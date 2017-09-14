_Mykola_ написав:Нам вистачає? Бойові бригади реальна комплектація явно менше 85%... ("якщо мобілізувати ще 200 тис, до кінця року, то поповнимо до 85%Є (с) Слуги).
Не знаю, хто вам цю фігню сказав про 85%. Якщо 85% то це супербоєздатна бригада. 30-50% буде більш реалістично
Отож!
А скажіть мені, наприклад, чисто фантастично якщо бригада, скажімо, зменшилась до 40% - її відводять на "поповнення", чи до неї на місці додають поповнення? - а якщо ні? якщо така бригада продожує стояти... стоїть місяцями... - тоді що? Ну і щоб зовсім фантастично було - а якщо піхоти в такій бригаді залишилось менше 20% - тоді що?(якщо тих менше 20% розтягнули по лінії...)
detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють. Для обивателів є примус. Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".
В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів). А ось отримавши владу, опираються на активістів.
Зе класично все так і зробив.
Нічого не зрозумів. Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів. Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
І на "диванних борцуців".
Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків. Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.
А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють. Залишившиєся))
З.и. а чому Зе бути за китайплан? Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії. Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Обговорюють як РФ і її економіка загинаєть, як РФ не вистачає солдат, як в РФ закінчується техніка і т.д. В що в Україні - мовчок.
По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу. По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте). Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.
fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу. По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте). Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.
Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій? І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...
andrijk777 написав:Обговорюють як РФ і її економіка загинаєть, як РФ не вистачає солдат, як в РФ закінчується техніка і т.д. В що в Україні - мовчок.
По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу. По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте). Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.
Какой ещё блдь экспорт? Тот что по трубе «Дружба» идёт с Уренгоя или зерно под ноль вывозят чтоб с картохой кило его уровнять?
fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу. По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте). Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.
Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій? І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...
А) специалистов вначале надо было в училищах вырастить Б) специалистам надо дать зарплату как у нерядовых айтишников к примеру В) судя по загону пересичных пиксельной мразью без званий и нашивок с ФИО наибольшая проблема сейчас одноразовые операторы кулебовских лопат
sashaqbl написав:Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі. В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну
Саме на цей висновок я розраховувала, коли писала про поточну ситуацію на рф. Але мене зрозуміли не тільки лиш усі..)))
fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу. По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте). Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.