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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:00
Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500тис
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Letusrock
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:07
ЛАД написав:
О рпв...
Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:
ЛАД написав:
Об экономике..
В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла.
ЛАД написав:
024 14:49
Оружие...
Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів.
Французи готують і озброюють 161 бригаду.
В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ.
ЛАД написав:
Люди...
Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців.
Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації.
Хочу відмітити проблему з кваліфікованими спеціалістами, особливо старшими офіцерами в нас. Збудована вертикаль сприяє карєрному росту уєбанів, бо нема адекватних критеріїв росту. Саме в цьому я бачу найбільшу загрозу для країни.
Вертикаль єбланів, починаючи від верховного головноєбланствующого. Коли батальйони однієї бригади воюють на різних ділянках фронту, коли формують нові бригади, а в старих по 30-40% комплектації. Коли воюють приданими батальйонами і БТГ замість формування нормальної статичної структури. РФ в цьому попереду - вони сформували стабільну структуру управління, ефективнішу ніж наша.
Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.
В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:10
d44 написав:
Ну вето там мала не винятково расія а і інші "держави-гаранти" - ще Британія, Китай, США, Франція. Тобто там більше вирішувала не позиція України на перемовинах, а позиції "гарантів" по відношенню один до одного.
Проблема в тому, що напад інших держав гарантів малоймовірний. А напад Росії ймовірний. Уявіть собі, як би розвивалась війна, якби Великобританія і США по якомусь договору в 22 році мали погоджувати поставки зброї в Україну з РФ? Як ви думаєте, погодила б РФ хоча б поставки стрілецької зброї?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:10
detroytred написав:
Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.
Зе класично все так і зробив.
Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:15
andrijk777 написав:
Нам "допомагають" щоб ми здихали і захищали їх від чокнутого диктатора путіна, а не для того щоб ми перемогли.
Shaman написав:
а "друзі" допомогають, але лише за півціни. а нам навпаки надають допомогу. з допомогою ми можемо довго триматися.
Може це колись до вас дійде. Правда боюсь що коли дійде то буде вже пізно.
це ваші особисті необґрунтовані думки, які я вважаю маячнею
. щоб казати достатньо/недостатньо треба мати критерій - а скільки зброї потрібно для перемоги? якби в нас було озброєння, як в США - ми б звісно перемогли. але питання, чому США має передавати нам все своє сучасне озброєння - навіть в США стільки коштів немає
тому нам дають виходячи з якихось оцінок, але це оцінки - скільки вони дадуть, а скільки мають залишити собі. нагадаю, в нас не єдина війна в світі. й по-друге, про що свідомо не кажуть адепти "нам недостатньо допомогають" - Московія - ядерна держава, тому так Захід тримає в умі ядерні погрози, й це теж впливає на рівень постачання зброї.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:17
lapay написав: detroytred написав:
Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.
Зе класично все так і зробив.
Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:21
Letusrock написав:
Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500ти
Припускаю, що більшість з тих нових бригад є на тільки папері.
Або справді формують резерв для наступу на Бєлгород...
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:28
Shaman написав:
для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Чиї гарантії? НАТО? А Китай яким боком до НАТО?
Раші? А що означають в реалі гарантії Раші? НІ-ЧО-ГО.
Цей мирний план про РПВ, а потім домовляйтесь про що хочете. Якщо буде РПВ, то там може будуть якісь міжнародні гаранти РПВ, якщо нас Будапештський меморандум нічого не навчив.
Є реальні хатєлки учасників конфлікту, а є нереальні. Реальне тільки РПВ по ЛБЗ, все інше нереально.
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