Добре. Без проблем. Згоден. Не догледів. Індію приберу.
Індія відмовилась від своєї хотєлки.
До речі, відмовилась, коли?
Після з'ясування позицій з Зе.
Тобто на таких умовах, які їй озвучили.
Хоча "передавати посилання" -- є отим посередництвом.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:49
Добре. Без проблем. Згоден. Не догледів. Індію приберу.
Індія відмовилась від своєї хотєлки.
До речі, відмовилась, коли?
Після з'ясування позицій з Зе.
Тобто на таких умовах, які їй озвучили.
Хоча "передавати посилання" -- є отим посередництвом.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:04
Я понимаю роль посредника как сторону заинтересованную в достижении компромисса. А не в передавании месседжей шо путин сказал. Для этого есть мид, дип.отношения с рф и целое посольство (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 27).
Макрон, Эрдоган, Орбан и др. умыли руки, потому что "компромисс на условиях путина" выглядит как капитуляция Украины. Что строго говоря компромиссом не является, все предлагаемые варианты (быстрая или медленная капитуляция) не устраивает одну из сторон. А на другие условия путин не согласен. Поэтому посредников в этом конфликте нет, для капитуляции посредники не нужны, а адекватного компромисса путин не хочет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:08
Індія не зацікавлена в досягненні компромісу?
Взаємовідносини між Україною та рфією в такому стані, що і передача меседжів є кроком до компромісу.
Точка компромісу - ну дуже відносна річ)))
Також, як і поняття капітуляції.
Наприклад, Мінські от ніяк не капітуляція?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:12
путин не заинтересован. Заинтересованности Индии как то маловато в данной ситуации. Она и в торговле с рф не менее заинтересована.
Минские - отложенная капитуляция. Тогда это всех устроило. Теперь путин хочет капитуляцию "здесь и сейчас".
есть вещи гораздо более измеримые желание компромисса и доверие сторон друг к другу. Когда появится 1е и 2е "точка" будет найдена быстро. Никакой относительности. Доверие как беременность она либо есть, либо нет. 1 или 0 без дробей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:17
Мова була про Індію.
Зацікавленість пу теж річ така -- можна посунути.
"Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише "Інтерфакс-Україна".
"Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це", - сказав він.
За словами президента, блокування російської економіки, дешевого енергоресурсу, роботи оборонно-промислового комплексу РФ призведе до меншої можливості Росії воювати, а також дасть коротший термін їх війні проти України."
От тільки Зе мовчить... чому сам не зміг зацікавити Індію.
Чому так мало запропонував.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:20
Си бы мог если б хотел. Но точно не Моди. Не тот калибр. Ждем когда Китай объявит себя посредником и какие условия компромисса он предложит (вангую никогда и никаких). Возможно Китай и есть главный драйвер войны с целью ослабления рф и получения за 5 копеек контроля над ее активами.
обычный обмен комплиментами. Не всегда комплимент отражает реальность. Иногда так хотят поддержать дружбу. Скажите женщине что она похудела/помолодела и увидите реакцию. Даже если это не так.
вы с будивэльныком сколькими меседжами обменялись? счёт на тысячи. А компромисс где?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:27
Тут і зараз -- це тільки пряме складання зброї Силами Оборони і вихід з піднятими до гори руками.
Все інше є лише намірами на папері.
Кухарчук каже, що навіть за півроку перемир'я можна при бажанні підготуватися до нового нападу.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:29
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зе мовчить, бо його всі послали з його "фантастичними пісульками". Послав Захід з його планом Перемоги, послала Індія з його самітом Миру.
Тільки коли він спуститься зі світу рожевих поні на землю, зменшить свої хатєлки до адекватних і звернеться з ними до Китаю і ООН, тільки тоді і запуститься механізм перемовин, не раніше.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:34
Було твердження, що наявність обміну меседжами обов'язково повинно призвести до компромісу?
Як де??? Да ось же. Невже не бачите цього компромісу???
Якщо до мене він не лізе зі своїми "меседжами", я його й не замічаю.
Чудовий компроміс!
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