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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лис, 2024 16:56
M-Audio написав:
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[youtube]pCWCwinckpI...
... у нас во дворе детская площадка, детки играют, и там всё было посыпано щепой из коры ... пришли мужики такие, с которых можно было писать "Запорожцев", прямо такие, как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", с тележками-лопатами, старую щепу собрали, новую засыпали. Наверное, так стало ещё лучше. Я регулярно посещаю бассейн. В раздевалке большое количество мужчин без видимых признаков инвалидности вместе со мной плавают в бассейне...
... неделю назад этот пустырь мгновенно закрыли забором, и там машины долбят, крушат -- идёт стройка. Строится общеобразовательная школа со спортивными сооружениями, что, согласитесь, очень хорошо.
... Украина, как страна, на войну не пришла. Украинская диаспора на войну не пришла. Деньги украинской диаспоры на войну не пришли. Украинская дипломатия, в частности та, что работает в Америке, на войну не пришла. Воюет горсть людей... эта горсть людей продолжает держать фронт так, как она может. Эта горсть тает... Украина на войну не пришла. Власть не смогла организовать и превратить страну в единый военный лагерь, ну и население, в условиях войны, то-ли не могло, то-ли не хотело власть это заставить.
Не буду обсуждать, могло ли быть иначе. Похоже, что нет, но это уже прошлое.
У него интереснее взгляд на будущее, который вы не процитировали. Об этом на 39-40 мин. и с 45 мин.
Рекомендую тем, кто задавал мне вопрос, на какие условия я согласен. Вопрос неправильный. Сегодня вопрос стоит так - на какие условия согласится Путин. Я не поклонник Солонина, но здесь он, к сожалению, прав. Если кто-то видит другие варианты, выскажитесь. Только обоснованно, с аргументами, без ура-патриотических речей, без "до последней вербы".
И да, условия Стамбула сегодня могут оказаться сказочно хорошими. Но ещё через полгода может случиться так, что сказочными покажутся уже сегодняшние условия.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 04 лис, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 16:58
і що расія пропонувала за це? Може були не проти НАТО? Просто цікаво, навряд мова йшла просто про припинення агресії.Точніше хто що гарантував після скорочення армії?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:02
The_Rebel написав:GALeon
Це ж уже давно було сказано/обговорено. Я не розумію, чому саме сьогодні по всім тг-каналам та іншим смі знову розганяють стамбульські чернетки
Передвиборча "Трамп-Камала" істерія?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:03
Banderlog написав:
pesikot написав:
Ти спершу про Іларіона розкажи, воцерковлений
А то ти так, тишком-нишком, промовчав, що його зняли
Мабуть, підтримуєшь дії Гундяя )
А якщо капітуляція, то тебе треба здавати, в першу чергу, як Іларіона )
Я не в курсі. Шо там?
Ось про цього
Зазначається, 24 жовтня 2024 року синод Російської православної церкви ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією УПЦ МП та відправити його на спокій. Раніше були звільнені архиєреї інших єпархій УПЦ МП на територіях, тимчасово окупованих Росією.
Служив, служив РПЦ
2022 року, після російського вторгнення до України, почав співпрацювати із окупантами, війну проти України називає «братовбивчою війною»[12]. У серпні 2022 року Іларіон очолив «хрестну ходу» в окупованому Маріуполі, де був присутній голова окупаційної «адміністрації» міста Костянтин Іващенко[13]. У вітальних повідомленнях з нагоди дійства вживалась назва «Російська православна церква» замість «УПЦ» чи УПЦ МП. У документах Донецької єпархії УПЦ МП Шукало вказує, що це саме Російська правовласна церква[14].
А його під сраку "на покій"
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:04
pesikot написав: GALeon написав:
На перемовинах у березні 2022 року РФ пропонувала Україні умови капітуляції - ЗМІ з’ясували, як змінювались домовленості щодо припинення війни
У документі за березень 2022 року - шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Вісімнадцять статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.
Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це бажання виповнилося, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було менше за армію сусідньої Білорусі (у якій на той час проживало майже вп'ятеро менше осіб, ніж в Україні).
У планах Росії Україна мала "визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "республік" - причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).
Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.
На додаток до цього Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).
Нарешті, автори проєкту вимагали "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи.
Це і я безумовна капітуляція ...
Але, деяки повторюють "Треба було домовлятись в 2022 році. Тоді були кращі умови"
а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:05
d44 написав: The_Rebel написав:GALeon
Це ж уже давно було сказано/обговорено. Я не розумію, чому саме сьогодні по всім тг-каналам та іншим смі знову розганяють стамбульські чернетки
і що расія пропонувала за це? Може були не проти НАТО? Просто цікаво, навряд мова йшла просто про припинення агресії.Точніше хто що гарантував після скорочення армії?
ніхто нічого не гарантував. Московія собі гарантувала, що завжди може повторити...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:06
The_Rebel написав:GALeon
Це ж уже давно було сказано/обговорено. Я не розумію, чому саме сьогодні по всім тг-каналам та іншим смі знову розганяють стамбульські чернетки
Кратно збільшилося бажання наріду побачити мир в очах путіна, а зе-влада ще не спи*дила все, що планувала. Тому знов дістали з-під скатертини папіри для залякування.
Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk
Прямая речь: "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть.
Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе
«Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично».
Владимир Зеленский снова пообещал закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года – в фильме о годовщине своего президентства.
...мы также видим, что радуются 73%. Вопрос – чему?
Чему они радуются? Они же говорили, что Зеленский закончит войну. Никакого окончания войны не предвидится уже и по словам Зеленского. Они говорили, что война шла, потому, что на войне наживался Порошенко. КТО ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ? Кто планирует на ней наживаться, если никакого окончания войны не предвидится уже и по словам Зеленского?
Зеленский врал. Украина ослабила позиции, ничего за это не получив. Вопрос “Кто теперь наживается на войне?” должен звучать постоянно.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:08
кордони 91ого плавно перетворюються в кордони 22ого...
(шось майбутій президент останнім часом доволі часто інтервью дає...)
Закінчення цієї війни дипломатичним шляхом не може починатися НЕ з лінії 24 лютого 22 року, – Єрмак
Ще тези:
▪️Україна має повернути всі свої території та всіх своїх людей;
▪️Якщо хтось нам буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення в НАТО через рівень корупції в Україні – це пошук причин для того, щоб це не робити;
▪️Про переговори з рф щодо ударів по енергетичним об’єктах: «Україна ніяких перемовин з росією не веде»;
▪️Жоден із президентів Сполучених Штатів не буде готовий подарувати путіну перемогу.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:09
ЛАД написав:
Не буду обсуждать, могло ли быть иначе. Похоже, что нет, но это уже прошлое.
У него интереснее взгляд на будущее, который вы не процитировали. Об этом на 39-40 мин. и с 45 мин.
Рекомендую тем, кто задавал мне вопрос, на какие условия я согласен. Вопрос неправильный. Сегодня вопрос стоит так - на какие условия согласится Путин. Я не поклонник Солонина, но здесь он, к сожалению, прав. Если кто-то видит другие варианты, выскажитесь. Только обоснованно, с аргументами, без ура-патриотических речей, без "до последней вербы".
И да, условия Стамбула сегодня могут оказаться сказочно хорошими. Но ещё через полгода может случиться так, что сказочными покажутся уже сегодняшние условия.
про умови Стамбулу виглядають сьогодні гарними - посміявся
а може так станеться, що через півроку Московія буде набагато більше поступлива. майбутнього ніхто не знаю. тому одна жабка колотить лапками, а друга складає та тоне.
а путін згоден лише на капітуляцію - що в 2022 році, що зараз...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 17:15
ЛАД написав:
Сегодня вопрос стоит так - на какие условия согласится Путин. Я не поклонник Солонина, но здесь он, к сожалению, прав.
Я бы поставил вопрос по-другому: есть ли сейчас какие-то условия, которые бы удовлетворили Путина (или коллективного Путина)? И даже -- были ли когда-либо в рамках нынешнего конфликта такие условия?
Мне вот лично кажется, что любые выдвигаемые условия сейчас ими ставятся не для того, чтобы добиться выполнения, а чтобы оправдать свои действия. Согласие на выполнение таких условий, или даже их выполнение только лишь повлечёт за собой снижение возможностей Украины к вооруженному сопротивлению, а уж необходимость вооружённого нападения они всегда обоснуют. Вспомнить лишь как лепили фашистский образ Зеленского, и становится понятно, что никакой, даже малейшей связи с реальностью для них не требуется.
Но в этом видео есть ещё один интересный момент, где автор описывает реальную "красную черту" для США -- это российские танки на улицах Киева. По его мнению, это то, чего американские власти реально не желают допустить в этой войне
. И я думаю, что тут он скорее прав, чем нет. Но если сейчас "договориться посредине", то власти США (любая победившая на выборах сила) это с удовольствием запишут в свой актив (как же, самую крупную войну в Европе остановили), но с большой вероятностью в следующий раз умоют руки. А следующий раз в таком раскладе наступит очень скоро. И, кстати, не факт, что именно с Киевом.
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