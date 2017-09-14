Додано: Пон 04 лис, 2024 22:14

ЛАД написав: Хуже может быть всегда. Например, безоговорочная капитуляция Хуже может быть всегда. Например, безоговорочная капитуляция

ЛАД написав: На данный момент мы потеряли заметно больше На данный момент мы потеряли заметно больше

ЛАД написав: Что надо пуйлу, это его проблемы Что надо пуйлу, это его проблемы

ЛАД написав: А насчёт "спільних зусиль"... Я, вроде, об этом и написал начальный пост. Если вы считаете, что этих "спільних зусиль" достаточно и при таких "зусиллях" мы можем победить, так и напишите. Я такой возможности не вижу А насчёт "спільних зусиль"... Я, вроде, об этом и написал начальный пост. Если вы считаете, что этих "спільних зусиль" достаточно и при таких "зусиллях" мы можем победить, так и напишите. Я такой возможности не вижу

ЛАД написав: Но если вы, как и я, не верите в обещания Трампа, то зачем вы хотите ждать результатов выборов для начала переговоров? Но если вы, как и я, не верите в обещания Трампа, то зачем вы хотите ждать результатов выборов для начала переговоров?

Letusrock написав: Зараз наприклад умови переговорів ще гірші, а в умовному 2026 в хотєлках буде й Чернігів з Одесою, якщо в черговий раз історія з "2-3 місяцями коли щось в рф має закінчитись" неспрацює Зараз наприклад умови переговорів ще гірші, а в умовному 2026 в хотєлках буде й Чернігів з Одесою, якщо в черговий раз історія з "2-3 місяцями коли щось в рф має закінчитись" неспрацює

а чим капітуляція технічно відрізнялася б від того, що було в Стамбулі? Давайте по пунктах?*Обмежена чисельність армії і озброєння - check*Ніяких гарантій повторного ненападу - check*Російська мова офіційна/державна - check*Відміна законів, що не подобаються росії (про мову, про перейменування вулиць, про заборону радянської символіки) - check.Єдине, що це мала зробити сама українська влада, а не офіційна окупаційна адміністрація. Від цього, звісно, дуже легше!А щодо "ще більшого скорочення армії" - 100 тис чи 50 тис проти такої країни як росія взагалі не грає ролі.на даний момент ми звільнили частину Херсонської і Харківської областей, які "отныне с Россией навсегда", а Донбас і так мали віддати (іншого варіанту в Стамбулі не було), тому ні, не згоден.та ні, це якразпроблеми. Проблеми, які треба нам вирішувати, як країні.по суті, останні місяці, або навіть цілий рік, на західну допомогу впливала перспектива виборів в США, тому поки вони не завершаться і не буде визначений наступний президент, нема сенсу обговорювати, достатньо зусиль чи ні.тому що1)перемогти може не Трамп2)є шанс, що Трамп, після зіткнення з реальністю, може змінити свою думку щодо цієї війни.запитаю ще й у вас. Перше питання - зараз умови гірші, ніж коли? Гірші, ніж у Стамбулі, коли нам запропонувати капітуляцію?Друге питання - якщо пуйло так просто може до 26 року мати Чернігів з Одесою, навіщо йому зараз погоджуватися на рпв?