Shaman написав:брехня-брехня-брехня. як так можна нахабно брехати? ніхто такої дурні не обговорює, це ти зухвало перекручуєш.
"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України "інфотвердість" - хіба це я придумав? От і флер писала що неможе дочекатись впровадження, щоб настучати в сбу на деяких форумчан "остання верба" (тобто кордони91) - офіційна позиція ОП лише для старту перемовин. І добра третина форумчан в 2022-23 були впевнені що досягнувши цієї верби відразу добємось розвалу рф "чим довше тим краще" - зараз переговорні позиції не ок, рф виснажується, у них все закінчується, рпв не дай бог (бо підсиляться) - що не так?
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 05 лис, 2024 13:38, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Поки. Черга. Дійде. До "нікапітуляційників". Тоді вони самі заспівають інше. Зе піде їм на зустріч.
Банкет завжди був, є і буде за рахунок пересічних обивателів.
Так вже давно співають, тільки не диванні борцуни до кордонів, а мобілізаційний ресурс. Без Майдану пересічні ніяк не можуть вплинути на неадекватну владу. Залишається тільки спостерігати чи особисто включитись у війну, але таких стає все менше.
Да співи обивателів нікого не хвилюють. Для обивателів є примус. Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів). А ось отримавши владу, опираються на активістів.
черговий допис як погано в нас, й як непогано в них від "аналітика"
andrijk777 написав:
fler написав:-Її економіка майже в дупі, санкції, заморозка активів, ізоляція все ж відчутні,
Якщо їхня в дупі то наша де? Наша економіка тоді відсутня.
у них свої проблеми, в нас свої. але їх економіку душать санкціями, а "друзі" допомогають, але лише за півціни. а нам навпаки надають допомогу. з допомогою ми можемо довго триматися. а ось вони - ні.
fler написав:-людей на фронт імпортують (де свої поділися? чому своїх не вистачає?),
Людей на фронт не імпортують, а купляють. У нас також у перший рік війни активно обговорювали зарплати воєнних(100К), тобто "купляли", зараз вже "не купляють" а бусифікують. Вони ще до бусифікації(масової) не дійшли.
як не дійшли. а мобілізація 500 т в 2022 - це що? зараз ці 500 т на компост переробили, й вже за 3 млн руб бажаючих немає. тому беруть корейців задешево
fler написав:-населення (особливо депресивних регіонів) вже "сите" війною по горло, бо мають зниклих/загинувших родичів через кожну хату; - населення маскви та пітера теж невдоволене війною, бо їх життя стало некомфортним через зміну відношення до кацапів за кордоном, особливо в ЄС, де вони звикли часто бувати, а також через проблеми придбання авто і брендових речей від компаній, які пішли з рф;
Населення в рфії взагалі майже нічого не відчуває. зниклих/загинувших в процентному відношенні до всього населення менше ніж у нас.
найбільша маніпуляція - цифр, щоб порівняти, просто немає. а я кажу що по депресивних регіонах співвідношення таке, що в нас й близько немає. чому в них зони закривають, а кладовищ не вистачає
fler написав:-власної зброї і техніки не вистачає (тобто без Ірану і Півн.Кореї король голий),
А у нас прям море своєї техніки, танки, ББМ, літаки - все своє у нас.
й в нас немає. але наші партнери ще розкачуються, а Московія вже свій пік давно пройшла.
fler написав:-у владі конфлікт, який невідомо чим закінчиться
Не бачу жодного конфлікту у них у владі.(Пригожин - не влада)
конфлікту ще немає. а ознак некерованості все більше. хто кого вальне - голова Чечні чи сенатор Дагестану? ніяких конфліктів, все за законом ("кровним")
fler написав:- світові лідери тиснуть щодо закінчення війни перемовинами на умовах збереження України (а як же капітуляція? за шо боролись? як видати умовні Авдіївки за перемогу?)
Так, тиснуть. Це єдиний нормальний аргумент, хоча і слабенький. Нажаль путін не сильно звертає увагу на цей тиск. Та й я не думаю що Сі тисне на путіна, може Сі вигідна війна.
Гітлер теж не звертав уваги на той тиск, поки лікувальну пігулку не випив
andrijk777 написав:Починати переговори на 4 день війни - це нормально по вашому? Якби Сталін послав делегацію в Венгрію 28 червня 1941 на переговори з Рейхом, що б це означало?
Сталін шукав варіанти переговорів з перших днів війни. На мою думку, оптимальний період для переговорів був перед "потужним контрнаступом". З іншого боку, враховуючи, які сили і засоби були втрачені на півдні, ми мали шанс взяти Курськ і Белгород замість Роботиного. І тоді б умови для переговорів були ще кращі.
ЛАД написав:Сегодня интересовались текстом Стамбула. Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents. Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
И в цьому проекті, стаття 5, де Росія отримує право ВЕТО на будь яку допомогу Україні зі сторони інших гарантів. Разом з обмеженнями по чисельності ЗСУ і забороні військових альянсів - це фактично пропозиція напасти через рік або два.
Ну вето там мала не винятково расія а і інші "держави-гаранти" - ще Британія, Китай, США, Франція. Тобто там більше вирішувала не позиція України на перемовинах, а позиції "гарантів" по відношенню один до одного.