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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1074410745107461074710748>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:04

  detroytred написав:
  prodigy написав:
я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)

Стосовно конкретно чого не правий?
(Питаю, бо під ніт у вас зовсім про інше, ніж про те, що обгрунтував Андрій777).


Любарський має марне сподівання на трампа, у мене немає довіри до трампа взагалі, бо це брехун рівня пуйла, як я могу довіряти і сподіватись на брехуна (позера, фашиста)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:09

  prodigy написав:
  GALeon написав:"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.


Маманегорюй...мамалуй

якби це сталося 25 лютого 2022р , то може б багато хто пійшов з лопатами (не воювати, як казав Кулеба), а рити окопи (і до речі їх рили)... могу і сьогодні пійти рити, якщо є потребність (добровільно)

Заради Батьківщини можна і урожай хліба вручну серпами збирати, а потім цепами обмолочувати. Але для чого?
Для будівництва укріплень вже давно винайдені екскаватори, трактори, міксери-бетоновози тощо
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:09

Чим характерен примус?))
Розділом.
На тих, хто примушує, і тих, кого примушують.

Якщо сам не хочеш робити або щоб тебе просили це робити, то рішення - йти в ті, хто примушує.
І як правило, умови в них на порядок кращі...

Поділ. Ще й за таким критерієм.
Це нова якість. Нові наслідки. У всьому.
Тому таке рішення є фундаментальним...
Цікаво одне: воно дійсно вже принято і почнеться підготовка до впровадження; чи це просто випадкова фраза отого посадовця?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:11

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  prodigy написав:
я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)

Стосовно конкретно чого не правий?
(Питаю, бо під ніт у вас зовсім про інше, ніж про те, що обгрунтував Андрій777).


Любарський має марне сподівання на трампа, у мене немає довіри до трампа взагалі, бо це брехун рівня пуйла, як я могу довіряти і сподіватись на брехуна (позера, фашиста)

Предмет був абсолютно інший.
Тобто не про Трампа))

А шанси Трампа стають все більш примарними.
Глобалізація...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 лис, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:36

  detroytred написав:Чим характерен примус?))
Розділом.
На тих, хто примушує, і тих, кого примушують.

Якщо сам не хочеш робити або щоб тебе просили це робити, то рішення - йти в ті, хто примушує.
І як правило, умови в них на порядок кращі...

Поділ. Ще й за таким критерієм.
Це нова якість. Нові наслідки. У всьому.
Тому таке рішення є фундаментальним...
Цікаво одне: воно дійсно вже принято і почнеться підготовка до впровадження; чи це просто випадкова фраза отого посадовця?

ІМХО. Який цинізм і безпринципність, чинуші який жере як в останній раз.
Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
Го, тапки від першосортних турбопатрітів, які мають надію на попадання у касту тих, хто примушує. :D
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 04 лис, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:48

  _Mykola_ написав:Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
а то что сейчас вас устраивает? у рака 4е стадии, "майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности" это 4я, сейчас 1я или 2я. Разделение людей на сорта, коррупция, ложь, лицемерие. Хоть одного чиновника сократили из-за войны?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:51

Дикий продовжує нести дичину
30-річні - ідеальні солдати, але більшість ухиляються чи заброньовані, - екс-"Айдарівець" Євген Дикий
За його словами, саме 30-річні чоловіки мають найкраще поєднання сили та зрілості. Він також вважає доцільним термінове поповнення армії на 500 тисяч осіб із додатковою можливістю мобілізувати щомісячно по 20-30 тисяч людей.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:51

  _Mykola_ написав:ІМХО. Який цинізм і безпринципність, чинуші

Рівноправ'я в умовах нерівності можливостей тримається лише на одному -- свободі (відсутності примусу) тих, хто має менші можливості.
Якщо вибити цей останній камінець, який тримає ілюзію, то не залишиться нічого.

Якщо оті Крупа і Ко лише просто корупціонували, а мажори лише форсили за своїми справами, то новий поділ визначить їх місце -- примушувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:55

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
а то что сейчас вас устраивает? у рака 4е стадии, "майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности" это 4я, сейчас 1я или 2я. Разделение людей на сорта, коррупция, ложь, лицемерие. Хоть одного чиновника сократили из-за войны?

прокурорам - доплати, поліцаям та районним футболістам - бронь, а кріпакам/кріпачкам - трудову повинність.
Пора німцям розгортати нові табори, для втікачів/втікачок з трудового рабства
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:57

  Letusrock написав:Пора німцям розгортати нові табори, для втікачів/втікачок з трудового рабства
гитлер был бы счастлив такому наплыву трудовых мигрантов. Когда нибудь историки будут спорить, кто больше разрушил Украину путин или собственная власть.
Wirująświatła
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