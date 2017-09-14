Додано: Пон 04 лис, 2024 11:40

Такими думками й припущеннями щодо того, як саме українцям слід помирати, поділився лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". Він пояснив, що ухилянти не бажають воювати у війську саме через власну побутову нудьгу, через безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. Корчинський каже, що службу у ЗСУ слід сприймати, як велику пригоду.На зауваження Яніни Соколової про те, що пригода якраз може і завершитися смертю, Корчинський відповів риторично - що помруть всі рано чи пізно, але смерть у бою має зовсім інший сенс."Смерть в бою за вітчизну - це високосенсова смерть, це прекрасно.А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості й у маразмі - це найгірше, що може трапитися з людиною!", - міркує Корчинський.За його словами, до цього треба прийти та усвідомити. Але ці люди не усвідомлять."ТЦК допомагає їм це усвідомити! Багато людей знайшли себе на війні. Він не хотів, але потрапив на війну і розквітла людина", - каже він.При цьому Корчинський вважає, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли закінчиться війна.