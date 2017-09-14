Додано: Вів 05 лис, 2024 04:01

ЛАД написав: Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем

ЛАД написав: Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так

ЛАД написав: Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ

ЛАД написав: Интересно, мне вы тоже так напишете? Интересно, мне вы тоже так напишете?

питання не в тому, які умови для початку переговорів, а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії". Якщо російська сторона не була готова відпустити Україну зі своєї сфери впливу, ні до якого компромісу сторони не прийшли б.Що може заставити переконати це зробити, я вже написав - це гарантії третіх держав/неядерні засоби стримування на території України. Обʼєктивно, тільки це або розпад/втрата поточним режимом влади на росії може дати достатній рівень певності, що повторного нападу не буде. І не тільки українцям, а й закордонним інвесторам.це саме так. Обмеження кількості військових + обмеження на кількість і номенклатуру озброєння + сама росія у складі гарантів з правом вето - це гарантований якщо не напад, то постійна його загроза до смерті пуйла в кращому разі (а якщо поточний режим збережеться і після його смерті, що є дуже ймовірним, то навіть довше, на невизначений термін). Таким чином, це ситуація сучасної Грузії, коли значна частина населення так залякана війною, що готова голосувати навіть за тих, хто розсварився з Заходом і хоче знищити опозицію.Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.це не так. До обговорення територіальних претензій тоді просто не дійшли. Ви думаєте, вони би так просто віддали захоплені території? Вони навіть на Харківщині, де не проводили "референдум", місцевим жителям говорили "Россия здесь навсегда" буквально перед тим, як наші їх погнали звідти.щодо вас мені не сильно зрозуміло - нехай ви, вже не молода людина, що прожила життя, вас не лякає окупація (явна або неявна), але чи хотіли би, щоб ваші діти-внуки жили у країні з такими порядками, як в росії або білорусі? Чи ви сподіваєтесь на чарівний "авось", що на наступний день після капітуляції пуйло здохне, на росії настане бардак, вони від нас відчепляться і дадуть жити, як ми самі хочемо?