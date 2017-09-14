detroytred написав:Поки. Черга. Дійде. До "нікапітуляційників". Тоді вони самі заспівають інше. Зе піде їм на зустріч.
Банкет завжди був, є і буде за рахунок пересічних обивателів.
Так вже давно співають, тільки не диванні борцуни до кордонів, а мобілізаційний ресурс. Без Майдану пересічні ніяк не можуть вплинути на неадекватну владу. Залишається тільки спостерігати чи особисто включитись у війну, але таких стає все менше.
_Mykola_ написав:+1 альтернативна точка зору на глобальні цілі, які намагається вирішити пу війною в Україні.
дело оказывается идёт к примирению https://youtu.be/BInihFSwrLU?si=2yJuzlCpoF86DHHA&t=1422 с месседжем что война надолго ни один блогер не наберет просмотров, а примирение это гарантированный кликбейт. Но только один Арестович об этом в курсе. Шольц, Макрон, Эрдоган дилетанты, ни о каком примирении не слышали.
Мир и был многополярным до 2022г, США сами стали сдавать позиции. Слабая реакция на Крым тому яркий пример. Мирового порядка нет, глобальный полицейский самоустранился. Только произошло это не вчера.
Для США выгоднее многополярность, чем кормить карманные диктатуры типа Украины. Арестович транслирует мнение русской пропаганды, "мир был однополярным, пришел путин и захватив 20% территории Украины сделал его многополярным". Не знаю какой должен быть IQ воспринимать эти бредни серьёзно. Украина не игрок на мировой арене. рф тоже не особо большой игрок. Но судьбу одно/многополярности решают именно они.
Арестович звісно ще той триндобол, але отак, як ви перекрутили, він не робив. Максимум, який відвів Арестович рфії - це те, що вона виступила отим тараном Сходу. Інструментом. Черговим ударом і сходинкою втрати однополярності Заходу.
І тим паче не лепоче щось про "Украина не игрок на мировой арене. рф тоже не особо большой игрок. Но судьбу одно/многополярности решают именно они."
коли це Захід був "однополярним"? як мінімум маєм дві конкуруючі глобальні валюти і ще трохи дрібніших але "твердих", не кажучи про віру/мову що там ще.
ЛАД написав:Сегодня интересовались текстом Стамбула. Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents. Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
И в цьому проекті, стаття 5, де Росія отримує право ВЕТО на будь яку допомогу Україні зі сторони інших гарантів. Разом з обмеженнями по чисельності ЗСУ і забороні військових альянсів - це фактично пропозиція напасти через рік або два.
wild.tomcat написав:для ваших дітей і зараз цілком доступна опція виїхати в безпечніше місце ніж закарпаття (хоча чим їм там не так?)
стосовно дітей то справа не стільки в безпеці на зараз, а в загальних перспективах їх майбутнього в країні де на повному серйозі обговорюють "чим менше людей тим краще", "чим довше війна тим кращі будуть умови її закінчення", "остання верба", "інфотвердість". Я ж не Корчинський щоб бажати зла своїм дітям))
detroytred написав:Поки. Черга. Дійде. До "нікапітуляційників". Тоді вони самі заспівають інше. Зе піде їм на зустріч.
Банкет завжди був, є і буде за рахунок пересічних обивателів.
Так вже давно співають, тільки не диванні борцуни до кордонів, а мобілізаційний ресурс. Без Майдану пересічні ніяк не можуть вплинути на неадекватну владу. Залишається тільки спостерігати чи особисто включитись у війну, але таких стає все менше.
СРСР розпався "без Майдану", коли стало очевидно що він абсолютно нікому не цікавий щоб "пастаять"
wild.tomcat написав:для ваших дітей і зараз цілком доступна опція виїхати в безпечніше місце ніж закарпаття (хоча чим їм там не так?)
стосовно дітей то справа не стільки в безпеці на зараз, а в загальних перспективах їх майбутнього в країні де на повному серйозі обговорюють "чим менше людей тим краще", "чим довше війна тим кращі будуть умови її закінчення", "остання верба", "інфотвердість". Я ж не Корчинський щоб бажати зла своїм дітям))
брехня-брехня-брехня. як так можна нахабно брехати? ніхто такої дурні не обговорює, це ти зухвало перекручуєш.
так, країна воює. так ситуація погіршується, бо війна. але це залежить не від нас, по-перше. а по-друге, якщо домовитися на поточних умовах (фактично капітулювати) й при владі знову поставлять якогось яника (але цього разу навічно) - перспектив точно не буде.
а дітей є можливість - відправляйте за кордон. але ж там теж медом не намазано. будуть людьми другого сорту, але в безпеці...
Shaman написав:Московія ніколи не збиралася вести перемовини
Що означає "не збиралася" якщо перемовини велися РЕАЛЬНО з 28 лютого по 15 квітня 2022.
Взагалі, якщо говорити абстрактно то "бажання вести переговори" це прояв слабкості. Сильній стороні переговори не потрібні. Переговори потрібні слабкій стороні. Для чого? Для того щоб не втратити більше. Якщо ситуація погіршується то слабкій стороні вигідно "зафіксувати" ситуацію така як є зараз а не продовжувати війну. Але це розуміє і сильніша сторона. Вона може демонструвати "бажання не вести перемовини" як прояв сили.
добре
Росія ніколи не бажала сумлінних переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних вимог Кремля.
detroytred написав:Мова була про Індію. Зацікавленість пу теж річ така -- можна посунути. "Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише "Інтерфакс-Україна". "Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це", - сказав він.
В Індії є вагомий важіль впливу. 2 тис. танків, які вона збирається продати. Але нема бажання.