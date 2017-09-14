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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107641076510766107671076810769>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:03

Все - вигадано, а якщо щось співпало - то це просто співпаді

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:Нам вистачає? Бойові бригади реальна комплектація явно менше 85%... ("якщо мобілізувати ще 200 тис, до кінця року, то поповнимо до 85%Є (с) Слуги).

Не знаю, хто вам цю фігню сказав про 85%.
Якщо 85% то це супербоєздатна бригада. 30-50% буде більш реалістично

Отож!

А скажіть мені, наприклад, чисто фантастично ;) якщо бригада, скажімо, зменшилась до 40% - її відводять на "поповнення", чи до неї на місці додають поповнення?
- а якщо ні? ;) якщо така бригада продожує стояти... стоїть місяцями... - тоді що?
Ну і щоб зовсім фантастично було - а якщо піхоти в такій бригаді залишилось менше 20% - тоді що?(якщо тих менше 20% розтягнули по лінії...)

Добре що це все вигадано!

#ашопляєслінєт? :!:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:04

  lapay написав:
  detroytred написав:Да співи обивателів нікого не хвилюють.
Для обивателів є примус.
Примушувачами стануть оті "диванні борцуни до кордонів".


В когось почув одну фундаментальну річ: до влади йдуть, опираючись на масового виборця (обивателів).
А ось отримавши владу, опираються на активістів.

Зе класично все так і зробив.

Нічого не зрозумів.
Зе спирається на силовиків, як і всі інші, Майдан йому не загрожує, принаймі до виборів.
Мова про закінчення війни. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.

І на "диванних борцуців".

Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків.
Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.

А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють.
Залишившиєся))

З.и. а чому Зе бути за китайплан?
Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії.
Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:05

  andrijk777 написав:Обговорюють як РФ і її економіка загинаєть, як РФ не вистачає солдат, як в РФ закінчується техніка і т.д. В що в Україні - мовчок.

По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу.
По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте).
Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:06

Олексій Гончаренко

Уряд погодив придбання військових облігацій на 2 мільярди гривень для АРМА.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу.
По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте).
Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.

Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій?
І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:15

  fler написав:
  andrijk777 написав:Обговорюють як РФ і її економіка загинаєть, як РФ не вистачає солдат, як в РФ закінчується техніка і т.д. В що в Україні - мовчок.

По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу.
По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте).
Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.

Какой ещё блдь экспорт?
Тот что по трубе «Дружба» идёт с Уренгоя или зерно под ноль вывозят чтоб с картохой кило его уровнять?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:18

  sashaqbl написав:
  fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу.
По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте).
Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.

Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій?
І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...

А) специалистов вначале надо было в училищах вырастить
Б) специалистам надо дать зарплату как у нерядовых айтишников к примеру
В) судя по загону пересичных пиксельной мразью без званий и нашивок с ФИО наибольшая проблема сейчас одноразовые операторы кулебовских лопат
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій?


Звичайно можна, я зробив 2 паспорти по 130 дол замість одного, і ще кілька тисяч людей) ось вам і інвестиції)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:38

  sashaqbl написав:Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.
В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну

Саме на цей висновок я розраховувала, коли писала про поточну ситуацію на рф. Але мене зрозуміли не тільки лиш усі..)))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:44

  sashaqbl написав:
  fler написав:По-перше, обговорення подібних речей щодо України - це допомога ворогу.
По-друге, ви (і на жаль ваші однодумці теж) навіть не вдупляєтесь у зміст того, ЩО було написано і ДО ЧОГО. А мова була про переговорну позицію кацапні, яка складається не лише на полі бою (тут у них ок), а й всередині кацапії (там дупа і вона росте).
Щодо України зазначу лише одне - у нас зростає експорт та інвестиції. Ви на фінфорумі маєте розуміти, які наслідки цього.

Можна пруфи про зростання експорту та інвестицій?

У статистиці від Нацбанку все видно. Ось тут https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external
  sashaqbl написав:І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...

Навіщо ворогу про це знати?
fler
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