Додано: Пон 04 лис, 2024 22:26

Wirująświatła написав: Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин, без этого моделировать какие либо сценарии - игра в спортлото. Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин, без этого моделировать какие либо сценарии - игра в спортлото.

Когда будет известна причина, тогда можно пораскинуть мозгами, например предложить нечто что путина и народ Украины одинаково устроит. Есть вариант что причины нет. Война ради войны. Либо война ради усиления Китая.

Да чего ж не знаем-то? За почти три года уже можно всё многократно проанализировать, и наиболее вероятную причину определить. Конечно, мы не можем знать наверняка, но тут уже товарищ Оккам в помощь.Причина нападения -- желание оставаться у власти пожизненно, и, таким образом, избежать ответственности за совершенные преступления, как внутри страны, так и за её пределами. Бонусом -- войти в историю восстановителем исторической справедливости, исправившим "самую большую геополитическую катастрофу", хотя бы частично. Законный и признаваемый всеми способ сохранения власти в своих руках -- стать главой нового государства (потому что старого -- уже нельзя по Конституции), для чего государство требовалось переформировать заново. Образование нового союза для этих целей подходило очень хорошо. Переформатирование государства путём голосования на пеньках решало только одну задачу, причём очень некрасивым способом, совершенно не соответствующим эго Путина на тот момент, хотя это и было запасным вариантом.Но это знание никак не помогает понять, что можно предложить сейчас. Задача сохранения власти решена, пусть и голосованием на пеньках. Остальные мотивы уже не так однозначны, хотя кое-какие предположения сделать можно. Я думаю, что он всё же опасается ослабления позиций и дальнейшей утраты рычагов в случае, если авантюра со "спецоперацией" закончится не так хорошо, как ожидалось. Пусть прямых угроз пока и нет, но перспективы измеряются по крайней мере десятком лет, за это время многое может измениться. Продолжение войны в нынешнем формате шансы на ослабление позиций сводит к минимуму. Пока Россия продолжает СВО в том виде, когда большинство россиян этого не особо ощущают -- власти ничто не угрожает. То есть бесконечное продолжение войны вполне может быть текущей целью. Это и есть "война ради войны". Ну и, разумеется, достижение первоначальных целей в виде уничтожения Украины как самостоятельного государства и вхождение территорий в состав России или другого государственного образования с Москвой во главе -- безусловно тоже "подходит". Или хотя бы захват значительной части территорий (абсолютный минимум -- аннексированные области) и обязательная разруха в остальной части. Это можно выдать за временную победу (переформирование государства налицо, "денацификация" и "демилитаризация" тоже), и начинать готовится к новым "завоеваниям". Население схавает.Ну то есть по сути сейчас нужно смотреть не на то, что устроило бы лично Путина, а думать, что он может преподнести россиянам как "достигнутые цели СВО". Для этого нужно следить за их пропагандой, потому что "цели" могут успешно с её помощью корректироваться. Но это ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Специалисты есть?