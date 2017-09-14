Shaman написав:а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?
по перше порівняно з березнем 2022 загинуло/скалічилось пару сотень тисяч людей. Класно смайлики ставити якщо тебе це не стосується. Впевнений ти готовий пожертвувати ще не одним мільйоном. Брат по крові Корчинського? зараз навіть питання кордонів 2022 під великим сумнівом. точно стало "не гірше?
Xenon написав:кордони 91ого плавно перетворюються в кордони 22ого...
(шось майбутій президент останнім часом доволі часто інтервью дає...)
Закінчення цієї війни дипломатичним шляхом не може починатися НЕ з лінії 24 лютого 22 року, – Єрмак
Ще тези:
▪️Україна має повернути всі свої території та всіх своїх людей; ▪️Якщо хтось нам буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення в НАТО через рівень корупції в Україні – це пошук причин для того, щоб це не робити; ▪️Про переговори з рф щодо ударів по енергетичним об’єктах: «Україна ніяких перемовин з росією не веде»; ▪️Жоден із президентів Сполучених Штатів не буде готовий подарувати путіну перемогу.
Shaman написав:а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?
по перше порівняно з березнем 2022 загинуло/скалічилось пару сотень тисяч людей. Класно смайлики ставити якщо тебе це не стосується. Впевнений ти готовий пожертвувати ще не одним мільйоном. Брат по крові Корчинського? зараз навіть питання кордонів 2022 під великим сумнівом. точно стало "не гірше?
на жаль це війна. на кожного нашого загиблого приходиться 3-4-5 окупантів. зрозуміло, що в нас гине багато кращих, а в них непотріб, але знову ж - це війна.
це ти готовий пожертвувати чим завгодно - окупованими територіями, людьми, яких там гноблять, аби тебе особисто не чіпали. тому свою поведінку на інших не перенось.
якщо зараз припинять воювати, то замість загиблих на фронті почнуть гинути та потрапляти в табори люди з нових окупованих територій, й ця кількість буде ще більшою. але тебе на Закарпатті це звісно не хвилює...