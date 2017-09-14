Letusrock написав:

thenewepic написав: якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".

Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції. якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює".Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.

"мені не важливо як довго буде тривати війна і скільки загине людей, бо я порішав з тцк (або в мене інший гендер / або мені 59,5 / або я в Онтаріо) і участь у війні мені не загрожує, саме тому я до останньої верби і по термінам хоч і до 2050-го. Якщо буде зовсім туго то довідку маю і виїду в потрібний момент"

Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.

аналогічно можу написати і до вас та інших диванних патріотів :якби ви писали чесноЯк вам таке ?))Стосовно вами написаного, то доля України мене звісно хвилює, але не ціною 50 річної війни і перспективи загибелі себе чи моїх дітей, або проживанні в країні що щомісяця закручують гайки в сторону військової диктатури. Це ціна яку я заплатити не готовий. А ваші колеги питання ціни (яку готовісплатити) в 99% тупо ігнорять.