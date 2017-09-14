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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107431074410745107461074710748>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Може і вправду отой Любарський правий.


ніт


з 8хв-9.45хв
медведев вважає що Трампу не зможу припинити війну (медведв сьогодні-це жириновський на мінімалке, тобто біснуватий , який озвучує думки пуйла)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:13

  ЛАД написав:budivelnik
Прапорщику, видимо недоступно понимание разницы между автономными республиками и областями и равноправными республиками, объединёнными в федерацию.
Кстати, в Конституции СССР было оговорено право союзных республик на отделение, но, насколько помню, не было ни слова о таком праве для автономий и, тем более, краёв и областей, которые тоже упомянуты в вашей цитате.


Констітуя СССР що 1924р, що сталінська 1936р, що брежневська 1977-це був суцільний фейк, як і ельцинська констітуція 1993р

цікаві факти по голосуванню 1993р
12 грудня 1993 було проведено голосування.


Бюлетень для голосування
Із 106 170 835 зареєстрованих виборців було підраховано:

За прийняття Конституції - 32 937 630 бюлетенів (58,43 % із тих хто проголосував, або 31% від загальної кількості електорату)
Проти прийняття Конституції - 23 431 333 бюлетенів (41,57 % із тих хто проголосував, або 22% від загальної кількості електорату)
Пропало - 460 883 бюлетенів, які були видані, але не знайдені у скриньках (0,4% від загальної кількості), що може свідчити про широке застосування технологія фальсифікації виборів типу каруселі
Недійсних - 1 357 909 пошкоджених бюлетенів (1,3% від від загальної кількості електорату)
Не голосувало - 48 621 688 не виданих бюлетенів (45,5% від загальної кількості електорату)
Сумарно проти, пропало, недійсних, не голосувало - 73 871 813 (69.2% від загальної кількості електорату)
У виборах не брали участь громадяни Чеченської Республіки Ічкерія (не голосував ніхто), та бойкотували громадяни Республіки Татарстан (не голосувало 87% електорату)

Більшість електорату проголосувала проти у таких регіонах (баланс % "за" мінус % "проти"):

Республіка Дагестан (-57,2%)
Карачаєво-Черкеська Республіка (-43,1%)
Республіка Тува (-34,4%)
Республіка Мордовія (-25,0%)
Республіка Адигея (-21,7%)
Пензенська область (-19,7%)
Чувашська Республіка (16,2%)
Тамбовська область (-15,6%)
Республіка Башкортостан (-15,4%)
Брянська область (-14,9%)
Липецька область (-14,9%)
Орловська область (-14,5%)
Смоленська область (-14,1%)
Курська область (-12,2%)
Білгородська область (-9,9%)
Вороніжська область (-9,5%)
Волгоградська область (-2,5%)
Представник делегації депутатів Європейського парламенту лорд Ніколас Бетел звернув на певну суперечність для виборців щодо процедури (при голосуванні за проектом Конституції в бюлетені потрібно викреслити небажаний варіант) і залишити бажаний результат.[3]

Тим не менш в Москві нова Конституція була затверджена і вступила в дію з дня її опублікування в «Російській газеті» . 25 грудня 1993 року.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:32

  ЛАД написав:Печалька.
Меня забросали кучей вопросов, не относящихся к делу.
А по сути моего поста viewtopic.php?p=5785264#p5785264 почти никто и не высказался.
Нечего сказать?
Или понимаете, что я правильно написал, но признавать это не хочется?
Больно? Да.
Но лучше признать и начинать действовать сразу, чем дождаться, когда уже будет поздно.

як завжди читаєш вибірково. правильно написав лише одне - Московія висуває неприйнятні умови.

ситуація 41-42 року, й пан ЛАД пропонує здатися, бо буде ще гірше.

ну й туга за другою державною мовою російською відчувається - бо це обов'язкова умова буде руських. а при заморозці ніхто російську дозволяти не буде - отож й страждає.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:32

  ЛАД написав:О рпв.

...


... Продвижение противника на 30 км за 3 месяца это ни о чём в условиях большой войны. Так, мелкие движения, которые не должны вызывать никакой паники.
Но с учётом вышеизложенного, я не вижу хороших перспектив. Потому считаю, что не надо дожидаться реализации худших сценариев, а надо начинать переговоры о мире/перемирии пока такие сценарии не реализовались. Придётся идти на уступки. Вероятно, достаточно серьёзные и болезненные. Какие, это выяснится в процессе переговоров. Но это лучше, чем дожидаться, когда ситуация станет безвыходной. Тогда условия мира могут быть значительно хуже. Если, конечно, РФ и сегодня не будет настаивать на максимальных требованиях, примерно соответствующих безоговорочной капитуляции. Но в этом случае мы, возможно, получим поддержку не только Запада, но и Востока и "глобального Юга".

Если у кого-то есть аргументированные возражения против моих оценок, с удовольствием выслушаю и буду рад, если меня убедят, что я ошибаюсь. Но боюсь, что всё сведётся к обвинениям в "российских нарративах" или в паникёрстве. Здесь, похоже, не осталось людей, способных спокойно и трезво оценивать ситуацию. Ну да ладно.


Взагалі неясно які поступки.
Заяви путлєра пустопорожні. Конкретики нема... 😒

А по-чесному, вже давно треба би було провести законний референдум. Цілий розділ в Конституції про це є.
З питаннями типу “чи визнаєте укр.мову єдиною державною; і чи згодні на відокремлення від України всіх, хто у більшості не визнає...” Південь-схід вже давно випали би з Україні. Може й Полтава-Київ? 🤔
У нинішніх умовах -- випали би під автоматичну окупацію “братьєв па язику”. І що, насправді, для них змінилось би? (на гірше) 🤔 Злились би в екстазі та й усе...

Але питання чи путлєр не полізе ще й на ту україномовну частину України?
Втім, тут би вже весь світ бачив, що пре проти волі людей...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:54

  prodigy написав:
  detroytred написав:Може і вправду отой Любарський правий.


ніт


з 8хв-9.45хв
медведев вважає що Трампу не зможу припинити війну (медведв сьогодні-це жириновський на мінімалке, тобто біснуватий , який озвучує думки пуйла)

Що саме - ніт?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:56

  detroytred написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Може і вправду отой Любарський правий.


ніт


з 8хв-9.45хв
медведев вважає що Трампу не зможу припинити війну (медведв сьогодні-це жириновський на мінімалке, тобто біснуватий , який озвучує думки пуйла)

Що саме - ніт?


я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:57

  GALeon написав:"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.

Кредити, комунальні платежі відмінять?
Загалом, слова вирвано з контексту. Він казав, що дарма нарід ображається на високі судівські зарплатні, бо вони нараховані за законом. А закони прийняті депутатами, яких сам же нарід і обрав.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:00

  prodigy написав:
я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)

Стосовно конкретно чого не правий?
(Питаю, бо під ніт у вас зовсім про інше, ніж про те, що обгрунтував Андрій777).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:01

  GALeon написав:"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.


Маманегорюй...мамалуй

якби це сталося 25 лютого 2022р , то може б багато хто пійшов з лопатами (не воювати, як казав Кулеба), а рити окопи (і до речі їх рили)... могу і сьогодні пійти рити, якщо є потребність (добровільно)
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