... Продвижение противника на 30 км за 3 месяца это ни о чём в условиях большой войны. Так, мелкие движения, которые не должны вызывать никакой паники. Но с учётом вышеизложенного, я не вижу хороших перспектив. Потому считаю, что не надо дожидаться реализации худших сценариев, а надо начинать переговоры о мире/перемирии пока такие сценарии не реализовались. Придётся идти на уступки. Вероятно, достаточно серьёзные и болезненные. Какие, это выяснится в процессе переговоров. Но это лучше, чем дожидаться, когда ситуация станет безвыходной. Тогда условия мира могут быть значительно хуже. Если, конечно, РФ и сегодня не будет настаивать на максимальных требованиях, примерно соответствующих безоговорочной капитуляции. Но в этом случае мы, возможно, получим поддержку не только Запада, но и Востока и "глобального Юга".
Если у кого-то есть аргументированные возражения против моих оценок, с удовольствием выслушаю и буду рад, если меня убедят, что я ошибаюсь. Но боюсь, что всё сведётся к обвинениям в "российских нарративах" или в паникёрстве. Здесь, похоже, не осталось людей, способных спокойно и трезво оценивать ситуацию. Ну да ладно.
Взагалі неясно які поступки. Заяви путлєра пустопорожні. Конкретики нема... 😒
А по-чесному, вже давно треба би було провести законний референдум. Цілий розділ в Конституції про це є. З питаннями типу “чи визнаєте укр.мову єдиною державною; і чи згодні на відокремлення від України всіх, хто у більшості не визнає...” Південь-схід вже давно випали би з Україні. Може й Полтава-Київ? 🤔 У нинішніх умовах -- випали би під автоматичну окупацію “братьєв па язику”. І що, насправді, для них змінилось би? (на гірше) 🤔 Злились би в екстазі та й усе...
Але питання чи путлєр не полізе ще й на ту україномовну частину України? Втім, тут би вже весь світ бачив, що пре проти волі людей...
Це ж знову про "10 млн. правильних українців", чи ні?
30-річні - ідеальні солдати, але більшість ухиляються чи заброньовані, - екс-"Айдарівець" Євген Дикий За його словами, саме 30-річні чоловіки мають найкраще поєднання сили та зрілості. Він також вважає доцільним термінове поповнення армії на 500 тисяч осіб із додатковою можливістю мобілізувати щомісячно по 20-30 тисяч людей.
"Нашому батальйону нещодавно прислали підсилення – 10 людей. Забрали собі лише двох. Всі інші – алкаші або хворі люди. Був один чувак віком 59 років і 10 місяців. Що це за воїн?" – обурюється в анонімній розмові з УП заступник комбата однієї з механізованих бригад.
Через те, що працівники ТЦК женуться за виконанням плану, в навчальних центрах залишаються сотні новобранців, яких не хоче забирати жоден підрозділ, розповідає УП секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко. Держава платить їм зарплату. Вони живуть у центрах, займаючи потенційні місця новобранців.
Це замкнене коло. Воїни на фронті закінчуються. Мобілізовані не готові до бойової роботи через погану підготовку та дефіцит практики. Нормально готувати їх немає коли й особливо немає кому. https://www.pravda.com.ua/articles/2024/11/4/7482774/ За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Генерал визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. - Чому бійці швидко гинуть? - Бо погано підготовлені. - Чому погано підготовлені? - Бо "динаміка на фронті вимагає якомога швидше відправляти новий ресурс". - Чому динаміка вимагає якомога швидше відправляти нових людей? - Бо бійці швидко гинуть. *повертаємось до пункту 1*
вибачте, що? Давайте, якщо нема аргументів, то хоча б не фантазувати, ок? Іран взагалі-то не сильно дружить з Азербайджаном, бо там живе багато азербайджанців, він точно допомагати тому не буде.
Если я правильно понял аргумент - в Иране есть значительнок количество азербайджанцев, что создает угрозу сепаратизма. Возможно и так, не знаю. Но с другой стороны аятолла Хаменеи этнический азербайджанец. Следовательно взаимоотношения между персами и азербайджанцами в самом Иране нельзя рассматривать в упрощенном варианте.
Такими думками й припущеннями щодо того, як саме українцям слід помирати, поділився лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". Він пояснив, що ухилянти не бажають воювати у війську саме через власну побутову нудьгу, через безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. Корчинський каже, що службу у ЗСУ слід сприймати, як велику пригоду.
На зауваження Яніни Соколової про те, що пригода якраз може і завершитися смертю, Корчинський відповів риторично - що помруть всі рано чи пізно, але смерть у бою має зовсім інший сенс.
"Смерть в бою за вітчизну - це високосенсова смерть, це прекрасно.А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості й у маразмі - це найгірше, що може трапитися з людиною!", - міркує Корчинський.
За його словами, до цього треба прийти та усвідомити. Але ці люди не усвідомлять.
"ТЦК допомагає їм це усвідомити! Багато людей знайшли себе на війні. Він не хотів, але потрапив на війну і розквітла людина", - каже він.
detroytred написав:Смерть в бою за вітчизну - це високосенсова смерть, це прекрасно.А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості й у маразмі - це найгірше, що може трапитися з людиною!
Погоджуюсь, але він забув про одне: життя, яке передує смерті в калюжі власної сечі