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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:04
detroytred написав: prodigy написав:
я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)
Стосовно конкретно чого не правий?
(Питаю, бо під ніт у вас зовсім про інше, ніж про те, що обгрунтував Андрій777).
Любарський має марне сподівання на трампа, у мене немає довіри до трампа взагалі, бо це брехун рівня пуйла, як я могу довіряти і сподіватись на брехуна (позера, фашиста)
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:09
prodigy написав: GALeon написав:
"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности
Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.
Маманегорюй...мамалуй
якби це сталося 25 лютого 2022р , то може б багато хто пійшов з лопатами (не воювати, як казав Кулеба), а рити окопи (і до речі їх рили)... могу і сьогодні пійти рити, якщо є потребність (добровільно)
Заради Батьківщини
можна і урожай хліба вручну серпами збирати, а потім цепами обмолочувати. Але для чого?
Для будівництва укріплень вже давно винайдені екскаватори, трактори, міксери-бетоновози тощо
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:09
Чим характерен примус?))
Розділом.
На тих, хто примушує, і тих, кого примушують.
Якщо сам не хочеш робити або щоб тебе просили це робити, то рішення - йти в ті, хто примушує.
І як правило, умови в них на порядок кращі...
Поділ. Ще й за таким критерієм.
Це нова якість. Нові наслідки. У всьому.
Тому таке рішення є фундаментальним...
Цікаво одне: воно дійсно вже принято і почнеться підготовка до впровадження; чи це просто випадкова фраза отого посадовця?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:11
prodigy написав: detroytred написав: prodigy написав:
я відповів, правий Любарський? не правий (ніт)
Стосовно конкретно чого не правий?
(Питаю, бо під ніт у вас зовсім про інше, ніж про те, що обгрунтував Андрій777).
Любарський має марне сподівання на трампа, у мене немає довіри до трампа взагалі, бо це брехун рівня пуйла, як я могу довіряти і сподіватись на брехуна (позера, фашиста)
Предмет був абсолютно інший.
Тобто не про Трампа))
А шанси Трампа стають все більш примарними.
Глобалізація...
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 лис, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:36
detroytred написав:
Чим характерен примус?))
Розділом.
На тих, хто примушує, і тих, кого примушують.
Якщо сам не хочеш робити або щоб тебе просили це робити, то рішення - йти в ті, хто примушує.
І як правило, умови в них на порядок кращі...
Поділ. Ще й за таким критерієм.
Це нова якість. Нові наслідки. У всьому.
Тому таке рішення є фундаментальним...
Цікаво одне: воно дійсно вже принято і почнеться підготовка до впровадження; чи це просто випадкова фраза отого посадовця?
ІМХО. Який цинізм і безпринципність, чинуші який жере як в останній раз.
Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
Го, тапки від першосортних турбопатрітів, які мають надію на попадання у касту тих, хто примушує.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 04 лис, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:48
_Mykola_ написав:
Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
а то что сейчас вас устраивает? у рака 4е стадии, "майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности" это 4я, сейчас 1я или 2я. Разделение людей на сорта, коррупция, ложь, лицемерие. Хоть одного чиновника сократили из-за войны?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:51
Дикий продовжує нести дичину
30-річні - ідеальні солдати, але більшість ухиляються чи заброньовані, - екс-"Айдарівець" Євген Дикий
За його словами, саме 30-річні чоловіки мають найкраще поєднання сили та зрілості. Він також вважає доцільним термінове поповнення армії на 500 тисяч осіб із додатковою можливістю мобілізувати щомісячно по 20-30 тисяч людей.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:51
_Mykola_ написав:
ІМХО. Який цинізм і безпринципність, чинуші
Рівноправ'я в умовах нерівності можливостей тримається лише на одному -- свободі (відсутності примусу) тих, хто має менші можливості.
Якщо вибити цей останній камінець, який тримає ілюзію, то не залишиться нічого.
Якщо оті Крупа і Ко лише просто корупціонували, а мажори лише форсили за своїми справами, то новий поділ визначить їх місце -- примушувати.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:55
Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
Якщо таке почнеться, особисто я буду категорично проти існування такої держави, і перший на вихід та боротьбу з такою державою.
а то что сейчас вас устраивает? у рака 4е стадии, "майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности" это 4я, сейчас 1я или 2я. Разделение людей на сорта, коррупция, ложь, лицемерие. Хоть одного чиновника сократили из-за войны?
прокурорам - доплати, поліцаям та районним футболістам - бронь, а кріпакам/кріпачкам - трудову повинність.
Пора німцям розгортати нові табори, для втікачів/втікачок з трудового рабства
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:57
Letusrock написав:
Пора німцям розгортати нові табори, для втікачів/втікачок з трудового рабства
гитлер был бы счастлив такому наплыву трудовых мигрантов. Когда нибудь историки будут спорить, кто больше разрушил Украину путин или собственная власть.
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