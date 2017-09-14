Додано: Вів 05 лис, 2024 01:13

Letusrock написав: ніж осінню 2022/весною 2023 ніж осінню 2022/весною 2023

Letusrock написав: Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює

говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.Проте з обривкових свідчень в ЗМІ у мене склалось враження, що пуйло і в кінці 22/початку 23 не погоджувався на умови, що мінімально задовольняли б Україну. Або Захід не погоджувався дати гарантії/неядерні засоби стримування, адже не треба забувати, що договір з росією не вартий паперу, на якому написаний.зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "".Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.Не треба так.