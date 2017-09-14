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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10757107581075910760>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:26

  Wirująświatła написав:Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин, без этого моделировать какие либо сценарии - игра в спортлото.
Да чего ж не знаем-то? За почти три года уже можно всё многократно проанализировать, и наиболее вероятную причину определить. Конечно, мы не можем знать наверняка, но тут уже товарищ Оккам в помощь.

Причина нападения -- желание оставаться у власти пожизненно, и, таким образом, избежать ответственности за совершенные преступления, как внутри страны, так и за её пределами. Бонусом -- войти в историю восстановителем исторической справедливости, исправившим "самую большую геополитическую катастрофу", хотя бы частично. Законный и признаваемый всеми способ сохранения власти в своих руках -- стать главой нового государства (потому что старого -- уже нельзя по Конституции), для чего государство требовалось переформировать заново. Образование нового союза для этих целей подходило очень хорошо. Переформатирование государства путём голосования на пеньках решало только одну задачу, причём очень некрасивым способом, совершенно не соответствующим эго Путина на тот момент, хотя это и было запасным вариантом.
Когда будет известна причина, тогда можно пораскинуть мозгами, например предложить нечто что путина и народ Украины одинаково устроит. Есть вариант что причины нет. Война ради войны. Либо война ради усиления Китая.
Но это знание никак не помогает понять, что можно предложить сейчас. Задача сохранения власти решена, пусть и голосованием на пеньках. Остальные мотивы уже не так однозначны, хотя кое-какие предположения сделать можно. Я думаю, что он всё же опасается ослабления позиций и дальнейшей утраты рычагов в случае, если авантюра со "спецоперацией" закончится не так хорошо, как ожидалось. Пусть прямых угроз пока и нет, но перспективы измеряются по крайней мере десятком лет, за это время многое может измениться. Продолжение войны в нынешнем формате шансы на ослабление позиций сводит к минимуму. Пока Россия продолжает СВО в том виде, когда большинство россиян этого не особо ощущают -- власти ничто не угрожает. То есть бесконечное продолжение войны вполне может быть текущей целью. Это и есть "война ради войны". Ну и, разумеется, достижение первоначальных целей в виде уничтожения Украины как самостоятельного государства и вхождение территорий в состав России или другого государственного образования с Москвой во главе -- безусловно тоже "подходит". Или хотя бы захват значительной части территорий (абсолютный минимум -- аннексированные области) и обязательная разруха в остальной части. Это можно выдать за временную победу (переформирование государства налицо, "денацификация" и "демилитаризация" тоже), и начинать готовится к новым "завоеваниям". Население схавает.

Ну то есть по сути сейчас нужно смотреть не на то, что устроило бы лично Путина, а думать, что он может преподнести россиянам как "достигнутые цели СВО". Для этого нужно следить за их пропагандой, потому что "цели" могут успешно с её помощью корректироваться. Но это ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Специалисты есть?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:36

  M-Audio написав:
Ну то есть по сути сейчас нужно смотреть не на то, что устроило бы лично Путина, а думать, что он может преподнести россиянам как "достигнутые цели СВО". Для этого нужно следить за их пропагандой, потому что "цели" могут успешно с её помощью корректироваться. Но это ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Специалисты есть?

путін дуже поспішив, включивши Херсонську та Запорізську області до конституції рф. Зараз вони виходять на адмінкордони дон./луган. областей. З Кримом це можно було б продати кузьмичам як перемогу. Більшість українців через три роки великої війни полегешено зітхнула б і погодилась з "поверненням дипломатичним шляхом... колись".
Але ж путін не зможе пояснити рф-янам, чому "конституційні" Херсон та Запоріжжя під жовто-блакитними прапорами. Вже мабуть і сам не радий, а знов міняти конституцію - пацани нє поймут.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 04 лис, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:39

  M-Audio написав:
  Wirująświatła написав:Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин, без этого моделировать какие либо сценарии - игра в спортлото.
Да чего ж не знаем-то? За почти три года уже можно всё многократно проанализировать, и наиболее вероятную причину определить. Конечно, мы не можем знать наверняка, но тут уже товарищ Оккам в помощь.

Причина нападения -- желание оставаться у власти пожизненно, и, таким образом, избежать ответственности за совершенные преступления, как внутри страны, так и за её пределами. Бонусом -- войти в историю восстановителем исторической справедливости, исправившим "самую большую геополитическую катастрофу", хотя бы частично. Законный и признаваемый всеми способ сохранения власти в своих руках -- стать главой нового государства (потому что старого -- уже нельзя по Конституции), для чего государство требовалось переформировать заново. Образование нового союза для этих целей подходило очень хорошо. Переформатирование государства путём голосования на пеньках решало только одну задачу, причём очень некрасивым способом, совершенно не соответствующим эго Путина на тот момент, хотя это и было запасным вариантом.
Когда будет известна причина, тогда можно пораскинуть мозгами, например предложить нечто что путина и народ Украины одинаково устроит. Есть вариант что причины нет. Война ради войны. Либо война ради усиления Китая.
Но это знание никак не помогает понять, что можно предложить сейчас. Задача сохранения власти решена, пусть и голосованием на пеньках. Остальные мотивы уже не так однозначны, хотя кое-какие предположения сделать можно. Я думаю, что он всё же опасается ослабления позиций и дальнейшей утраты рычагов в случае, если авантюра со "спецоперацией" закончится не так хорошо, как ожидалось. Пусть прямых угроз пока и нет, но перспективы измеряются по крайней мере десятком лет, за это время многое может измениться. Продолжение войны в нынешнем формате шансы на ослабление позиций сводит к минимуму. Пока Россия продолжает СВО в том виде, когда большинство россиян этого не особо ощущают -- власти ничто не угрожает. То есть бесконечное продолжение войны вполне может быть текущей целью. Это и есть "война ради войны". Ну и, разумеется, достижение первоначальных целей в виде уничтожения Украины как самостоятельного государства и вхождение территорий в состав России или другого государственного образования с Москвой во главе -- безусловно тоже "подходит". Или хотя бы захват значительной части территорий (абсолютный минимум -- аннексированные области) и обязательная разруха в остальной части. Это можно выдать за временную победу (переформирование государства налицо, "денацификация" и "демилитаризация" тоже), и начинать готовится к новым "завоеваниям". Население схавает.

Ну то есть по сути сейчас нужно смотреть не на то, что устроило бы лично Путина, а думать, что он может преподнести россиянам как "достигнутые цели СВО". Для этого нужно следить за их пропагандой, потому что "цели" могут успешно с её помощью корректироваться. Но это ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Специалисты есть?

Редко в этом заповеднике прочитаешь разумную мысль.
Главный флюгер их пропаганды это Вечерний мудозвон - Помет Рудольфович.
Лучше Песикота с Флер читать, чем эту куйню смотреть.
Я знаю людей смотревших соловьеба. Паталогические, необратимые изменения по психиатрии.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Перше питання - зараз умови гірші, ніж коли?

ніж осінню 2022/весною 2023
  thenewepic написав:якщо пуйло так просто може до 26 року мати Чернігів з Одесою
не просто, і не "мати" а претендувати, захопивши 3 села.
Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:50

  M-Audio написав:Причина нападения -- желание оставаться у власти пожизненно,
его власти ничего не угрожало даже примерно. Те кто бросали ему вызов уже на 2м в земле включая бывшего соратника. Война для удержания власти была не нужна. И я хорошо помню расстерянные лица совбеза когда он решил объявить спецоперацию. Какой то неуверенной была поддержка, обычно так "поддерживают" из солидарности, боясь что либо возразить.
  M-Audio написав:Законный и признаваемый всеми способ сохранения власти в своих руках -- стать главой нового государства (потому что старого -- уже нельзя по Конституции), для чего государство требовалось переформировать заново
ну вообще без проблем, отправить луку к родителям, поставить своего человека президентом рб который подпишет союзный договор и вуаля путин глава нового государства. Причём с лояльным населением. А вариант который вы предлагаете слишком длинный и неопределенный.
  M-Audio написав:Остальные мотивы уже не так однозначны, хотя кое-какие предположения сделать можно.
вот как раз остальные мотивы те что в тени играют главную роль. О них знают Эрдоган, Макрон, Шольц, Орбан. Но вслух не произносят. Поэтому и не лезут в переговорщики понимая что цивилизованный мир хотелок путина не примет, а молчат чтобы не выглядеть дурачками озвучивая чужую дурь.
  M-Audio написав:Пока Россия продолжает СВО в том виде, когда большинство россиян этого не особо ощущают -- власти ничто не угрожает.
до СВО не было такой инфляции. Кроме того появился дефицит западных комплектующих, усложнилась логистика, было несколько публичных унижений затонувший крейсер, разбитая в курской области русская колонна. Всё это не добавляет рейтинг власти.
  M-Audio написав:разумеется, достижение первоначальных целей в виде уничтожения Украины как самостоятельного государства и вхождение территорий в состав России или другого государственного образования с Москвой во главе -- безусловно тоже "подходит".
возможно первоначально это и было задумкой, но теми 200 тыс которыми на нас напали максимум что можно было захватить это Харьков/Сумы/Мариуполь. Я не считаю что цель захват территорий. Разрушение да. Тогда это война ради войны и договариваться не о чем. "Сойтись посередине" означает что разрушат не всё, а только половину. То есть позиции и интересы сторон настолько далеки, что даже воображаемый компромисс выглядит абсурдом. Поэтому "цели сво" не озвучивали Макрон и Эрдоган. Под денацификацией как раз может скрываться уничтожение государственности. Слово придумали а что оно означает объяснить забыли.
  M-Audio написав:думать, что он может преподнести россиянам как "достигнутые цели СВО". Для этого нужно следить за их пропагандой, потому что "цели" могут успешно с её помощью корректироваться. Но это ещё нужно уметь правильно интерпретировать.
спектр мнений пропаганды от "давайте всё заканчивать" до ядерных угроз Лондону. Росиянцам сво ниже спины, что то около 4% активно интересуется, остальные делают вид что никакого сво нет. Соответственно 96% никакого результата не нужно. Поэтому пропаганде даже методичек не дают, их бред ни на что не влияет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 04 лис, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:59

  Wirująświatła написав:одно и тоже за рыбу гроші. Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин

Ты может и не знаешь
Ты вообще, мало что знаешь

А причина простая - восстановление РФ в границах СССР
"Собиратель земель", ампиратор всея Рассеи
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:01

  pesikot написав:
  Hotab написав:Дюрі-бачі

що Китай гроші не позичить?


Потреби кацапів зовсім не африканські. Там порядок цифр інший.

Щось мені підказує, що Китай не буде брати Росію на харчування

Купувати єнергоносії, за децл юаней, то да ...
А далі, внутрішні проблеми аборегенів Китай не хвилюють

Наші західні союзники купують в рф сировини на значно більшу сумму ніж допомагають Україні.
Тобто вони фінансують обидві сторони в війні.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Наші західні союзники купують в рф сировини на значно більшу сумму ніж допомагають Україні.
Тобто вони фінансують обидві сторони в війні.
І це говорить людина на економічному форумі.....
Аксіома
1 Не можна віддати комусь більше ніж створив
2 Якщо купуєш у ворога свого союзника 1 одиницю ресурсів , з якої створюєш 100 одиниць товарів і з цих 100 передаєш 1 одиницю товарів своєму союзнику- то цим ти ПОКРАЩУЄШ становище союзника
В противному випадку
Ворог союзника не отримає 1 одиницю коштів, союзник отримає 0 одиниць , власне населення втратить 98 одиниць

Невже так важко це зрозуміти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:32

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:одно и тоже за рыбу гроші. Мы не знаем ПРИЧИНУ почему напал путин

Ты может и не знаешь
Ты вообще, мало что знаешь

А причина простая - восстановление РФ в границах СССР
"Собиратель земель", ампиратор всея Рассеи

Ця версія лише для особливо ...

Той же Китай не віддасть рфії під повний контроль ці "бувші республіки срср". Тому що сам доволі глибоко заходить в них.

Той же Лука чого отаким перцем вже давно? І фіг йому пу що зробить більше межі. Бо Китай теж має свої інтереси.

Подивись, як Китай не дає рфянам дотиснути Белкалій:
https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-bilorus ... 62148.html
Або на те, що сябри рсзо свою не з рашиками зробили, а з китайцями.
https://mil.in.ua/uk/news/bilorus-ne-zm ... dy-kytayu/

І таких прикладів купа куп.

Може й зробиш висновок чому пу мав можливість напасти на Україну.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 лис, 2024 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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