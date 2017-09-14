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Додано: Вів 05 лис, 2024 01:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.
Проте з обривкових свідчень в ЗМІ у мене склалось враження, що пуйло і в кінці 22/початку 23 не погоджувався на умови, що мінімально задовольняли б Україну. Або Захід не погоджувався дати гарантії/неядерні засоби стримування, адже не треба забувати, що договір з росією не вартий паперу, на якому написаний.
зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".
Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.
Не треба так.
Додано: Вів 05 лис, 2024 02:56
Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем.
С мартом 2022, когда начались переговоры в Беларуси, сегодняшние условия для переговоров сравнивать сложно, я, во всяком случае, не возьмусь.
Но по сравнению с 15 апреля, когда в Стамбуле был вчерне согласован проект договора, сегодня условия для переговоров, наверное, хуже.
Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так.
Но сегодня условия любого договора точно будут не лучше, а почти наверняка хуже. Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ.
Интересно, мне вы тоже так напишете?
Я, правда, не согласен с тем, что "президенту вигідна війна" и "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили". Хороших условий нам не предлагали никогда. Но, к сожалению, сегодня условия точно будут хуже.
Сегодня интересовались текстом Стамбула.
Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -
Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
Додано: Вів 05 лис, 2024 03:00
ЛАД
Не бачили такий ще огляд тих незавершених домовленостей??
Кажуть, що там було далеко до погоджених позицій.
Додано: Вів 05 лис, 2024 03:06
Тут кое-что справедливо, а кое-что явная манипуляция.
Когда-то в далёком уже 1987 г. в февральском номере журнала «Новый мир» вышла статья экономистов В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра».
Вот здесь тоже "лукавые цифры".
Додано: Вів 05 лис, 2024 03:20
Спасибо, посмотрел. Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
В том, что "там було далеко до погоджених позицій" даже не сомневаюсь. Но процесс шёл и не надо было его прерывать.
Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
Там есть и такое:
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