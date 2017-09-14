Ой+ написав:............. Це які такі суперздібності - нігтики, брівки, сісти чоловікові на шию і щоб він ще і відчував перманентну вину і зобов'язання? В нас склалась в якійсь мірі унікальна ситуація, що жінки хочуть максимальної свободи як на суперзаході і забезпечення як в еміратах.
Есть такое. Но на вашем фото - мужчины. А женщин Африки или Непала вы вряд ли поставите экономистом или учителем. Или даже за станок. Или регулировщицей аппаратуры. Швеёй - возможно.
В мене співробітниці їздять із завидною частотою по n разів по заморським курортам, як не було до війни. Про частину жінок діючих військовослужбовців чи вже загиблих також цікаві спостереження як змінилась зовнішність та спосіб життя.
Наверное, есть и такое. Называется дорвались. Интересно, что у вас за организация. Или это не за зарплату, если правильно понимаю? В то же время недавно услышал по ТВ, что у нас 62 или 64% (точно не помню) вынуждены экономить на еде, а среди людей старше 56 лет, таких 76%.
Опитування показало, що 80% українців 25-35 років не планують народжувати дітей. Після 35 вже різко зростають ризики.
Интересная цифра, но слабо верится. По тому, что вижу вокруг, всё-таки хотя бы одного ребёнка рожают практически все, относительно часто - второго, третий уже, действительно редкость.
Мігранти, якщо вони ще будуть, теж навряд чи мріють працювати виключно на пенсії ветеранам, старим та всіляким чинушам.
Они, конечно, будут работать не ради этого, но налоги платить будут, никуда не денутся. Вопрос, действительно, в том, будут ли мигранты и какие.
Неправильно розкладені пріоритети дають свої довгострокові гіркі плоди. В срср без особливого успіху намагались розвивати колективізм, а індивідуалізм і розвивати не дуже то і треба, сам проростає, але коли раптом без балансу вдарились в нього, то здобули відповідні результати. Ізраїльські жінки не тільки в армії служать:
Какие-то успехи всё же были, но, согласен, явно не достаточные. Но сейчас да, успехи налицо. И не только с индивидуализмом. Когда мальчишка в 13 лет думает/мечтает не о том, чтобы стать космонавтом или ещё кем-то, а о том, как зарабатывать, когда вырастет, да не копейки, а "хотя бы" 3-4 десятка тысяч у.е. ... А израильская статистика несколько искажена. Нет там такой рождаемости. Точнее, есть, но за счёт ультраортодоксов - в этих семьях детей очень много, за счёт них и выезжают. Но тут палка о двух концах - в государстве растёт слой нахлебников. А в светских семьях ситуация как и в Европе.
Вивезення дітей зовсім не припиняється - вчорашній матеріал:
Керівник однієї з комерційних шкіл, що надають послуги дистанційно, Володимир Страшко, заявив, що наприкінці серпня-початку вересня у нього значно побільшало клієнтів. Усе тому, що українці усвідомили – війна надовго, тож намагаються виїхати з країни та вивезти дітей. ....... https://glavcom.ua/country/science/uchi ... 29389.html
Вывоз детей да и вообще выезд людей за границу серьёзная проблема. И ещё одна причина быстрее заканчивать войну. Чем дольше война, тем меньше шансов, что они вернутся. Люди устраиваются, приживаются и уже не стремятся домой. Со временем начинают воспринимать, что дом там.