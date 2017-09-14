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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10765107661076710768

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:00

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Нам вистачає? Бойові бригади реальна комплектація явно менше 85%... ("якщо мобілізувати ще 200 тис, до кінця року, то поповнимо до 85%Є (с) Слуги).

Не знаю, хто вам цю фігню сказав про 85%.
Якщо 85% то це супербоєздатна бригада. 30-50% буде більш реалістично

За словами Литвиненка, усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Як зазначив секретар РНБО, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500тис
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О рпв...

Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:
  ЛАД написав:Об экономике..

В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла.
  ЛАД написав:024 14:49
Оружие...

Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів.
Французи готують і озброюють 161 бригаду.
В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ.
  ЛАД написав:Люди...

Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців.
Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації.

Хочу відмітити проблему з кваліфікованими спеціалістами, особливо старшими офіцерами в нас. Збудована вертикаль сприяє карєрному росту уєбанів, бо нема адекватних критеріїв росту. Саме в цьому я бачу найбільшу загрозу для країни.
Вертикаль єбланів, починаючи від верховного головноєбланствующого. Коли батальйони однієї бригади воюють на різних ділянках фронту, коли формують нові бригади, а в старих по 30-40% комплектації. Коли воюють приданими батальйонами і БТГ замість формування нормальної статичної структури. РФ в цьому попереду - вони сформували стабільну структуру управління, ефективнішу ніж наша.

Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.
В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Ну вето там мала не винятково расія а і інші "держави-гаранти" - ще Британія, Китай, США, Франція. Тобто там більше вирішувала не позиція України на перемовинах, а позиції "гарантів" по відношенню один до одного.

Проблема в тому, що напад інших держав гарантів малоймовірний. А напад Росії ймовірний. Уявіть собі, як би розвивалась війна, якби Великобританія і США по якомусь договору в 22 році мали погоджувати поставки зброї в Україну з РФ? Як ви думаєте, погодила б РФ хоча б поставки стрілецької зброї?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".


В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.

Зе класично все так і зробив.

Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:15

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: а "друзі" допомогають, але лише за півціни. а нам навпаки надають допомогу. з допомогою ми можемо довго триматися.

Нам "допомагають" щоб ми здихали і захищали їх від чокнутого диктатора путіна, а не для того щоб ми перемогли.
Може це колись до вас дійде. Правда боюсь що коли дійде то буде вже пізно.

це ваші особисті необґрунтовані думки, які я вважаю маячнею. щоб казати достатньо/недостатньо треба мати критерій - а скільки зброї потрібно для перемоги? якби в нас було озброєння, як в США - ми б звісно перемогли. але питання, чому США має передавати нам все своє сучасне озброєння - навіть в США стільки коштів немає :)

тому нам дають виходячи з якихось оцінок, але це оцінки - скільки вони дадуть, а скільки мають залишити собі. нагадаю, в нас не єдина війна в світі. й по-друге, про що свідомо не кажуть адепти "нам недостатньо допомогають" - Московія - ядерна держава, тому так Захід тримає в умі ядерні погрози, й це теж впливає на рівень постачання зброї.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:17

  lapay написав:
  detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".


В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.

Зе класично все так і зробив.

Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.

для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500ти

Припускаю, що більшість з тих нових бригад є на тільки папері.
Або справді формують резерв для наступу на Бєлгород...
sashaqbl
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