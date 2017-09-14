RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1076110762107631076410765 ... 10768>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це якось заперечує моє твердження?
Ніяк.
сначала вы пишете что Индия хочет быть посредником. Я даю ссылку что не хочет. Это как то отрицает сказанное вами? никак.

Добре. Без проблем. Згоден. Не догледів. Індію приберу.
Індія відмовилась від своєї хотєлки.
До речі, відмовилась, коли?
Після з'ясування позицій з Зе.
Тобто на таких умовах, які їй озвучили.

Хоча "передавати посилання" -- є отим посередництвом.
detroytred
 
Повідомлень: 31059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:04

  detroytred написав:Хоча "передавати посилання" -- є отим посередництвом.
:D :D :D
Я понимаю роль посредника как сторону заинтересованную в достижении компромисса. А не в передавании месседжей шо путин сказал. Для этого есть мид, дип.отношения с рф и целое посольство (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 27).

Макрон, Эрдоган, Орбан и др. умыли руки, потому что "компромисс на условиях путина" выглядит как капитуляция Украины. Что строго говоря компромиссом не является, все предлагаемые варианты (быстрая или медленная капитуляция) не устраивает одну из сторон. А на другие условия путин не согласен. Поэтому посредников в этом конфликте нет, для капитуляции посредники не нужны, а адекватного компромисса путин не хочет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25605
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Хоча "передавати посилання" -- є отим посередництвом.
:D :D :D
Я понимаю роль посредника как сторону заинтересованную в достижении компромисса. А не в передавании месседжей шо путин сказал. Для этого есть мид, дип.отношения с рф и целое посольство (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 27).

Індія не зацікавлена в досягненні компромісу?

Взаємовідносини між Україною та рфією в такому стані, що і передача меседжів є кроком до компромісу.

Точка компромісу - ну дуже відносна річ)))
Також, як і поняття капітуляції.
Наприклад, Мінські от ніяк не капітуляція?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:12

  detroytred написав:Індія не зацікавлена в досягненні компромісу?
путин не заинтересован. Заинтересованности Индии как то маловато в данной ситуации. Она и в торговле с рф не менее заинтересована.
  detroytred написав:Мінські от ніяк не капітуляція?
Минские - отложенная капитуляция. Тогда это всех устроило. Теперь путин хочет капитуляцию "здесь и сейчас".
  detroytred написав:Точка компромісу - ну дуже відносна річ)))
есть вещи гораздо более измеримые желание компромисса и доверие сторон друг к другу. Когда появится 1е и 2е "точка" будет найдена быстро. Никакой относительности. Доверие как беременность она либо есть, либо нет. 1 или 0 без дробей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25605
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Індія не зацікавлена в досягненні компромісу?
путин не заинтересован. Заинтересованности Индии как то маловато в данной ситуации.

Мова була про Індію.
Зацікавленість пу теж річ така -- можна посунути.
"Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише "Інтерфакс-Україна".
"Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це", - сказав він.
За словами президента, блокування російської економіки, дешевого енергоресурсу, роботи оборонно-промислового комплексу РФ призведе до меншої можливості Росії воювати, а також дасть коротший термін їх війні проти України."
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/28/721097/

От тільки Зе мовчить... чому сам не зміг зацікавити Індію.
Чому так мало запропонував.
detroytred
 
Повідомлень: 31059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:20

  detroytred написав:Зацікавленість пу теж річ така -- можна посунути.
Си бы мог если б хотел. Но точно не Моди. Не тот калибр. Ждем когда Китай объявит себя посредником и какие условия компромисса он предложит (вангую никогда и никаких). Возможно Китай и есть главный драйвер войны с целью ослабления рф и получения за 5 копеек контроля над ее активами.
  detroytred написав:"Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це", - сказав він.
обычный обмен комплиментами. Не всегда комплимент отражает реальность. Иногда так хотят поддержать дружбу. Скажите женщине что она похудела/помолодела и увидите реакцию. Даже если это не так.
  detroytred написав:Взаємовідносини між Україною та рфією в такому стані, що і передача меседжів є кроком до компромісу.
вы с будивэльныком сколькими меседжами обменялись? счёт на тысячи. А компромисс где?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25605
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:27

  Wirująświatła написав:Минские - отложенная капитуляция. Тогда это всех устроило. Теперь путин хочет капитуляцию "здесь и сейчас".

Тут і зараз -- це тільки пряме складання зброї Силами Оборони і вихід з піднятими до гори руками.

Все інше є лише намірами на папері.

Кухарчук каже, що навіть за півроку перемир'я можна при бажанні підготуватися до нового нападу.
detroytred
 
Повідомлень: 31059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:29

  detroytred написав:Кухарчук каже, що навіть за півроку перемир'я можна при бажанні підготуватися до нового нападу.
кто на кого будет нападать?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25605
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От тільки Зе мовчить... чому сам не зміг зацікавити Індію.
Чому так мало запропонував

Зе мовчить, бо його всі послали з його "фантастичними пісульками". Послав Захід з його планом Перемоги, послала Індія з його самітом Миру.
Тільки коли він спуститься зі світу рожевих поні на землю, зменшить свої хатєлки до адекватних і звернеться з ними до Китаю і ООН, тільки тоді і запуститься механізм перемовин, не раніше.
lapay
 
Повідомлень: 13938
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:34

  Wirująświatła написав:вы с будивэльныком сколькими меседжами обменялись? счёт на тысячи. А компромисс где?

Було твердження, що наявність обміну меседжами обов'язково повинно призвести до компромісу?

Як де??? Да ось же. Невже не бачите цього компромісу???
Якщо до мене він не лізе зі своїми "меседжами", я його й не замічаю.
Чудовий компроміс!
detroytred
 
Повідомлень: 31059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1076110762107631076410765 ... 10768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5879)
05.11.2024 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.