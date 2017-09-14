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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10758107591076010761>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:59


попался интересный видос. что тут правда каждый решает сам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 01:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ніж осінню 2022/весною 2023
говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.
Проте з обривкових свідчень в ЗМІ у мене склалось враження, що пуйло і в кінці 22/початку 23 не погоджувався на умови, що мінімально задовольняли б Україну. Або Захід не погоджувався дати гарантії/неядерні засоби стримування, адже не треба забувати, що договір з росією не вартий паперу, на якому написаний.
  Letusrock написав:Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює
зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".
Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.
Не треба так.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 02:56

  thenewepic написав:
  Letusrock написав:ніж осінню 2022/весною 2023
говорити "зараз умови гірші, ніж тоді" буде коректним лише в тому разі, коли буде що порівнювати. Ні мені, ні вам не відомі умови восени 2022. Публічною зараз є лише інформація зі Стамбулу, а там умови = капітуляції.

Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем.
С мартом 2022, когда начались переговоры в Беларуси, сегодняшние условия для переговоров сравнивать сложно, я, во всяком случае, не возьмусь.
Но по сравнению с 15 апреля, когда в Стамбуле был вчерне согласован проект договора, сегодня условия для переговоров, наверное, хуже.

Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так.
Но сегодня условия любого договора точно будут не лучше, а почти наверняка хуже. Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ.

  Letusrock написав:Ви так рішуче і безкомпромісно налаштовані, сподіваюсь маєте підходящу ВОС, без вас 50-річна війна сама себе не навоює
зауважте, не я перший почав переходити на особистості. У мене не було б до вас питань, якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".
Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
Але ви і вам подібні не говорите прямо. Ви пишете щось на кшталт "треба давно почати переговори", "президенту вигідна війна", "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили", "влада збирається воювати до останнього українця" тощо.
Не треба так.

Интересно, мне вы тоже так напишете? :)
Я, правда, не согласен с тем, что "президенту вигідна війна" и "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили". Хороших условий нам не предлагали никогда. Но, к сожалению, сегодня условия точно будут хуже.

Сегодня интересовались текстом Стамбула.
Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents.
Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:00

ЛАД
Не бачили такий ще огляд тих незавершених домовленостей??

https://www.currenttime.tv/a/dogovor-pr ... 85521.html


Кажуть, що там було далеко до погоджених позицій.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:06

  Wirująświatła написав:[youtube]uTHmZfPaUjw...
попался интересный видос. что тут правда каждый решает сам.

Тут кое-что справедливо, а кое-что явная манипуляция.
Когда-то в далёком уже 1987 г. в февральском номере журнала «Новый мир» вышла статья экономистов В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра».
Вот здесь тоже "лукавые цифры".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 03:20

  Hotab написав:ЛАД
Не бачили такий ще огляд тих незавершених домовленостей??

https://www.currenttime.tv/a/dogovor-pr ... 85521.html


Кажуть, що там було далеко до погоджених позицій.

Спасибо, посмотрел. Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
В том, что "там було далеко до погоджених позицій" даже не сомневаюсь. Но процесс шёл и не надо было его прерывать.
Статья в "НЙ Таймс" значительно подробнее.
Там есть и такое:
Участие и намерения г-на Путина в переговорах 2022 года стали предметом дебатов в Киеве и Вашингтоне, заявили украинские и американские официальные лица. Действительно ли он был заинтересован в сделке? Или он просто пытался затянуть Украину, пока его войска перегруппировывались?

«Мы не знали, был ли Путин серьезен», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. «Мы не могли сказать, по обе стороны забора, были ли эти люди, которые говорили, наделены полномочиями».

Один украинский переговорщик заявил, что, по его мнению, переговоры были блефом со стороны г-на Путина, однако двое других назвали их серьезными.

И ещё одна интересная статья - https://nv.ua/world/geopolitics/putin-soglashalsya-sposobstvovat-vstupleniyu-ukrainy-v-es-pochemu-sorvalis-peregovory-vesnoy-2022-goda-50410558.html (перевод статьи Foreign Affairs).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 04:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем
питання не в тому, які умови для початку переговорів, а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії". Якщо російська сторона не була готова відпустити Україну зі своєї сфери впливу, ні до якого компромісу сторони не прийшли б.
Що може заставити переконати це зробити, я вже написав - це гарантії третіх держав/неядерні засоби стримування на території України. Обʼєктивно, тільки це або розпад/втрата поточним режимом влади на росії може дати достатній рівень певності, що повторного нападу не буде. І не тільки українцям, а й закордонним інвесторам.
  ЛАД написав:Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так
це саме так. Обмеження кількості військових + обмеження на кількість і номенклатуру озброєння + сама росія у складі гарантів з правом вето - це гарантований якщо не напад, то постійна його загроза до смерті пуйла в кращому разі (а якщо поточний режим збережеться і після його смерті, що є дуже ймовірним, то навіть довше, на невизначений термін). Таким чином, це ситуація сучасної Грузії, коли значна частина населення так залякана війною, що готова голосувати навіть за тих, хто розсварився з Заходом і хоче знищити опозицію.
Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.
  ЛАД написав:Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ
це не так. До обговорення територіальних претензій тоді просто не дійшли. Ви думаєте, вони би так просто віддали захоплені території? Вони навіть на Харківщині, де не проводили "референдум", місцевим жителям говорили "Россия здесь навсегда" буквально перед тим, як наші їх погнали звідти.
  ЛАД написав:Интересно, мне вы тоже так напишете?
щодо вас мені не сильно зрозуміло - нехай ви, вже не молода людина, що прожила життя, вас не лякає окупація (явна або неявна), але чи хотіли би, щоб ваші діти-внуки жили у країні з такими порядками, як в росії або білорусі? Чи ви сподіваєтесь на чарівний "авось", що на наступний день після капітуляції пуйло здохне, на росії настане бардак, вони від нас відчепляться і дадуть жити, як ми самі хочемо?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 05:31

  Wirująświatła написав:как философ философу, что лучше быть мавпой, жить на деревьях, питаться фруктами или быть человеком венцом природы и в зрелом возрасте подавиться колбасой?

https://youtu.be/WCYRdbE9vA8?si=dpWHT1s9FXJ0h9Jk
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії"
Здається, те що путін був не проти вступу України в ЄС це досить суттєве послаблення позицій. Це про сферу впливу. Капітуляцією нам зараз росписують скорочення нашої армії. Але пропозиції гарнтій (які не обговорили до кінця) з участью західних країн теж були. Я вважаю що "червоною лінією" для расії тоді був вступ України в НАТО та обговорення Криму. Все інше можна було "порєшать". Але захід засцяв бути гарантом. Тоді питання, якщо тоді вже було зрозуміло що захід не піде на суттєвий конфлікт з росію, то як планувалося перемагати расію у війні?
Дивився, багато в смі на цю тему було. Але мало що про фінальні домовленості, перед зриврм усього. Багато обсмокчують те що пропонувала расія відразу після нападу.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 09:16

Бангладеш с населением 173 млн решит наши проблемы с моб.ресурсом и демографией. Им там явно тесно, площадь Бангладеш 148 460 км² площадь Украины в 3-4р больше. Кінець епохи бідності в Бангладеш.
Діапазон заробітної плати працівників, які працюють в країні Бангладеш знаходиться в діапазоні від 110,00 USD (низька заробітна плата, фактична заробітна плата може бути навіть нижчою) до 372,00 USD (високі зарплати, фактичні зарплати можуть бути навіть вищими).
у нас 370уе это охранник в АТБ. А зсу им сможет предложить в 2р. больше. Для северокорейцев русские нашли мотивацию пусть и наши керманычи почешутся. Натовские наёмники нам не по карману, нужны страны беднее нас, и без демографических проблем. Но патарапитесь, с очередным девалом уже бангладешцы будут смеяться над нашими зарплатами.
Wirująświatła
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