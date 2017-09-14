Додано: Вів 05 лис, 2024 14:07

ЛАД написав: О рпв...

О рпв...

ЛАД написав: Об экономике..

Об экономике..

ЛАД написав: 024 14:49

Оружие...

024 14:49Оружие...

ЛАД написав: Люди...

Люди...

Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла.Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів.Французи готують і озброюють 161 бригаду.В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ.Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців.Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації.Хочу відмітити проблему з кваліфікованими спеціалістами, особливо старшими офіцерами в нас. Збудована вертикаль сприяє карєрному росту уєбанів, бо нема адекватних критеріїв росту. Саме в цьому я бачу найбільшу загрозу для країни.Вертикаль єбланів, починаючи від верховного головноєбланствующого. Коли батальйони однієї бригади воюють на різних ділянках фронту, коли формують нові бригади, а в старих по 30-40% комплектації. Коли воюють приданими батальйонами і БТГ замість формування нормальної статичної структури. РФ в цьому попереду - вони сформували стабільну структуру управління, ефективнішу ніж наша.Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну