать на возвращении Донбасса. а предоставить ему полную независимость и официально признать это.
ви тролите, чи що? Яка влада буде добровільно відмовлятися від окупованих територій? Коли таке останній раз взагалі траплялося в історії? 70 років тому?
Наступний момент - згадуємо, що сепаратисти записали до лднр всю територію Донецької і Луганської областей, навіть ту, що ними не контролювалася. І однією із головних цілей вторгнення 22 року було саме взяти під контроль всю територію цих областей. То що, нам треба було ще давно добровільно віддати всі території? Сподіваюсь, це ви не серйозно зараз.
  ЛАД написав:давайте обсуждать сегодняшние вопросы, в истории будем разбираться потом. А то пока будем спорить о прошлом, можно потерять будущее.
абсолютно згоден. Але, якщо капітулюємо, про майбутнє не буде сенсу говорити взагалі. Чи ви хочете поговорити про майбутнє України як російської колонії?
  ЛАД написав:Если так и "Ми не фіни", то кто нам доктор?
ми самі винні, але чи не ви самі щойно сказали, що не треба говорити про минуле?
  ЛАД написав:Но интересно, вы согласны со мной, пора вести переговоры?
Или я не прав и ещё рано, надо подождать?
Тогда чего? И когда будет не рано, а пора?
я думаю, що переговори за зачиненими дверима ведуться постійно.
До того ж зараз у нас не дуже сильна позиція для переговорів. Як мінімум треба дочекатися виборів у США, щоб зрозуміти, яка підтримка нам світить у найближчому і середньостроковому майбутньому.
  ЛАД написав:Это слова, причём в передаче от неизвестного источника
ніхто за всі роки ці слова не спростував, тому я схильний їм вірити.
  ЛАД написав:А если вы считаете, что "Про що з такою людиною можна домовитися", то какой выход?
Не добровільна капітуляція, так точно. Владою раніше був вибраний проміжний варіант, але це не спрацювало. Виходить, що або за допомоги Заходу буде створено ситуацію, коли росії буде дуже дорого нападати на Україну ще раз, або доведеться капітулювати під тиском агресора. Я іншого варіанту не бачу. Але і ви не запропонували нічого. Так яка ваша відповідь? Як можна домовитися з людиною, яка відмовляє нашій державі у праві на існування?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В случае поражения армии нам выставят условия по полной программе. Гораздо более жёсткие, чем были в Стамбуле, и вполне вероятно, более жёсткие, чем сегодня
у Стамбулі були вже максимально жорсткі умови. Там була вимога демілітаризації України за відсутності гарантій, а це кінець, капітуляція. Що ще гірше можна придумати? Розстріл всього населення? Ну це вже буде занадто навіть для пуйла, йому наше населення треба, щоб працювало на російську економіку.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 02:26

thenewepic
Простите, надоело. Можно многое возразить практически по всем вопросам, но не буду.
Напомню только, что в отличие от Крыма ОРДЛО не считались оккупированными территориями. Так что не "відмова від окупованих територій", а "предоставление независимости Л/ДНР".
И "узгодження з представниками цих районів" требовалось по вопросам децентрализации Украины. Это совсем не о праве вето на внешнеполитические решения. И даже внутриполитические. Можно было предоставить им полную "децентрализацию" - вот вам независимость, живите, как хотите.
Спокойной ночи. Надеюсь, она будет спокойной и в Харькове.
ЛАД
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