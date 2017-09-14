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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:24
Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Ну от підписали б ми такий папірець (Будапешт 2), а через рік чи два москалі знову напали що б тоді робити?
Я не за цей папірець, а про важелі на переговорах. Наприклад, якщо б в України був важіль - згода США стати гарантом (а саме вступити в війну) якщо хтось порушить наш суверенітет і територіальну цілісність, то ми б набагато легше з таким "важелем" змогли домовитися і про нейтралітет, і про навіть про скорочення армії. Але такого важелю на переговорах у нас не було, а з тими що були, досягнути цілей України в переговорах не було можливості
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:56
andrijk777 написав:
Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
Початок повномасштабної війни це був шок для всіх і тоді не відомо, щоб було у квітні-травні. Фактично Україна на той момент могла розраховувати виключно на свої сили й можливості, тому розглядати всі можливі варіанти завершення війни -- це розумно. Тим паче, що це ж не зобов'язує до їх виконання.
Можу сказати, що з початку повномасштабки з Донбасу багато людей виїхало, але під кінець літа-восени почали повертатися...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:16
Howl написав: andrijk777 написав:
Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
Початок повномасштабної війни це був шок для всіх і тоді не відомо, щоб було у квітні-травні.
А ви Зеленського і Ко з "всіма" не порівнюйте.
Мене Байден чи Блінкен особисто
не попереджав що буде війна. Я з Байденом чи Блінкеном особисто не говорив. Та й аргументи напевно у Байдена були! Мені ці аргументи не відомі, Зе їх не озвучував для "усіх".
Ви ж не в дитячому садочку. Вас 3 місяці день в день про щось попереджають, а коли це щось стається то "це шок"...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:23
andrijk777 написав:
Починати переговори на 4 день війни - це нормально по вашому? Якби Сталін послав делегацію в Венгрію 28 червня 1941 на переговори з Рейхом, що б це означало?
Це означає тільки одне - ви сильно слабкі і сильно налякані і готові на "поступки"(і навіть на капітуляцію).
Сталін був готовий, на початку війни, віддати все захоплене по пакту, тільки гітлер був проти переговорвв.
Поганий мир кращий за війну, наші переговори всім показали, що путін неадекватний, неадекватно оцінює свої і наші спроможності. Його вимоги неприйнятні, його дії злочинні, ми отримали значну допомогу для покращення наших переговорних позицій.
Інша справа, що Найвеличніший просрав оптимальний час для РПВ в 2023, ну так він теж неадекватний, два барани.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:30
одно и тоже за рыбу гроші. Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин, без этого моделировать какие либо сценарии - игра в спортлото. Когда будет известна причина, тогда можно пораскинуть мозгами, например предложить нечто что путина и народ Украины одинаково устроит. Есть вариант что причины нет. Война ради войны. Либо война ради усиления Китая. Тогда никакие переговоры не принесут результата. Если причины внешние, вы не сможете предложить путину воевать в другом месте или Китаю усиляться за чей то другой счёт. Скорее всего дело дрянь, если брались (найти компромисс) Макрон, Эрдоган, Шольц и всё бестолку.
Я за переговоры, но после понимания что путину нужно. Если откат НАТО до 1994 это нереалистично и переговоры бессмысленны. Запад не станет платить такую высокую цену, проще отдать Украину всю или половину.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:38
andrijk777 написав:
Мене Байден чи Блінкен особисто не попереджав що буде війна.
А чому саме тебе особисто слід попереджати? У ЗМІ була інформація про можливість початку війни.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:40
Був сьогодні у міському ТЦК. Не знаю, чи це тільки по понеділках так, але з самого ранку дуже багато народу. Черги рухаються максимально повільно, за дві години переді мною пройшло менше десятка чоловік. Розгадка проста: в кабінеті три працівника, один ПК на всіх. Тож один працює, другий їсть яблуко, третій триндить по телефону. Судячи по вигляду очикуючих в черзі, дійсно "війна бідних": середній вік 35-45, не голені, спортивні штани, старий зимовий одяг та взуття, рвані сумки-бананки зі зламаними застібками-молніями та розбиті екрани телефонів. Всі наче з одного інкубатора, дуже гнітюче. Привозили хлопця в помаранчевому одязі дорожнього робітника, довговолосого хлопця з камуфляжним рюкзаком з патчами медика, зашуганого дядька років 50-ти. Цих, я так розумію, вицепили на вулиці без доків, або не оновлених. Видавали повістку і одразу відвозили в обл. ТЦК на ВЛК. Загалом не бусифікованих направляють на ВЛК в цивільні поліклініки. Побитих не бачив. В ТЦК хаос, працівники блукають з кабінета в кабінет, ігноруючи відвідувачив. Бачив, як з металевим посудом просто кудись уходили (обід о десятій?), зачинивши кабінет, перед яким з чоловік тридцять стояло. Хтось у пікселі, хтось у спортивному костюмі. Жінки в цівильному, але в бушлатах для тепла. Все виглядає як останній день Помпеї. Адвокати бігають табунами - велика жатва.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:01
whois2010 написав:
Судячи по вигляду очикуючих в черзі, дійсно "війна бідних": середній вік 35-45, не голені, спортивні штани, старий зимовий одяг та взуття, рвані сумки-бананки зі зламаними застібками-молніями та розбиті екрани телефонів.
це вони з дому.
Ви ще їх тут не бачили, після пару тижнів на позиціях, або потім в запої...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:11
Banderlog написав: whois2010 написав:
Судячи по вигляду очикуючих в черзі, дійсно "війна бідних": середній вік 35-45, не голені, спортивні штани, старий зимовий одяг та взуття, рвані сумки-бананки зі зламаними застібками-молніями та розбиті екрани телефонів.
це вони з дому.
Ви ще їх тут не бачили, після пару тижнів на позиціях, або потім в запої...
как философ философу, что лучше быть мавпой, жить на деревьях, питаться фруктами или быть человеком венцом природы и в зрелом возрасте подавиться колбасой?
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:14
ЛАД написав:
Хуже может быть всегда. Например, безоговорочная капитуляция
а чим капітуляція технічно відрізнялася б від того, що було в Стамбулі? Давайте по пунктах?
*Обмежена чисельність армії і озброєння - check
*Ніяких гарантій повторного ненападу - check
*Російська мова офіційна/державна - check
*Відміна законів, що не подобаються росії (про мову, про перейменування вулиць, про заборону радянської символіки) - check.
Єдине, що це мала зробити сама українська влада, а не офіційна окупаційна адміністрація. Від цього, звісно, дуже легше!
А щодо "ще більшого скорочення армії" - 100 тис чи 50 тис проти такої країни як росія взагалі не грає ролі.
ЛАД написав:
На данный момент мы потеряли заметно больше
на даний момент ми звільнили частину Херсонської і Харківської областей, які "отныне с Россией навсегда", а Донбас і так мали віддати (іншого варіанту в Стамбулі не було), тому ні, не згоден.
ЛАД написав:
Что надо пуйлу, это его проблемы
та ні, це якраз наші
проблеми. Проблеми, які треба нам вирішувати, як країні.
ЛАД написав:
А насчёт "спільних зусиль"... Я, вроде, об этом и написал начальный пост. Если вы считаете, что этих "спільних зусиль" достаточно и при таких "зусиллях" мы можем победить, так и напишите. Я такой возможности не вижу
по суті, останні місяці, або навіть цілий рік, на західну допомогу впливала перспектива виборів в США, тому поки вони не завершаться і не буде визначений наступний президент, нема сенсу обговорювати, достатньо зусиль чи ні.
ЛАД написав:
Но если вы, как и я, не верите в обещания Трампа, то зачем вы хотите ждать результатов выборов для начала переговоров?
тому що
1)перемогти може не Трамп
2)є шанс, що Трамп, після зіткнення з реальністю, може змінити свою думку щодо цієї війни.
Letusrock написав:
Зараз наприклад умови переговорів ще гірші, а в умовному 2026 в хотєлках буде й Чернігів з Одесою, якщо в черговий раз історія з "2-3 місяцями коли щось в рф має закінчитись" неспрацює
запитаю ще й у вас. Перше питання - зараз умови гірші, ніж коли? Гірші, ніж у Стамбулі, коли нам запропонувати капітуляцію?
Друге питання - якщо пуйло так просто може до 26 року мати Чернігів з Одесою, навіщо йому зараз погоджуватися на рпв?
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