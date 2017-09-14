RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10745107461074710748

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:03

  Ой+ написав:.............
Це які такі суперздібності - нігтики, брівки, сісти чоловікові на шию і щоб він ще і відчував перманентну вину і зобов'язання? В нас склалась в якійсь мірі унікальна ситуація, що жінки хочуть максимальної свободи як на суперзаході і забезпечення як в еміратах.
Есть такое.
Но на вашем фото - мужчины. А женщин Африки или Непала вы вряд ли поставите экономистом или учителем. Или даже за станок. Или регулировщицей аппаратуры. Швеёй - возможно.

В мене співробітниці їздять із завидною частотою по n разів по заморським курортам, як не було до війни. Про частину жінок діючих військовослужбовців чи вже загиблих також цікаві спостереження як змінилась зовнішність та спосіб життя.
Наверное, есть и такое. Называется дорвались. Интересно, что у вас за организация. Или это не за зарплату, если правильно понимаю?
В то же время недавно услышал по ТВ, что у нас 62 или 64% (точно не помню) вынуждены экономить на еде, а среди людей старше 56 лет, таких 76%.

Опитування показало, що 80% українців 25-35 років не планують народжувати дітей. Після 35 вже різко зростають ризики.
Интересная цифра, но слабо верится. По тому, что вижу вокруг, всё-таки хотя бы одного ребёнка рожают практически все, относительно часто - второго, третий уже, действительно редкость.

Мігранти, якщо вони ще будуть, теж навряд чи мріють працювати виключно на пенсії ветеранам, старим та всіляким чинушам.
Они, конечно, будут работать не ради этого, но налоги платить будут, никуда не денутся. Вопрос, действительно, в том, будут ли мигранты и какие.

Неправильно розкладені пріоритети дають свої довгострокові гіркі плоди. В срср без особливого успіху намагались розвивати колективізм, а індивідуалізм і розвивати не дуже то і треба, сам проростає, але коли раптом без балансу вдарились в нього, то здобули відповідні результати. Ізраїльські жінки не тільки в армії служать:
В Ізраїлі жінка в середньому народжує першу дитину в 27,7 років, і має в середньому 2,9 дітей. https://lb.ua/health/2024/09/19/634988_ ... hchob.html
Какие-то успехи всё же были, но, согласен, явно не достаточные. Но сейчас да, успехи налицо. И не только с индивидуализмом. Когда мальчишка в 13 лет думает/мечтает не о том, чтобы стать космонавтом или ещё кем-то, а о том, как зарабатывать, когда вырастет, да не копейки, а "хотя бы" 3-4 десятка тысяч у.е. ...
А израильская статистика несколько искажена. Нет там такой рождаемости. Точнее, есть, но за счёт ультраортодоксов - в этих семьях детей очень много, за счёт них и выезжают. Но тут палка о двух концах - в государстве растёт слой нахлебников. А в светских семьях ситуация как и в Европе.

Вивезення дітей зовсім не припиняється - вчорашній матеріал:
Керівник однієї з комерційних шкіл, що надають послуги дистанційно, Володимир Страшко, заявив, що наприкінці серпня-початку вересня у нього значно побільшало клієнтів. Усе тому, що українці усвідомили – війна надовго, тож намагаються виїхати з країни та вивезти дітей.
.......
https://glavcom.ua/country/science/uchi ... 29389.html
Вывоз детей да и вообще выезд людей за границу серьёзная проблема. И ещё одна причина быстрее заканчивать войну. Чем дольше война, тем меньше шансов, что они вернутся. Люди устраиваются, приживаются и уже не стремятся домой. Со временем начинают воспринимать, что дом там.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31124
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:13

  Ой+ написав:.........
  ЛАД написав:После подсчета 97% голосов Санду лидировала с перевесом в 8%.

Складно буде:
Проросійський Стояногло виграв за голосами всередині Молдови: хто приніс загальну перемогу Санду https://24tv.ua/vibori-moldovi-stoyanog ... i_n2677724
Діаспора, яких 20% від усіх, проголосувала за Санду далеко, а опір всередині гарантований. Парламентські перспективи не на користь Санду.

Не всё так грустно. Всё же по вашей ссылке:
За даними ЦВК, усередині Молдови з 51,19% голосів перемогу здобув Стояногло. Там підрахунок голосів уже завершився.
, т.е. преимущество у него есть, но не такое уж большое. И в Кишинёве за Санду "проголосувало 57,38%". Но, согласен, будет нелегко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31124
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:22

Nicht Kapitulieren
Слава ТЦК!
UA
 
Повідомлень: 8924
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:23

Двойник Путина (а чё похож)

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25585
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:24

  detroytred написав:При цьому Корчинський вважає, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли закінчиться війна.

Я з ним згоден.
За станок, в трактор чуваки в балаклавах уже не захотят.
UA
 
Повідомлень: 8924
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10745107461074710748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12984)
04.11.2024 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.