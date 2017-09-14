Додано: Пон 04 лис, 2024 19:03

Раджу усім прочитати. Нарешті пролито хоча б якесь світло на перемовини 2022 рокуДеякі думки(мої):1. 28 лютого(тобто) Арахамія приперся в Білорусь "для переговорів". Це дуже-дуже дивно. Навіть не знаю чи десь в історії були аналоги. З цього факту деякі висновки:-Українська влада сильно перес**ла в перші дні(години) війни.-Зеленський і Ко дійсно не вірили що буде велика війна.-Припускаю що були якісь домовленості(обіцянки) між пу і Зе.2. Договір, який привезла РФ дійсно рівноцінний безумовній капітуляції., цитата: "Удивительно, что украинская сторона решила вести переговоры на основе российского текста, учитывая, насколько он был несовершенным с самого начала".3. Україні вдалось добитись дуже значних поступок РФ в ході переговорів. (Не зрозуміло тільки що цьому сприяло: чи успіхи на полі бою чи набуття впевненості укр. влади що не все так погано чи путін усвідомлював що "операція" пішла не так чи інше). Звідси висновки:-РФ спочатку хоче дуже багато, але може погодитись на значно менше.-Кінцевий варіант договору в принципі не такий вже й поганий. Питання гарантій спірне і можна було піти на поступки. Невідомо який "договір" ми отримаємо по результатам цієї війни.Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.