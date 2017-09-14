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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10757107581075910760

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:59


попался интересный видос. что тут правда каждый решает сам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 01:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ніж осінню 2022/весною 2023
говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.
Проте з обривкових свідчень в ЗМІ у мене склалось враження, що пуйло і в кінці 22/початку 23 не погоджувався на умови, що мінімально задовольняли б Україну. Або Захід не погоджувався дати гарантії/неядерні засоби стримування, адже не треба забувати, що договір з росією не вартий паперу, на якому написаний.
  Letusrock написав:Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює
зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".
Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.
Не треба так.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 02:56

  thenewepic написав:
  Letusrock написав:ніж осінню 2022/весною 2023
говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.

Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем.
С мартом 2022, когда начались переговоры в Беларуси, сегодняшние условия для переговоров сравнивать сложно, я, во всяком случае, не возьмусь.
Но по сравнению с 15 апреля, когда в Стамбуле был вчерне согласован проект договора, сегодня условия для переговоров, наверное, хуже.

Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так.
Но сегодня условия любого договора точно будут не лучше, а почти наверняка хуже. Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ.

  Letusrock написав:Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює
зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".
Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.
Не треба так.

Интересно, мне вы тоже так напишете? :)
Я, правда, не согласен с тем, что "президенту вигідна війна" и "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили". Хороших условий нам не предлагали никогда. Но, к сожалению, сегодня условия точно будут хуже.

Сегодня интересовались текстом Стамбула.
Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents.
Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:00

ЛАД
Не бачили такий ще огляд тих незавершених домовленостей??

https://www.currenttime.tv/a/dogovor-pr ... 85521.html


Кажуть, що там було далеко до погоджених позицій.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:06

  Wirująświatła написав:[youtube]uTHmZfPaUjw...
попался интересный видос. что тут правда каждый решает сам.

Тут кое-что справедливо, а кое-что явная манипуляция.
Когда-то в далёком уже 1987 г. в февральском номере журнала «Новый мир» вышла статья экономистов В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра».
Вот здесь тоже "лукавые цифры".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:20

  Hotab написав:ЛАД
Не бачили такий ще огляд тих незавершених домовленостей??

https://www.currenttime.tv/a/dogovor-pr ... 85521.html


Кажуть, що там було далеко до погоджених позицій.

Спасибо, посмотрел. Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
В том, что "там було далеко до погоджених позицій" даже не сомневаюсь. Но процесс шёл и не надо было его прерывать.
Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
Там есть и такое:
Участие и намерения г-на Путина в переговорах 2022 года стали предметом дебатов в Киеве и Вашингтоне, заявили украинские и американские официальные лица. Действительно ли он был заинтересован в сделке? Или он просто пытался затянуть Украину, пока его войска перегруппировывались?

«Мы не знали, был ли Путин серьезен», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. «Мы не могли сказать, по обе стороны забора, были ли эти люди, которые говорили, наделены полномочиями».

Один украинский переговорщик заявил, что, по его мнению, переговоры были блефом со стороны г-на Путина, однако двое других назвали их серьезными.
ЛАД
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  #<1 ... 10757107581075910760
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