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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107531075410755107561075710758>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:17

  Shaman написав:
  d44 написав:
  The_Rebel написав:GALeon
Це ж уже давно було сказано/обговорено. Я не розумію, чому саме сьогодні по всім тг-каналам та іншим смі знову розганяють стамбульські чернетки
і що расія пропонувала за це? Може були не проти НАТО? Просто цікаво, навряд мова йшла просто про припинення агресії.Точніше хто що гарантував після скорочення армії?

ніхто нічого не гарантував. Московія собі гарантувала, що завжди може повторити...
хотілось би конкретно. Зрозуміло що був запропонований якийсь механізм гарантій безпеки.Треба пошукати текст...якщо він є
Востаннє редагувалось d44 в Пон 04 лис, 2024 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:17

  d44 написав:
  The_Rebel написав:GALeon
Це ж уже давно було сказано/обговорено. Я не розумію, чому саме сьогодні по всім тг-каналам та іншим смі знову розганяють стамбульські чернетки
і що расія пропонувала за це? Може були не проти НАТО? Просто цікаво, навряд мова йшла просто про припинення агресії.Точніше хто що гарантував після скорочення армії?

Можете посмотреть, например, здесь: https://www.bbc.com/russian/articles/cx881pvez8yo или https://nv.ua/world/geopolitics/putin-soglashalsya-sposobstvovat-vstupleniyu-ukrainy-v-es-pochemu-sorvalis-peregovory-vesnoy-2022-goda-50410558.html.
Откуда у GALeon"а цифра численности армии 50.000 не понятно, везде приводится 85.000, наши настаивали на 250.000, но не суть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?

по перше порівняно з березнем 2022 загинуло/скалічилось пару сотень тисяч людей. Класно смайлики ставити якщо тебе це не стосується. Впевнений ти готовий пожертвувати ще не одним мільйоном. Брат по крові Корчинського?
зараз навіть питання кордонів 2022 під великим сумнівом. точно стало "не гірше?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:49

Форум зламався ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:51

pesikot колеги, вже дивляться!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:51

Я вже думав, що тільки в мене така хрєнь відображається в тексті.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:00

Це перемога, чи зрада?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:10

Нацгвардія США готується до протестів: як Трамп і Гарріс мобілізували Америку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:23

  Xenon написав:кордони 91ого плавно перетворюються в кордони 22ого...

(шось майбутій президент останнім часом доволі часто інтервью дає...)
Закінчення цієї війни дипломатичним шляхом не може починатися НЕ з лінії 24 лютого 22 року, – Єрмак

Ще тези:

▪️Україна має повернути всі свої території та всіх своїх людей;
▪️Якщо хтось нам буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення в НАТО через рівень корупції в Україні – це пошук причин для того, щоб це не робити;
▪️Про переговори з рф щодо ударів по енергетичним об’єктах: «Україна ніяких перемовин з росією не веде»;
▪️Жоден із президентів Сполучених Штатів не буде готовий подарувати путіну перемогу.

стадія заперечення,
стадія гніву,
стадія торгу,
стадія депресії,
стадія сприйняття

десь на третій?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:24

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?

по перше порівняно з березнем 2022 загинуло/скалічилось пару сотень тисяч людей. Класно смайлики ставити якщо тебе це не стосується. Впевнений ти готовий пожертвувати ще не одним мільйоном. Брат по крові Корчинського?
зараз навіть питання кордонів 2022 під великим сумнівом. точно стало "не гірше?

на жаль це війна. на кожного нашого загиблого приходиться 3-4-5 окупантів. зрозуміло, що в нас гине багато кращих, а в них непотріб, але знову ж - це війна.

це ти готовий пожертвувати чим завгодно - окупованими територіями, людьми, яких там гноблять, аби тебе особисто не чіпали. тому свою поведінку на інших не перенось.

якщо зараз припинять воювати, то замість загиблих на фронті почнуть гинути та потрапляти в табори люди з нових окупованих територій, й ця кількість буде ще більшою. але тебе на Закарпатті це звісно не хвилює...
Shaman
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  #<1 ... 107531075410755107561075710758>
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