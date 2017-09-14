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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:45
pesikot написав:
Зачекай, ти ж сам казав, що ти проти віддачі теріторій
яких саме? тих що де-факто не наші, чи яких?
pesikot написав:
До речі, ти знаешь скільки загибло в Маріуполі цивільних ?
якраз що твій план воювати до кінця передбачає статус фортеці Бахмут/Маріуполь/Торецьк кожному селу України.
Ви ж тут повним ходом обговорюєте перспективи, та плюси/мінуси України з 10млн населення. "Чим менше тим краще"(с)
І ще мене обвинувачуєте у здачі чогось, , живодьори))
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:47
andrijk777 написав: The_Rebel написав:andrijk777
Заднім числом усі можуть знайти найкращу дату для переговорів. Але осінню 2022 у всіх було піднесення і ейфорія від звільнення Харківської обл. та Херсону. Які переговори? Всі сподівалися на контрнаступ 2023 та каву в Криму без переговорів (які у жодному випадку не давали "каву в Криму").
П.с. Це як зайти у гривневі облігації з сусідньої гілки - заднім числом кожен може вибрати найвигіднішу дату входу і дату виходу
До чого тут "заднім числом"?
Починати переговори на 4 день війни - це нормально по вашому? Якби Сталін послав делегацію в Венгрію 28 червня 1941 на переговори з Рейхом, що б це означало?
Це означає тільки одне - ви сильно слабкі і сильно налякані і готові на "поступки".
Якщо є з ким говорити, і є переговорні важелі для досягнення цілей невійськовими засобами, то нормально і в перший день. А може переговори були потрібні "для партнерів", щоб вони у себе в урядах/парламентах могли надати докази неадекватності вимог агресора і почати нашу підтримку. Наприклад, може хтось там на Заході ще думав, що росії достатньо буде автономію Донецька та Луганська, друга державна російська і тп. А як побачили їх список, то по слухам сам Джонсонюк порадив не погоджуватися, бо це виглядало як капітуляція
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:50
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:51
Shaman написав: ЛАД написав:
Не буду обсуждать, могло ли быть иначе. Похоже, что нет, но это уже прошлое.
У него интереснее взгляд на будущее, который вы не процитировали. Об этом на 39-40 мин. и с 45 мин.
Рекомендую тем, кто задавал мне вопрос, на какие условия я согласен. Вопрос неправильный. Сегодня вопрос стоит так - на какие условия согласится Путин. Я не поклонник Солонина, но здесь он, к сожалению, прав. Если кто-то видит другие варианты, выскажитесь. Только обоснованно, с аргументами, без ура-патриотических речей, без "до последней вербы".
И да, условия Стамбула сегодня могут оказаться сказочно хорошими. Но ещё через полгода может случиться так, что сказочными покажутся уже сегодняшние условия.
про умови Стамбулу виглядають сьогодні гарними - посміявся
а може так станеться, що через півроку Московія буде набагато більше поступлива. майбутнього ніхто не знаю. тому одна жабка колотить лапками, а друга складає та тоне.
а путін згоден лише на капітуляцію - що в 2022 році, що зараз...
треба протиматись (як би важно нам не було) ще десь 10 місяців (максимум рік)
-за цей період у пуйла закінчаться гроші на війну, путін майже банкрот (фонд проїли), дефіцит бюджету 3 трлн., ніяких солонінів нам не треба слухати
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:53
prodigy написав:
треба протиматись (як би важно нам не було) ще десь 10 місяців (максимум рік)
-за цей період у пуйла закінчаться гроші на війну, путін майже банкрот (фонд проїли), дефіцит бюджету 3 трлн., ніяких солонінів нам не треба слухати
Вже ракети закінчились - дали з Ірану, снаряди закінчились - дали з КНДР, люди закінчуються - дають з КНДР. Де гарантії, що Китай гроші не позичить? Китай дуже любить зичити всяким диктаторам в Африці та Азії, коли впевнені, що ті не повернуть борг.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:59
Letusrock написав: pesikot написав:
Зачекай, ти ж сам казав, що ти проти віддачі теріторій
яких саме? тих що де-факто не наші, чи яких?
Зачекай знову
В 2022 році Росія хотіла всю Донецьку і Луганську області
Ці області Росія повністю не контролювала
То да, ти хотів віддати наші теріторії, які НЕ контролювала Росія
Бо для тебе в 2022 році були "кращі умови"
Дупою не крути, ти надійно зафіксований )
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:00
Дюрі-бачі
що Китай гроші не позичить?
Потреби кацапів зовсім не африканські. Там порядок цифр інший.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:07
Hotab написав:Дюрі-бачі
що Китай гроші не позичить?
Потреби кацапів зовсім не африканські. Там порядок цифр інший.
Щось мені підказує, що Китай не буде брати Росію на харчування
Купувати єнергоносії, за децл юаней, то да ...
А далі, внутрішні проблеми аборегенів Китай не хвилюють
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:11
Якщо є сам факт переговорів, то і якісь важелі є у слабшої сторони. Бо інакше для агресора вони (переговори) взагалі не потрібні. Інша справа, що цих важелів може бути недостатньо для досягнення цілей.
Наприклад, Україна могла б запропонувати свою "вічну" нейтральність, яка мала бути б підписана/гарантована всіма членами СБ ООН, але взамін хотіла б досягти наступних цілей - отримати територіальну цілісність. А росія б на це могла відповісти добре, нейтральність усієї України, крім Криму та Донбасу, плюс автономія "новоросії", тобто цього невійськового важелю могло бути (і насправді було) недостатньо для цілей України
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:16
Hotab написав:Дюрі-бачі
що Китай гроші не позичить?
Потреби кацапів зовсім не африканські. Там порядок цифр інший.
Крім того, Китай вже не цікавить кацапська нафта у такій кількості, а віддати Сибір кацапи ще не готові.
Нагадаю також, що великі китайські банки відмовилися працювати з кацапією через санкції збоку ЄС та США.
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