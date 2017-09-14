detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють. Для обивателів є примус. Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів). А ось отримавши владу, опираються на активістів.
Зе класично все так і зробив.
Нічого не зрозумів. Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів. Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
Shaman написав: а "друзі" допомогають, але лише за півціни. а нам навпаки надають допомогу. з допомогою ми можемо довго триматися.
Нам "допомагають" щоб ми здихали і захищали їх від чокнутого диктатора путіна, а не для того щоб ми перемогли. Може це колись до вас дійде. Правда боюсь що коли дійде то буде вже пізно.
це ваші особисті необґрунтовані думки, які я вважаю маячнею. щоб казати достатньо/недостатньо треба мати критерій - а скільки зброї потрібно для перемоги? якби в нас було озброєння, як в США - ми б звісно перемогли. але питання, чому США має передавати нам все своє сучасне озброєння - навіть в США стільки коштів немає
тому нам дають виходячи з якихось оцінок, але це оцінки - скільки вони дадуть, а скільки мають залишити собі. нагадаю, в нас не єдина війна в світі. й по-друге, про що свідомо не кажуть адепти "нам недостатньо допомогають" - Московія - ядерна держава, тому так Захід тримає в умі ядерні погрози, й це теж впливає на рівень постачання зброї.
detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють. Для обивателів є примус. Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів). А ось отримавши владу, опираються на активістів.
Зе класично все так і зробив.
Нічого не зрозумів. Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів. Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Чиї гарантії? НАТО? А Китай яким боком до НАТО? Раші? А що означають в реалі гарантії Раші? НІ-ЧО-ГО. Цей мирний план про РПВ, а потім домовляйтесь про що хочете. Якщо буде РПВ, то там може будуть якісь міжнародні гаранти РПВ, якщо нас Будапештський меморандум нічого не навчив. Є реальні хатєлки учасників конфлікту, а є нереальні. Реальне тільки РПВ по ЛБЗ, все інше нереально.
У Польщі заявили, що Зеленський хоче втягнути їх у війну з росією
Про це Гавковський сказав в ефірі Radio Zet.
Його спитали, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, на що він відповів: «Ні». Він розкритикував Зеленського за його заяви, які «не гідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі».
«Подарована техніка, громадяни подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь “дякую”, а не цькувати» , — каже Гавковський.
Він пояснює, що має на увазі, зокрема, збиття ракет над українською територією. Про це неодноразово заявляв український президент.
«Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з росією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути Польщу у війну з росією», — вважає польський віцепрем’єр і каже, що не погоджується з цим.
Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО