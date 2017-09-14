Shaman написав:а що на це скажуть прихильники "щоб не було гірше" - а що зараз гірше, ніж в цих умовах 2022? чи як завжди - не побачать питання?
по перше порівняно з березнем 2022 загинуло/скалічилось пару сотень тисяч людей. Класно смайлики ставити якщо тебе це не стосується. Впевнений ти готовий пожертвувати ще не одним мільйоном. Брат по крові Корчинського? зараз навіть питання кордонів 2022 під великим сумнівом. точно стало "не гірше?
Зачекай, ти ж сам казав, що ти проти віддачі теріторій І топишь за віддачу теріторий, які пропонували в 2022 році
І у тебе або наявність, або просто дурість, вважати, що в 2022 році все ю закінчилось. Ніт Все б тільки почалось
Через півроку-рік, россіяне знову б пішли на Київ. Але тоді, вже нікому було боронити і скільки б було загиблих, взагалі невідомо
До речі, ти знаешь скільки загибло в Маріуполі цивільних ? І я не знаю, бо росіяне навіть рахувати не хотіли.
️"Україна ніяких перемовин із Росією не веде", - Єрмак
"Нібито переговори України-Росії - це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але співорганізатором був Катар.
І коли закінчилося, було багато країн з різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка", - розповів голова Офісу Президента.
За словами глави ОП, всі ці тематичні конференції проходили без Росії.
flyman написав:більше піпла, більше бригад, більше різних штабних посад, більший бюджет, армія на мільой+ штиків, а воювати нема кому
Найчисельнішою категорією спецпенсіонерів в Україні є колишні військові та працівники силових органів (міліції/поліції, податкової міліції/БЕБ, ДБР, НАБУ та деяких інших правоохоронних органів). Станом на 1 січня їхня кількість становила 622,46 тисячі осіб, проте до 1 жовтня вона зросла до 650 тисяч осіб , додають у Мінсоцполітики.
Середній розмір довічного грошового утримання суддів в Україні на початок поточного року становив 99,74 тис. грн, а розмір пенсії прокурорів – 21,94 тис. грн.
Як зазначають у Мінсоцполітики, кількість спецпенсіонерів зростає попри те, що загальна чисельність українських пенсіонерів скорочується.
"При цьому, контингент одержувачів цих виплат складає станом на вересень 2023 року – 740 тисяч осіб, що становить 7% загальної чисельності пенсіонерів (10 547,8 тисячі осіб); станом на вересень 2024 року – 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% загальної чисельності пенсіонерів (10 328,1 тис. осіб)", – йдеться у відповіді відомства.
Найбільші виплати отримують українські судді. Середній розмір довічного утримання судді становить 99737 грн. Загалом в Україні нараховується 3769 осіб, які отримують довічне утримання судді.
Другий за розміром середній розмір спеціальних пенсій у прокурорів – 21940 грн. Такі спецпенсії отримує 5851 особа
Середній розмір пенсії колишнього військовослужбовця на 1 січня цього року становив 8713,55 грн (кількість отримувачів – 43517 осіб), а середній розмір пенсійної виплати колишнього працівника правоохоронних органів – 10032 грн (кількість отримувачів – 579129 осіб).
Деякі спеціальні пенсійні режими держава вже скасувала, проте люди продовжують отримувати спецпенсії відповідно до них. Найчисельнішою групою отаких людей є колишні держслужбовці та працівники дипломатичних установ – 20,07 тисячі осіб, середній розмір виплати – 9835 грн.
Раджу усім прочитати. Нарешті пролито хоча б якесь світло на перемовини 2022 року https://www.currenttime.tv/a/dogovor-project-systema/33185521.html Деякі думки(мої): 1. 28 лютого(тобто на ЧЕТВЕРТИЙ день війни) Арахамія приперся в Білорусь "для переговорів". Це дуже-дуже дивно. Навіть не знаю чи десь в історії були аналоги. З цього факту деякі висновки: -Українська влада сильно перес**ла в перші дні(години) війни. -Зеленський і Ко дійсно не вірили що буде велика війна. -Припускаю що були якісь домовленості(обіцянки) між пу і Зе. 2. Договір, який привезла РФ дійсно рівноцінний безумовній капітуляції. Не зрозуміло навіщо Україна взагалі починала ці переговори на таких умовах, цитата: "Удивительно, что украинская сторона решила вести переговоры на основе российского текста, учитывая, насколько он был несовершенным с самого начала". 3. Україні вдалось добитись дуже значних поступок РФ в ході переговорів. (Не зрозуміло тільки що цьому сприяло: чи успіхи на полі бою чи набуття впевненості укр. влади що не все так погано чи путін усвідомлював що "операція" пішла не так чи інше). Звідси висновки: -РФ спочатку хоче дуже багато, але може погодитись на значно менше. -Кінцевий варіант договору в принципі не такий вже й поганий. Питання гарантій спірне і можна було піти на поступки. Невідомо який "договір" ми отримаємо по результатам цієї війни.
Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 04 лис, 2024 19:40, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 Заднім числом усі можуть знайти найкращу дату для переговорів. Але осінню 2022 у всіх було піднесення і ейфорія від звільнення Харківської обл. та Херсону. Які переговори? Всі сподівалися на контрнаступ 2023 та каву в Криму без переговорів (які у жодному випадку не давали "каву в Криму"). П.с. Це як зайти у гривневі облігації з сусідньої гілки - заднім числом кожен може вибрати найвигіднішу дату входу і дату виходу
The_Rebel написав:andrijk777 Заднім числом усі можуть знайти найкращу дату для переговорів. Але осінню 2022 у всіх було піднесення і ейфорія від звільнення Харківської обл. та Херсону. Які переговори? Всі сподівалися на контрнаступ 2023 та каву в Криму без переговорів (які у жодному випадку не давали "каву в Криму"). П.с. Це як зайти у гривневі облігації з сусідньої гілки - заднім числом кожен може вибрати найвигіднішу дату входу і дату виходу
До чого тут "заднім числом"? Починати переговори на 4 день війни - це нормально по вашому? Якби Сталін послав делегацію в Венгрію 28 червня 1941 на переговори з Рейхом, що б це означало? Це означає тільки одне - ви сильно слабкі і сильно налякані і готові на "поступки"(і навіть на капітуляцію).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 04 лис, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:andrijk777 Заднім числом усі можуть знайти найкращу дату для переговорів. Але осінню 2022 у всіх було піднесення і ейфорія від звільнення Харківської обл. та Херсону. Які переговори? Всі сподівалися на контрнаступ 2023 та каву в Криму без переговорів (які у жодному випадку не давали "каву в Криму"). П.с. Це як зайти у гривневі облігації з сусідньої гілки - заднім числом кожен може вибрати найвигіднішу дату входу і дату виходу
Не все.Я как услышал "до кордонив 91"- сразу понял что будет капец. И вот сейчас говорю- не то,что кордоны 2022 будут-а кордоны 2024 раем покажутся.