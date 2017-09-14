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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1076310764107651076610767 ... 10769>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".


В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.

Зе класично все так і зробив.

Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:15

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: а "друзі" допомогають, але лише за півціни. а нам навпаки надають допомогу. з допомогою ми можемо довго триматися.

Нам "допомагають" щоб ми здихали і захищали їх від чокнутого диктатора путіна, а не для того щоб ми перемогли.
Може це колись до вас дійде. Правда боюсь що коли дійде то буде вже пізно.

це ваші особисті необґрунтовані думки, які я вважаю маячнею. щоб казати достатньо/недостатньо треба мати критерій - а скільки зброї потрібно для перемоги? якби в нас було озброєння, як в США - ми б звісно перемогли. але питання, чому США має передавати нам все своє сучасне озброєння - навіть в США стільки коштів немає :)

тому нам дають виходячи з якихось оцінок, але це оцінки - скільки вони дадуть, а скільки мають залишити собі. нагадаю, в нас не єдина війна в світі. й по-друге, про що свідомо не кажуть адепти "нам недостатньо допомогають" - Московія - ядерна держава, тому так Захід тримає в умі ядерні погрози, й це теж впливає на рівень постачання зброї.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:17

  lapay написав:
  detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".


В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.

Зе класично все так і зробив.

Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.

для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500ти

Припускаю, що більшість з тих нових бригад є на тільки папері.
Або справді формують резерв для наступу на Бєлгород...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?

Чиї гарантії? НАТО? А Китай яким боком до НАТО?
Раші? А що означають в реалі гарантії Раші? НІ-ЧО-ГО.
Цей мирний план про РПВ, а потім домовляйтесь про що хочете. Якщо буде РПВ, то там може будуть якісь міжнародні гаранти РПВ, якщо нас Будапештський меморандум нічого не навчив.
Є реальні хатєлки учасників конфлікту, а є нереальні. Реальне тільки РПВ по ЛБЗ, все інше нереально.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:43

У Польщі заявили, що Зеленський хоче втягнути їх у війну з росією

Про це Гавковський сказав в ефірі Radio Zet.

Його спитали, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, на що він відповів: «Ні». Він розкритикував Зеленського за його заяви, які «не гідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі».

«Подарована техніка, громадяни подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь “дякую”, а не цькувати» :oops: :lol: , — каже Гавковський.

Він пояснює, що має на увазі, зокрема, збиття ракет над українською територією. Про це неодноразово заявляв український президент.

«Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з росією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути Польщу у війну з росією», — вважає польський віцепрем’єр і каже, що не погоджується з цим.

За його словами, він очікує від України та, зокрема, Зеленського, щоб ті цінували «друга, який подав тобі руку у важкі моменти, і не критикували його, коли виявляється, що ми хочемо ще більше». 8)
https://hromadske.ua/viyna/234055-u-pol ... z-rosiyeiu

воно знову ся обдристало :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:46

  Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?

Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:47

  lapay написав:
  Shaman написав:механізм перемовин залежить від США. перемовини через Китай нам не допоможуть, а результат не сподобається. а в ООН наразі вже повна дисфункція

США посилали рашистьких і китайських мирних гонців до України.
Чекаємо, коли наш баран дозріє.

І шо? Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило. То до чого має дозріти Україна? Кажіть вже прямо, не соромтесь)))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:І шо? Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило. То до чого має дозріти Україна? Кажіть вже прямо, не соромтесь)))

Інших пропозицій і не буде, якщо громадяни продовжуватимуть ховатися від ТЦК...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:59

  sashaqbl написав:
  fler написав:І шо? Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило. То до чого має дозріти Україна? Кажіть вже прямо, не соромтесь)))

Інших пропозицій і не буде, якщо громадяни продовжуватимуть ховатися від ТЦК...

Навіть не ховатись, а бути лише свідомими вмотивованими допомогачами-помічниками.
Бо військо вкрай потребує вмотивованих саме бійців.
detroytred
 
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