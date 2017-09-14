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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10755107561075710758

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:17

The_Rebel Ну от підписали б ми такий папірець (Будапешт 2), а через рік чи два москалі знову напали що б тоді робити?
Єдина гарантія яка нас може влаштувати: коли москалі нападають, то <наш гарант> вступає у війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 лис, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:19

  prodigy написав:треба протиматись (як би важно нам не було) ще десь 10 місяців (максимум рік)
-за цей період у пуйла закінчаться гроші на війну, путін майже банкрот (фонд проїли), дефіцит бюджету 3 трлн., ніяких солонінів нам не треба слухати :wink:


Ага,дви-три недiли, максимум-мicяць :mrgreen:
Мой прогноз-не менее 10 лет, с потерей всех территорий Юга и Востока, сокращением населения до 10 миллионов (кого это и устраивает,а че не) и скатыванием в полную диктатуру наподобие Пол Пота.
Velz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:20

  GALeon написав:"Будут пайки, бензин по талонам". Замглавы Верховного суда не исключает введения в Украине трудовой повинности

Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.


тобто такий собі меседж - тікай хто ще вагається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Зачекай знову
В 2022 році Росія хотіла всю Донецьку і Луганську області
Ці області Росія повністю не контролювала

я хіба писав про безапеляційне прийняття їх хотєлок? Зараз наприклад умови переговорів ще гірші, а в умовному 2026 в хотєлках буде й Чернігів з Одесою, якщо в черговий раз історія з "2-3 місяцями коли щось в рф має закінчитись" неспрацює
  pesikot написав:Щось мені підказує, що Китай не буде брати Росію на харчування

тобто Китай так просто погодиться на стратегічну поразку рф перед Заходом? Тоді їм доведеться їхати з поклоном в Тайвань підписувати капітуляцію))
P.S. Партнери проковтнули корейців, потім проковтнуть китайські гроші, а далі не за горами і перевдягнені під бурятів китайці, для репетиції тайванської операції
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 04 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:24

  Дюрі-бачі написав:The_Rebel Ну от підписали б ми такий папірець (Будапешт 2), а через рік чи два москалі знову напали що б тоді робити?

Я не за цей папірець, а про важелі на переговорах. Наприклад, якщо б в України був важіль - згода США стати гарантом (а саме вступити в війну) якщо хтось порушить наш суверенітет і територіальну цілісність, то ми б набагато легше з таким "важелем" змогли домовитися і про нейтралітет, і про навіть про скорочення армії. Але такого важелю на переговорах у нас не було, а з тими що були, досягнути цілей України в переговорах не було можливості
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:31

  Velz написав:
  prodigy написав:треба протиматись (як би важно нам не було) ще десь 10 місяців (максимум рік)
-за цей період у пуйла закінчаться гроші на війну, путін майже банкрот (фонд проїли), дефіцит бюджету 3 трлн., ніяких солонінів нам не треба слухати :wink:


Ага,дви-три недiли, максимум-мicяць :mrgreen:
Мой прогноз-не менее 10 лет, с потерей всех территорий Юга и Востока, сокращением населения до 10 миллионов (кого это и устраивает,а че не) и скатыванием в полную диктатуру наподобие Пол Пота.

при поточних "піпеточних поставках" і загальній незламності наших чинуш цілком собі варіант
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