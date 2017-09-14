The_Rebel Ну от підписали б ми такий папірець (Будапешт 2), а через рік чи два москалі знову напали що б тоді робити?
Єдина гарантія яка нас може влаштувати: коли москалі нападають, то <наш гарант> вступає у війну.
|
|
|
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:17
The_Rebel Ну от підписали б ми такий папірець (Будапешт 2), а через рік чи два москалі знову напали що б тоді робити?
Єдина гарантія яка нас може влаштувати: коли москалі нападають, то <наш гарант> вступає у війну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 лис, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:19
Ага,дви-три недiли, максимум-мicяць
Мой прогноз-не менее 10 лет, с потерей всех территорий Юга и Востока, сокращением населения до 10 миллионов (кого это и устраивает,а че не) и скатыванием в полную диктатуру наподобие Пол Пота.
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:20
тобто такий собі меседж - тікай хто ще вагається.
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я хіба писав про безапеляційне прийняття їх хотєлок? Зараз наприклад умови переговорів ще гірші, а в умовному 2026 в хотєлках буде й Чернігів з Одесою, якщо в черговий раз історія з "2-3 місяцями коли щось в рф має закінчитись" неспрацює
тобто Китай так просто погодиться на стратегічну поразку рф перед Заходом? Тоді їм доведеться їхати з поклоном в Тайвань підписувати капітуляцію))
P.S. Партнери проковтнули корейців, потім проковтнуть китайські гроші, а далі не за горами і перевдягнені під бурятів китайці, для репетиції тайванської операції
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 04 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:24
Я не за цей папірець, а про важелі на переговорах. Наприклад, якщо б в України був важіль - згода США стати гарантом (а саме вступити в війну) якщо хтось порушить наш суверенітет і територіальну цілісність, то ми б набагато легше з таким "важелем" змогли домовитися і про нейтралітет, і про навіть про скорочення армії. Але такого важелю на переговорах у нас не було, а з тими що були, досягнути цілей України в переговорах не було можливості
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:31
при поточних "піпеточних поставках" і загальній незламності наших чинуш цілком собі варіант
|