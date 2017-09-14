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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1076210763107641076510766 ... 10768>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:37

  lapay написав:
  detroytred написав:От тільки Зе мовчить... чому сам не зміг зацікавити Індію.
Чому так мало запропонував

Зе мовчить, бо його всі послали з його "фантастичними пісульками". Послав Захід з його планом Перемоги, послала Індія з його самітом Миру.
Тільки коли він спуститься зі світу рожевих поні на землю, зменшить свої хатєлки до адекватних і звернеться з ними до Китаю і ООН, тільки тоді і запуститься механізм перемовин, не раніше.

Імхо. Зе має чудову підтримку. Міцну підтримку.
Британії.

Вважати Зе і Ко недолугими тощо -- це велика помилка.

Без підтримки він би займав зовсім іншу позицію...
І ніхто б не рахувався з ним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:42

  detroytred написав:Якщо до мене він не лізе зі своїми "меседжами", я його й не замічаю.
Чудовий компроміс!
тогда и войну можно считать компромиссом, так как очень многих она устраивает, например наших беженцев в Европе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:46

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо до мене він не лізе зі своїми "меседжами", я його й не замічаю.
Чудовий компроміс!
тогда и войну можно считать компромиссом, так как очень многих она устраивает, например наших беженцев в Европе.

Компромісом між ким і ким?
І хто з них на які поступки йде?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:49

  detroytred написав:Компромісом між ким і ким?
І хто з них на які поступки йде?
прокуроры в 2025 получат надбавки, и так уж и быть согласны ещё поработать, а могли бы впасть в зимнюю спячку. Компромисс явление многомерное. Всех всё должно в какой то мере устроить. Ухылянты не получили обещанных штрафов, тоже компромисс. Кто не спрятался или не купил бумажку тех поймают бусификаторы. Остальные могут наслаждаться осенними пейзажами и ценами на овощи.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:00

  lapay написав:
  detroytred написав:От тільки Зе мовчить... чому сам не зміг зацікавити Індію.
Чому так мало запропонував

Зе мовчить, бо його всі послали з його "фантастичними пісульками". Послав Захід з його планом Перемоги, послала Індія з його самітом Миру.
Тільки коли він спуститься зі світу рожевих поні на землю, зменшить свої хатєлки до адекватних і звернеться з ними до Китаю і ООН, тільки тоді і запуститься механізм перемовин, не раніше.

механізм перемовин залежить від США. перемовини через Китай нам не допоможуть, а результат не сподобається. а в ООН наразі вже повна дисфункція
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нове розслідування довело справжню мету РФ щодо «переговорів», росіяни просуваються на багатьох ділянках фронту — ISW
Розслідування проєкту Система (розслідувальний проєкт Радіо Свобода), в якому детально викладено початкові вимоги Росії щодо повної капітуляції України у березні 2022 року, ще більше підтверджує давню оцінку ISW про те, що Росія ніколи не бажала сумлінних переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних вимог Кремля. Оприлюднені журналістами документи містять висунуті Росією положення, які зводяться до повної капітуляції та роззброєння України, її фактичної відмови від свого суверенітету, землі та народу. Документ закликає Україну скоротити свою армію з майже 197 тис. до 50 тис. особового складу, що означало б, що українська армія буде меншою за білоруську (хоча населення Білорусі у 2022 році становило одну п’яту українського населення). Крім того, у низці вимог Москва по суті «вимагала від України добровільно віддати свою армію, свій наступальний і оборонний потенціал, свою землю, значну частину свого населення та економічного потенціалу, припинити захист своєї мови, історії та культури», резюмують аналітики ISW.

Вони нагадують, що Кремль безперервно заявляє, що нібито саме Україна та колективний Захід знищили перспективу переговорів, розпочатих навесні 2022 (після незаконного вторгнення Росії в Україну). Однак розслідування Радіо Свобода підтверджує, що цього ніколи не було, і що Росія насправді ніколи не збиралася сумлінно вести переговори з Україною. Натомість РФ висунула обурливі вимоги, закликаючи Україну поступитися своєю безпекою та суверенітетом (та знаючи, що Україна відмовиться це зробити, і матиме рацію, додають в ISW). Після цього Москва звинуватила Київ в уявному «провалі» переговорів. ISW продовжує оцінювати, що Росія навмисно сконструювала такий наратив навколо концепції переговорів, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності. Розслідування Радіо Свобода підкреслює, що нібито «дипломатичні» кроки Росії щодо України та Заходу опісля повномасштабного вторгнення завжди орієнтувалися на цю деструктивну мету.

де наші агітатори за перемовини ще в 2022. про що вести перемовини, з ким? Московія ніколи не збиралася вести перемовини
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 05 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Компромісом між ким і ким?
І хто з них на які поступки йде?
прокуроры в 2025 получат надбавки, и так уж и быть согласны ещё поработать, а могли бы впасть в зимнюю спячку. Компромисс явление многомерное. Всех всё должно в какой то мере устроить. Ухылянты не получили обещанных штрафов, тоже компромисс. Кто не спрятался или не купил бумажку тех поймают бусификаторы. Остальные могут наслаждаться осенними пейзажами и ценами на овощи.

Ви пішли в бік)))

Предметом був компроміс.
Ви заявили, що тоді і війну можна вважати компромісом.
Але війна - це одна з найгостріших форм конфлікту.

То до чого ваш перелік виникнення компромісів між різними групами під час війни?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:02

🇬🇪Районний суд в Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування — Радіо Свобода

Рішення суду повʼязане з порушенням таємниці голосування. ЦВК може оскаржити це рішення.

🫡https://t.me/operativnoZSU

Цікаво, чий кандидат переміг на тих дільницях і як вирішать питання..
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:06

  fler написав:
Цікаво, чий кандидат переміг на тих дільницях і як вирішать питання..

Що там може бути цікавого?

Цікаве почнеться завтра і потім.
Коли про порушення будуть голосити у самому взірці для всіх і вся - в Штатах.
І який ТАМ буде результат, реакція.

Хоча один експерт змінив думку: тобто тепер -- шпектакль, пободаються, Харріс отримає перемогу. Так само, як і в Молдові.
Заграниця (або мертві душі, або пошта, електроніка і т.д.) допоможе.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:08

  fler написав:-Її економіка майже в дупі, санкції, заморозка активів, ізоляція все ж відчутні,

Якщо їхня в дупі то наша де? Наша економіка тоді відсутня.
  fler написав:-людей на фронт імпортують (де свої поділися? чому своїх не вистачає?),

Людей на фронт не імпортують, а купляють. У нас також у перший рік війни активно обговорювали зарплати воєнних(100К), тобто "купляли", зараз вже "не купляють" а бусифікують. Вони ще до бусифікації(масової) не дійшли.
  fler написав:-населення (особливо депресивних регіонів) вже "сите" війною по горло, бо мають зниклих/загинувших родичів через кожну хату;
- населення маскви та пітера теж невдоволене війною, бо їх життя стало некомфортним через зміну відношення до кацапів за кордоном, особливо в ЄС, де вони звикли часто бувати, а також через проблеми придбання авто і брендових речей від компаній, які пішли з рф;

Населення в рфії взагалі майже нічого не відчуває. зниклих/загинувших в процентному відношенні до всього населення менше ніж у нас.
  fler написав:-власної зброї і техніки не вистачає (тобто без Ірану і Півн.Кореї король голий),

А у нас прям море своєї техніки, танки, ББМ, літаки - все своє у нас.
  fler написав:-у владі конфлікт, який невідомо чим закінчиться

Не бачу жодного конфлікту у них у владі.(Пригожин - не влада)
  fler написав:- світові лідери тиснуть щодо закінчення війни перемовинами на умовах збереження України (а як же капітуляція? за шо боролись? як видати умовні Авдіївки за перемогу?)

Так, тиснуть. Це єдиний нормальний аргумент, хоча і слабенький. Нажаль путін не сильно звертає увагу на цей тиск. Та й я не думаю що Сі тисне на путіна, може Сі вигідна війна.
andrijk777
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