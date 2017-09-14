Розслідування проєкту Система (розслідувальний проєкт Радіо Свобода), в якому детально викладено початкові вимоги Росії щодо повної капітуляції України у березні 2022 року, ще більше підтверджує давню оцінку ISW про те, що Росія ніколи не бажала сумлінних переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних вимог Кремля. Оприлюднені журналістами документи містять висунуті Росією положення, які зводяться до повної капітуляції та роззброєння України, її фактичної відмови від свого суверенітету, землі та народу. Документ закликає Україну скоротити свою армію з майже 197 тис. до 50 тис. особового складу, що означало б, що українська армія буде меншою за білоруську (хоча населення Білорусі у 2022 році становило одну п’яту українського населення). Крім того, у низці вимог Москва по суті «вимагала від України добровільно віддати свою армію, свій наступальний і оборонний потенціал, свою землю, значну частину свого населення та економічного потенціалу, припинити захист своєї мови, історії та культури», резюмують аналітики ISW.



Вони нагадують, що Кремль безперервно заявляє, що нібито саме Україна та колективний Захід знищили перспективу переговорів, розпочатих навесні 2022 (після незаконного вторгнення Росії в Україну). Однак розслідування Радіо Свобода підтверджує, що цього ніколи не було, і що Росія насправді ніколи не збиралася сумлінно вести переговори з Україною. Натомість РФ висунула обурливі вимоги, закликаючи Україну поступитися своєю безпекою та суверенітетом (та знаючи, що Україна відмовиться це зробити, і матиме рацію, додають в ISW). Після цього Москва звинуватила Київ в уявному «провалі» переговорів. ISW продовжує оцінювати, що Росія навмисно сконструювала такий наратив навколо концепції переговорів, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності. Розслідування Радіо Свобода підкреслює, що нібито «дипломатичні» кроки Росії щодо України та Заходу опісля повномасштабного вторгнення завжди орієнтувалися на цю деструктивну мету.