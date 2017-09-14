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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10745107461074710748>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:03

  Bobua написав:
  ЛАД написав:О рпв.

...


... Продвижение противника на 30 км за 3 месяца это ни о чём в условиях большой войны. Так, мелкие движения, которые не должны вызывать никакой паники.
Но с учётом вышеизложенного, я не вижу хороших перспектив. Потому считаю, что не надо дожидаться реализации худших сценариев, а надо начинать переговоры о мире/перемирии пока такие сценарии не реализовались. Придётся идти на уступки. Вероятно, достаточно серьёзные и болезненные. Какие, это выяснится в процессе переговоров. Но это лучше, чем дожидаться, когда ситуация станет безвыходной. Тогда условия мира могут быть значительно хуже. Если, конечно, РФ и сегодня не будет настаивать на максимальных требованиях, примерно соответствующих безоговорочной капитуляции. Но в этом случае мы, возможно, получим поддержку не только Запада, но и Востока и "глобального Юга".

Если у кого-то есть аргументированные возражения против моих оценок, с удовольствием выслушаю и буду рад, если меня убедят, что я ошибаюсь. Но боюсь, что всё сведётся к обвинениям в "российских нарративах" или в паникёрстве. Здесь, похоже, не осталось людей, способных спокойно и трезво оценивать ситуацию. Ну да ладно.


Взагалі неясно які поступки.
Заяви путлєра пустопорожні. Конкретики нема... 😒

А по-чесному, вже давно треба би було провести законний референдум. Цілий розділ в Конституції про це є.
З питаннями типу “чи визнаєте укр.мову єдиною державною; і чи згодні на відокремлення від України всіх, хто у більшості не визнає...” Південь-схід вже давно випали би з Україні. Може й Полтава-Київ? 🤔
У нинішніх умовах -- випали би під автоматичну окупацію “братьєв па язику”. І що, насправді, для них змінилось би? (на гірше) 🤔 Злились би в екстазі та й усе...

Але питання чи путлєр не полізе ще й на ту україномовну частину України?
Втім, тут би вже весь світ бачив, що пре проти волі людей...

Це ж знову про "10 млн. правильних українців", чи ні?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:04

  GALeon написав:"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.

кашель Лаврова
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:14

  Letusrock написав:Дикий продовжує нести дичину
30-річні - ідеальні солдати, але більшість ухиляються чи заброньовані, - екс-"Айдарівець" Євген Дикий
За його словами, саме 30-річні чоловіки мають найкраще поєднання сили та зрілості. Він також вважає доцільним термінове поповнення армії на 500 тисяч осіб із додатковою можливістю мобілізувати щомісячно по 20-30 тисяч людей.



"Нашому батальйону нещодавно прислали підсилення – 10 людей. Забрали собі лише двох. Всі інші – алкаші або хворі люди. Був один чувак віком 59 років і 10 місяців. Що це за воїн?" – обурюється в анонімній розмові з УП заступник комбата однієї з механізованих бригад.

Через те, що працівники ТЦК женуться за виконанням плану, в навчальних центрах залишаються сотні новобранців, яких не хоче забирати жоден підрозділ, розповідає УП секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко. Держава платить їм зарплату. Вони живуть у центрах, займаючи потенційні місця новобранців.

Це замкнене коло. Воїни на фронті закінчуються. Мобілізовані не готові до бойової роботи через погану підготовку та дефіцит практики. Нормально готувати їх немає коли й особливо немає кому.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/11/4/7482774/
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Генерал визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б.
- Чому бійці швидко гинуть?
- Бо погано підготовлені.
- Чому погано підготовлені?
- Бо "динаміка на фронті вимагає якомога швидше відправляти новий ресурс".
- Чому динаміка вимагає якомога швидше відправляти нових людей?
- Бо бійці швидко гинуть.
*повертаємось до пункту 1*
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:33

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Правда, что мужики едут в покровск, чтобы после окупации выехать в Европу?

з демократії виїзжають до диктатури за правом вільного пересування. шось пішло не так

гадаю в фільтраційних таборах наочно побачать різницю між демократією та диктатурою. а ті, хто вийдуть з тих таборів, може хтось поділиться досвідом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:35

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:но Иран сдуру и мог бы
вибачте, що? Давайте, якщо нема аргументів, то хоча б не фантазувати, ок? Іран взагалі-то не сильно дружить з Азербайджаном, бо там живе багато азербайджанців, він точно допомагати тому не буде.

Если я правильно понял аргумент - в Иране есть значительнок количество азербайджанцев, что создает угрозу сепаратизма. Возможно и так, не знаю. Но с другой стороны аятолла Хаменеи этнический азербайджанец. Следовательно взаимоотношения между персами и азербайджанцами в самом Иране нельзя рассматривать в упрощенном варианте.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:40

Такими думками й припущеннями щодо того, як саме українцям слід помирати, поділився лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". Він пояснив, що ухилянти не бажають воювати у війську саме через власну побутову нудьгу, через безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. Корчинський каже, що службу у ЗСУ слід сприймати, як велику пригоду.

На зауваження Яніни Соколової про те, що пригода якраз може і завершитися смертю, Корчинський відповів риторично - що помруть всі рано чи пізно, але смерть у бою має зовсім інший сенс.

"Смерть в бою за вітчизну - це високосенсова смерть, це прекрасно.А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості й у маразмі - це найгірше, що може трапитися з людиною!", - міркує Корчинський.

За його словами, до цього треба прийти та усвідомити. Але ці люди не усвідомлять.

"ТЦК допомагає їм це усвідомити! Багато людей знайшли себе на війні. Він не хотів, але потрапив на війну і розквітла людина", - каже він.

При цьому Корчинський вважає, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли закінчиться війна.
https://informator.ua/uk/korchinskiy-sm ... usvidomiti
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Смерть в бою за вітчизну - це високосенсова смерть, це прекрасно.А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості й у маразмі - це найгірше, що може трапитися з людиною!

Погоджуюсь, але він забув про одне: життя, яке передує смерті в калюжі власної сечі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:57

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Бетон написав:Правда, что мужики едут в покровск, чтобы после окупации выехать в Европу?

з демократії виїзжають до диктатури за правом вільного пересування. шось пішло не так

гадаю в фільтраційних таборах наочно побачать різницю між демократією та диктатурою. а ті, хто вийдуть з тих таборів, може хтось поділиться досвідом...

У вас бачу знову тільки чорно-біле кіно. Не будьте страусом, тисячі людей виїхали в ЄС саме через окуповану, і продовжують виїзжати. Є навіть такі що мотаються туди-сюди
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:57

  pesikot написав:Ти спершу про Іларіона розкажи, воцерковлений

А то ти так, тишком-нишком, промовчав, що його зняли
Мабуть, підтримуєшь дії Гундяя )

А якщо капітуляція, то тебе треба здавати, в першу чергу, як Іларіона )

Я не в курсі. Шо там?
Banderlog
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Wirująświatła
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